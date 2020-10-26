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Врача не подбросите? Макрона – к психиатру, Самые безработные // Галопом по Европам #322

20:36. 26 октября 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:

- В России снова рекордный прирост заболевших – 17347 случаев за сутки;
- Греф уверен – курс рубля сильно недооценен, и до конца года российская валюта должна подорожать;
- Число самых безработных регионов в стране за год увеличилось с шести до 13-ти;
- Рождаемость в России за 5 лет упала почти на четверть;
- В Испании снова режим ЧП – в ряде городов вводится комендантский час;
- Китай вводит санкции против американских компаний Локхид Мартин, Боинг и Рэйтеон за поставку оружия на Тайвань;
- Турция продолжит геологоразведку в восточном средиземноморье минимум до 4 ноября;
- Перепалка между Эрдоганом и Макроном закончилась предложением последнему обратиться к психиатру;
- В Карабахе очередное перемирие – на этот раз при содействии США;
- Чили отказалась от пиночетовской конституции;
- В Албании нефтяники проводят голодовку;
- На нигерийскую нефть положили глаз местные повстанцы;
- В Ленинградской области расследуют убийство бизнесмена Петрова;
- Рогозин уверен – США не смогут освоить Луну без России;
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при реконструкции аэропорта Домодедово.




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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_R4sgQhy4A8

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