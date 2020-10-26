По пути ребята из лагеря «Лазурный» решали увлекательные задачи и знакомились с историей Крыма.

В «Артеке» для гостей лагеря «Лазурный» организовали интересный квест с восхождением на гору Аю-Даг. Дорога была непростой, но ребята успешно справились со всеми заданиями. По пути дети узнали новую информацию о флоре и фауне Крыма, изучили традиции полуострова. Организаторы мероприятия проделали большую работу и получили от квеста не меньше впечатлений, чем участники.

«Как туристическому отряду нам было приятно организовывать поход! Задача ответственная, она помогла развить пунктуальность, интерес к представлению информации. Сегодня мы почувствовали себя уверенней перед публикой», — рассказала артековка Мирослава Ермакова из Симферополя.

Благодаря квесту дети попробовали силы в пешем туризме и обсудили проблемы сохранения природы России. На вершине горы состоялось главное событие дня — посвящение ребят в артековцы.

Для юных гостей МДЦ «Артек» сотрудники всегда разрабатывают насыщенную программу мероприятий. Сейчас в центре проходит смена «Космическая одиссея». Её основные темы — тенденции будущего развития человечества, ответственный подход к освоению космоса и бережное отношение к природе Земли. В рамках смены артековцы примерят на себя роли астрономов, экологов и футурологов. Они уже поучаствовали в популярной образовательной акции «Тотальный диктант», впереди их ждёт День спорта «Космические старты», квест по музею космонавтики и другие познавательные мероприятия.

Стоит добавить, что специалисты «Артека» уделяют серьезное внимание и условиям пребывания ребят. Дети проживают в благоустроенных корпусах с необходимыми удобствами. На территории лагерей есть бассейн, спортивные и концертные площадки, зоны для отдыха и игр. Ответственно в центре подходят к питанию, ведь оно является залогом здоровья артековцев. Сбалансированный рацион для ребят составляют ведущие диетологи с учётом требований Роспотребнадзора. Питание в «Артеке» пятиразовое, в столовых действует принцип шведского стола. При приготовлении блюд повара используют щадящие технологии, чтобы сохранить полезные свойства пищи. Чтобы приобщить артековцев к правильному питанию, в лагерях регулярно проводят кулинарные мастер-классы.

Смена «Космическая одиссея «Артека» завершится 26 октября. В период с 27 октября по 5 ноября в центре пройдет финал конкурса «Большая перемена».