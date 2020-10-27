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Патриарх Сергий и его роль в нашей истории. Александр Щипков, Игорь Шишкин

16:11. 27 октября 2020 83 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

О фигуре Патриарха Сергия (Страгородского) и его вкладе в сохранение преемственности православной церкви рассказывает доктор политических наук Александр Щипков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=28GnsFvTcBQ

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