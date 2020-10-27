Патриарх Сергий и его роль в нашей истории. Александр Щипков, Игорь Шишкин
О фигуре Патриарха Сергия (Страгородского) и его вкладе в сохранение преемственности православной церкви рассказывает доктор политических наук Александр Щипков.
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Какие неприятные и лживые люди.
Нет преемственности.
Патриарх-коммунист Сталина и РПЦ не наследники и НЕ преемники греко-кафолической церкви Романовых.
Они их всех ПЕРЕРЕЗАЛИ
То ли дело – преемник раввината Русофил Палестинский…