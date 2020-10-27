Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский назвал обидным результат, который партия Зеленского продемонстрировала на местных выборах в Киеве.

«Мы просрали Киев», — констатировал он.

В видеоблоге, полном матерных выражений, он заявил: «11% в Киеве — для меня это, п***, провал».

По его словам, в Киеве у «слуг народа» сильного кандидата не было.

«Должен был быть сильный кандидат, его надо было вести. Не TikTok заниматься, не какой-то х***, а вести избирательную кампанию.

Это прое***, я считаю, местные выборы. Кто бы нам ни рассказывал о том, что нам это неинтересно, мы не хотим этим заниматься, нам это не нужно — это все х***», — сказал он.

Главной причиной того, что «Слуга народа» не смогла повторить свой результат на парламентских выборах, является разочарование ее избирателей.

Они, по мнению Дубинского, не пошли на выборы. Еще одной причиной нардеп назвал пандемию коронавирусной инфекции.

«Третья причина проваленной кампании — нужно было заниматься строительством партии. А тут в очередной раз на каких-то х*** была сделана ставка, ну, результат налицо…

Что касается Киева, Харькова и Одессы — это города, которые нельзя было про*** ни при каких условиях, но мы их все равно про***. Как в таких условиях дальше работать, мне сложно понять», — добавил Дубинский.

Нардеп принимал участие в праймериз «Слуги народа» на пост мэра Киева, но партия решила выдвинуть нардепа Ирину Верещук, которая увлечённо записывала ролики в TikTok, где в образе Мэри Поппинс на зонтике прилетала в столицу «незалежной».