Врача не подбросите? Макрона – к психиатру, Самые безработные // Галопом по Европам #322
20:36. 26 октября 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России снова рекордный прирост заболевших – 17347 случаев за сутки;
- Греф уверен – курс рубля сильно недооценен, и до конца года российская валюта должна подорожать;
- Число самых безработных регионов в стране за год увеличилось с шести до 13-ти;
- Рождаемость в России за 5 лет упала почти на четверть;
- В Испании снова режим ЧП – в ряде городов вводится комендантский час;
- Китай вводит санкции против американских компаний Локхид Мартин, Боинг и Рэйтеон за поставку оружия на Тайвань;
- Турция продолжит геологоразведку в восточном средиземноморье минимум до 4 ноября;
- Перепалка между Эрдоганом и Макроном закончилась предложением последнему обратиться к психиатру;
- В Карабахе очередное перемирие – на этот раз при содействии США;
- Чили отказалась от пиночетовской конституции;
- В Албании нефтяники проводят голодовку;
- На нигерийскую нефть положили глаз местные повстанцы;
- В Ленинградской области расследуют убийство бизнесмена Петрова;
- Рогозин уверен – США не смогут освоить Луну без России;
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при реконструкции аэропорта Домодедово.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России снова рекордный прирост заболевших – 17347 случаев за сутки;
- Греф уверен – курс рубля сильно недооценен, и до конца года российская валюта должна подорожать;
- Число самых безработных регионов в стране за год увеличилось с шести до 13-ти;
- Рождаемость в России за 5 лет упала почти на четверть;
- В Испании снова режим ЧП – в ряде городов вводится комендантский час;
- Китай вводит санкции против американских компаний Локхид Мартин, Боинг и Рэйтеон за поставку оружия на Тайвань;
- Турция продолжит геологоразведку в восточном средиземноморье минимум до 4 ноября;
- Перепалка между Эрдоганом и Макроном закончилась предложением последнему обратиться к психиатру;
- В Карабахе очередное перемирие – на этот раз при содействии США;
- Чили отказалась от пиночетовской конституции;
- В Албании нефтяники проводят голодовку;
- На нигерийскую нефть положили глаз местные повстанцы;
- В Ленинградской области расследуют убийство бизнесмена Петрова;
- Рогозин уверен – США не смогут освоить Луну без России;
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при реконструкции аэропорта Домодедово.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам