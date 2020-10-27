Новости Украины и Новороссии 27 октября 2020
- 16:12 Спустя годы террора Киев решил выставить жителям Донбасса счет.
- 10:55 Когда нардепу от Слуг лучше зашить рот.
- 09:10 За Кличко голосовали привыкшие к туалетам на улице.
- 08:01 «Мы просрали Киев», — соратник Зеленского.
Спустя годы террора Киев решил выставить жителям Донбасса счет
Украинские власти решили возложить ответственность за финансовые потери страны на жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые почти 7 лет живут в условиях войны.
Киев развернул на Донбассе карательную операцию почти семь лет назад. Жители региона не желали признавать пришедшее к власти в результате переворота правительство Украины с его радикальными и националистическими идеями. Подавлять народный протест Киев отправил армию, что обернулось затяжным вооруженным противостоянием. В результате украинской агрессии, согласно данным ООН, погибло по меньшей мере 3367 гражданских, среди которых есть и маленькие дети.
В Киеве ущерб оценивают с финансовой точки зрения. Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что карательная операция стоила Украине 100 миллиардов долларов.
«Размер беды – это, по оценке, 100 миллиардов долларов потерь государства только от разрушенного Донбасса», — сказал чиновник, умолчав, что именно украинские войска годами обстреливали мирные города.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Когда нардепу от Слуг лучше зашить рот
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За Кличко голосовали привыкшие к туалетам на улице
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Мы просрали Киев», — соратник Зеленского
Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский назвал обидным результат, который партия Зеленского продемонстрировала на местных выборах в Киеве.
«Мы просрали Киев», — констатировал он.
В видеоблоге, полном матерных выражений, он заявил: «11% в Киеве — для меня это, п***, провал».
По его словам, в Киеве у «слуг народа» сильного кандидата не было.
«Должен был быть сильный кандидат, его надо было вести. Не TikTok заниматься, не какой-то х***, а вести избирательную кампанию.
Это прое***, я считаю, местные выборы. Кто бы нам ни рассказывал о том, что нам это неинтересно, мы не хотим этим заниматься, нам это не нужно — это все х***», — сказал он.
Главной причиной того, что «Слуга народа» не смогла повторить свой результат на парламентских выборах, является разочарование ее избирателей.
Они, по мнению Дубинского, не пошли на выборы. Еще одной причиной нардеп назвал пандемию коронавирусной инфекции.
«Третья причина проваленной кампании — нужно было заниматься строительством партии. А тут в очередной раз на каких-то х*** была сделана ставка, ну, результат налицо…
Что касается Киева, Харькова и Одессы — это города, которые нельзя было про*** ни при каких условиях, но мы их все равно про***. Как в таких условиях дальше работать, мне сложно понять», — добавил Дубинский.
Нардеп принимал участие в праймериз «Слуги народа» на пост мэра Киева, но партия решила выдвинуть нардепа Ирину Верещук, которая увлечённо записывала ролики в TikTok, где в образе Мэри Поппинс на зонтике прилетала в столицу «незалежной».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su