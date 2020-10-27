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Кузнецова заявила о снижении рождаемости в России за пять последних лет на 23,7 процента

07:39. 27 октября 2020 47 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"За последние 5 лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год", – сказала Кузнецова в ходе круглого стола в ОНФ.

Омбудсмен также отметила снижение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад – 1,62, в текущем году – 1,5. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.


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Для сравнения. Коэффициент рождаемости в более-менее сопоставимой с нами Германии (> 81 млн. жителей) в 2017 г. был равен 1,57. Без учёта семей мигрантов – 1,46.

Метки: Германия, дети, Россия, статистика

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5279187.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5818 3962
    чужой 27 октября 2020 в 8:09

    По количеству продуктов питания на одну душу приплода Россия занимает 32 место.
    То есть живой вес по прогнозам должен быть больше.
    Планируется увеличить жилую площадь на единицу приплода для содержания поголовья.
    В следующую пятилетку план по е*ливости молодежи и качество случек будет более предыдущего.

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