Заслуженный артист России Валерий Сюткин преподал участникам девятого сезона шоу «Голос» урок русского языка.

Всё началось с выступления жительницы Владивостока Светланы Ким, которая на слепом прослушивании перепела англоязычную песню американской певицы Уитни Хьюстон «Я хочу танцевать с кем-то». К участнице проекта никто из членов жюри (Гагарина, Сюткин, Шнур и Вакуленко) не повернулся, а после окончания выступления Валерий Сюткин сказал девушке (см. с временного отрезка 01.30.00):

«Напоминаю всем участникам – ну так хочется что-то слышать на нашем родном русском языке. Такое впечатление, что мы с вами находимся в Калифорнии или в штате Коннектикут. Нам нужно оценивать то, как мы здесь будем… И ваше будущее с русским же языком связано».

Ким попыталась парировать Сюткину, но вышло не очень:

«Я родилась в 93-м году, и так получилось, что я росла, в основном, на зарубежном – на диснеевских мультиках, на потрясающе красивой музыке…»

Сюткин посоветовал на будущее, обращаясь уже ко всем участникам «Голоса»:

«Шансы ваши вырастают сразу, если петь на русском от всей души».

Девушка попробовала спеть на русском языке фрагмент песни Аллы Пугачёвой «Айсберг», но теперь её уже раскритиковала Полина Гагарина:

«Вы поёте чудесно. Но на русском, когда вы запели сейчас, я бы вам посоветовала попробовать не использовать никаких манер. Петь чисто по-русски, без всяких приближений к английскому. Не делайте этого. Меня это всегда отталкивает. Я пришла в институт, во МХАТ, за чистой и красивой русской речью. Наш язык фантастически красивый, он лиричный».

В этой связи редакция «НьюсБалт» обращает внимание на недавнее высказывание писателя Николая Старикова. Вначале он оценил выдержку из «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого о том, что «в Китае музыка – государственное дело». И далее цитата Толстого: «И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними, что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизёром был первый попавшийся безнравственный человек».

«Это конец 19-го века, скорее всего. Смотрите, как тонко великий ум описал роль и влияние музыки, — прокомментировал Стариков. – Тогда ещё и музыки как таковой не было. По сегодняшним понятиям – очень мало. Ну что там было – композиторы, какие-то оркестры, грампластинки ещё только начинались. А сейчас этой музыки – океан. Песни на русском языке формируют положительное отношение к России, уважение к своей истории и самое главное – уважением со стороны соседей. Я когда был в Китае, то спросил у экскурсовода – а почему у вас нет англоязычной музыки? Она удивилась моему вопросу, говорит, так мы же в Китае. Мы хотим понимать, о чем поют. Так просто. Вы включите любую радиостанцию в Китае, там будет только китайская или почти только китайская музыка. Это вызывает уважение. Это нормально. Ну вы можете себе представить, чтобы вы приехали в Нью-Йорк, включили радио, а там русский шансон с утра до вечера. И при этом станция англоязычная».

«НьюсБалт» дополняет, что со стороны интервьюера Старикова прозвучали любопытные сведения относительно того, что с начала 90-х годов фонд Сороса за письменные работы российских деятелей выплачивает награду, если в работе будет более 10% иностранных слов.

Обложка: Валерий Сюткин и Светлана Ким. Стоп-кадр: 1tv.ru

Источник: https://newsbalt.ru/analytics/2020/10/syutkin-na-golose-takoe-vpechatlenie-chto-my-v-kalifornii/