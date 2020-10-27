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1967. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева

16:04. 27 октября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

1967. Русские возвращаются из Китая. Советско-китайский конфликт
1967. Русские возвращаются из Китая. Советско-китайский конфликт

1967. Эвакуация детей (советско-китайский конфликт). Аэропорт Шереметьево
1967. Эвакуация детей (советско-китайский конфликт). Аэропорт Шереметьево

1967. На перроне. Советско-китайский конфликт
1967. На перроне. Советско-китайский конфликт

1967. Советско-китайский конфликт (съемки китайцев)
1967. Советско-китайский конфликт (съемки китайцев)

1967. Демонстрация протеста против путча черных полковников
1967. Демонстрация протеста против путча черных полковников

1967. Вид на высотное здание МГУ. Квартал между Мосфильмовской улицей и улицей Дружбы
1967. Вид на высотное здание МГУ. Квартал между Мосфильмовской улицей и улицей Дружбы

1967. Вид на Поклонную улицу и район Кутузовского проспекта от Мосфильмовской улицы. 2-ой Мосфильмовский переулок
1967. Вид на Поклонную улицу и район Кутузовского проспекта от Мосфильмовской улицы. 2-ой Мосфильмовский переулок

1967. Вид на Храм Живоначальной Троицы в Троицком – Голенищеве и район Кутузовского проспекта. 2-ой Мосфильмовский переулок
1967. Вид на Храм Живоначальной Троицы в Троицком – Голенищеве и район Кутузовского проспекта. 2-ой Мосфильмовский переулок

1967. Киевский вокзал Москвы с высоты птичьего полета
1967. Киевский вокзал Москвы с высоты птичьего полета

1967. Киевский вокзал
1967. Киевский вокзал

1967. Красная площадь. Зима. Красная площадь
1967. Красная площадь. Зима. Красная площадь

1967. Ломоносовский проспект
1967. Ломоносовский проспект

1967. Пересечение Университетского проспекта и улицы Дружбы
1967. Пересечение Университетского проспекта и улицы Дружбы

1967. Праздничная иллюминация Кремля к 50-летию Октябрьской революции. октябрь – ноябрь
1967. Праздничная иллюминация Кремля к 50-летию Октябрьской революции. октябрь – ноябрь

1967. Праздничная иллюминация Кремля к 50-летию Октябрьской революции. октябрь – ноябрь1
1967. Праздничная иллюминация Кремля к 50-летию Октябрьской революции. октябрь – ноябрь

1967. Смена часовых. Красная площадь
1967. Смена часовых. Красная площадь

1967. У могилы Неизвестного солдата. Александровский сад
1967. У могилы Неизвестного солдата. Александровский сад

1967. У могилы Неизвестного солдата. Александровский сад1
1967. У могилы Неизвестного солдата. Александровский сад

1967. Университетский проспект
1967. Университетский проспект

Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7447367.html

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