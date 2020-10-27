1967. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
1967. Русские возвращаются из Китая. Советско-китайский конфликт
1967. Эвакуация детей (советско-китайский конфликт). Аэропорт Шереметьево
1967. На перроне. Советско-китайский конфликт
1967. Советско-китайский конфликт (съемки китайцев)
1967. Демонстрация протеста против путча черных полковников
1967. Вид на высотное здание МГУ. Квартал между Мосфильмовской улицей и улицей Дружбы
1967. Вид на Поклонную улицу и район Кутузовского проспекта от Мосфильмовской улицы. 2-ой Мосфильмовский переулок
1967. Вид на Храм Живоначальной Троицы в Троицком – Голенищеве и район Кутузовского проспекта. 2-ой Мосфильмовский переулок
1967. Киевский вокзал Москвы с высоты птичьего полета
1967. Киевский вокзал
1967. Красная площадь. Зима. Красная площадь
1967. Ломоносовский проспект
1967. Пересечение Университетского проспекта и улицы Дружбы
1967. Праздничная иллюминация Кремля к 50-летию Октябрьской революции. октябрь – ноябрь
1967. Праздничная иллюминация Кремля к 50-летию Октябрьской революции. октябрь – ноябрь
1967. Смена часовых. Красная площадь
1967. У могилы Неизвестного солдата. Александровский сад
1967. У могилы Неизвестного солдата. Александровский сад