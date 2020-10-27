Кузнецова заявила о снижении рождаемости в России за пять последних лет на 23,7 процента
07:39. 27 октября 2020 47 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"За последние 5 лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год", – сказала Кузнецова в ходе круглого стола в ОНФ.
Омбудсмен также отметила снижение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад – 1,62, в текущем году – 1,5. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.
"За последние 5 лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год", – сказала Кузнецова в ходе круглого стола в ОНФ.
Омбудсмен также отметила снижение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад – 1,62, в текущем году – 1,5. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.
*Для сравнения. Коэффициент рождаемости в более-менее сопоставимой с нами Германии (> 81 млн. жителей) в 2017 г. был равен 1,57. Без учёта семей мигрантов – 1,46.
По количеству продуктов питания на одну душу приплода Россия занимает 32 место.
То есть живой вес по прогнозам должен быть больше.
Планируется увеличить жилую площадь на единицу приплода для содержания поголовья.
В следующую пятилетку план по е*ливости молодежи и качество случек будет более предыдущего.