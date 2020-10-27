Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Маски нужно носить независимо от желания человека

19:59. 27 октября 2020 69 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Тут некоторые уцепились за фразу "рекомендовано" в бумаге Роспотребнадзора https://colonelcassad.livejournal.com/6277263.html об обязательном ношении масок. Мол не обязательно, а рекомендовано.
Ну так вот:

«Наступает период, когда это делать обязательно, независимо от желания человека, и может наступить ответственность. Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации… есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть» (c) глава Роспотребнадзора Попова (ссылочка на всякий случай https://russian.rt.com/russia/news/796890-popova-noshenie-maski)

С завтрашнего дня, по словам Поповой, ношение масок в соответствии с бумагой Роспотребнадзора будет обязательным.
Вот так вот, тоталитарненько, без учета мнений ярких индивидуальностей.
Само собой, как и в прошлые разы, добиться 100% ношения масок у Роспотребнадзора вряд ли получится, особенно после летнего расслабона.

Метки: коронавирус, медицина, роспотребнадзор, эпидемия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6279034.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
... с огромным желанием финансируют любые ...нарастала одышка, лихорадка носила фебрильный характер, ... вновь заболевших, нужно научить наркоманов безопасно... защитных костюмах, масках в аэропортах, на... советы, выделяют «независимых» экспертов, рассказывающих...
Бэкграунд, выпуск-309 за 22 июня 2013
...отказ Украины от государственной независимости и вручение всех ...простого удобрения для плодородных и желанных «добрыми соседями», земель. .... Правда для этого нужна страшная прорва денег, ... подменяет собой интеллигенцию, носит её маску, копирует её манеры,...
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
... упорствуют в своём желании быть на вершине... американской мечтой. Нужно перестроить потребление на... и троцкизм под масками капитализма, и единоутробный...Весь личный состав носил смешанную бельгийскую и...частности, в завоевании независимости и создании принципов ...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...выглядела более внушительно и независимо. Вместе с одеждой ...тоже служишь злу и носишь добрую маску? От её слов...словами, у них возникло желание эволюционизировать. Когда золотое яйцо...удивительную историю. - Это обязательно нужно сделать, смелая Катя! – ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...так, как считают нужным начальники от образования....правительства, сующего свой нос во все и ... часто скрывается под маской внешней бравады, злобы...что абсолютно не горит желанием возобновить прежние связи?... целей человеческой личности. Независимо от того, сколь...
Феномен Юрия Горного
... кафедре, щелкнул по носу своего уважаемого преподавателя, ...желании поймать меня не слишком трудно. Хлопотно - это верно. Ловить нужно...это действительно не трюк. Маска довольно толстая, тяжелая,...равно получается пять совершенно независимых друг от друга ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)