В этом выпуске:- В России снова рекордный прирост заболевших – 17347 случаев за сутки;- Греф уверен – курс рубля сильно недооценен, и до конца года российская валюта должна подорожать;- Число самых безработных регионов в стране за год увеличилось с шести до 13-ти;- Рождаемость в России за 5 лет упала почти на четверть;- В Испании снова режим ЧП – в ряде городов вводится комендантский час;- Китай вводит санкции против американских компаний Локхид Мартин, Боинг и Рэйтеон за поставку оружия на Тайвань;- Турция продолжит геологоразведку в восточном средиземноморье минимум до 4 ноября;- Перепалка между Эрдоганом и Макроном закончилась предложением последнему обратиться к психиатру;- В Карабахе очередное перемирие – на этот раз при содействии США;- Чили отказалась от пиночетовской конституции;- В Албании нефтяники проводят голодовку;- На нигерийскую нефть положили глаз местные повстанцы;- В Ленинградской области расследуют убийство бизнесмена Петрова;- Рогозин уверен – США не смогут освоить Луну без России;- Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при реконструкции аэропорта Домодедово._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_R4sgQhy4A8