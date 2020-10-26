225 лет назад был проведён окончательный, третий раздел Речи Посполитой. Одно из крупнейших государств Европы исчезло с карты региона, а его земли отошли соседним державам — Австрии, Пруссии и России. По словам историков, раздел Речи Посполитой был обусловлен целым комплексом причин: её дестабилизирующим воздействием на граничившие с ней страны, этнической и религиозной неоднородностью, неудачными войнами, хаотичностью государственного устройства. Эксперты отмечают, что польское население восприняло случившееся как национальную трагедию, однако положение бывших земель Речи Посполитой в составе соседних государств, в частности России, было благополучным.

24 октября 1795 года была подписана русско-прусско-австрийская конвенция о третьем разделе Речи Посполитой. Россия получила территории, заселённые восточными славянами и литовцами. Коренные польские земли поделили между собой Австрия и Пруссия. От расцвета к упадку Речь Посполитая включала три основных этнополитических компонента: поляков, литовцев и восточнославянское население захваченных княжеств Древней Руси. В Средние века Древнерусское государство было крупнейшим в Восточной Европе, однако ситуация коренным образом изменилась в XII столетии из-за периода раздробленности. Позднее, в XIII веке, большая часть русских земель и вовсе оказалась под властью Золотой Орды. Княжества Северо-Восточной Руси в XIV—XV столетиях консолидировались вокруг Москвы, сбросили иго и образовали мощное независимое государство. В то же время Литва и Польша обозначили свои претензии на западнорусские земли. Галицко-Волынское княжество некоторое время сдерживало их экспансию, однако в XIV веке литовские и польские феодалы поделили между собой эти территории. В 1385 году правящие династии Литвы и Польши объединились в результате Кревской унии. Литовский князь Ягайло, приняв католическое вероисповедание и женившись на польской королеве Ядвиге, стал польским королём. При этом оба государства сохраняли суверенитет. В XVI веке существование Великого княжества Литовского оказалось под угрозой из-за внутренних раздоров и конфликтов с соседями, в частности с Русским царством, стремившимся восстановить единство восточнославянских земель. 28 июня 1569 года была подписана Люблинская уния, согласно которой Польша и Литва становились единым государством — Речью Посполитой. По словам историков, это привело к цивилизационному подчинению Литвы католической Польше и попыткам навязать католицизм православному населению западнорусских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. В 1596 году была заключена Брестская уния, подразумевавшая создание на базе православных приходов Речи Посполитой особой Греко-католической церкви, подчинявшейся Папе Римскому. Как подчёркивают эксперты, восточнославянское православное население польские элиты жестоко угнетали. «Оказавшиеся под властью Польши русские земли стали за счёт аграрного производства важным фактором функционирования «паразитарной» экономики Речи Посполитой, которая основывалась на нормах крепостного права. Сформировавшееся в этих условиях политическое мышление повышало агрессивность польских элит и подталкивало их к новой экспансии на восток», — рассказал в беседе с RT профессор кафедры истории России МПГУ Герман Артамонов. Православный святой Афанасий Брестский благословляет своих убийц © ortodossiatorino.net

Как писал историк Дмитрий Яворницкий, польские паны могли позволить себе безнаказанно убивать, пытать и грабить зависимых от них представителей православного населения. Управляющие и арендаторы поместий заставляли крестьян работать на хозяев по шесть дней в неделю. «В XVII столетии Речь Посполитая была могущественным государством и могла позволить себе сама «делить» соседние страны. В частности, во время Смуты она отторгла у России значительные территории на западных границах», — отметил в разговоре с RT историк и писатель Дмитрий Володихин. Защищать интересы православного населения Речи Посполитой пытались запорожские казаки, неоднократно поднимавшие антипольские восстания. Самое масштабное из них началось в 1648 году. Его возглавил лично пострадавший от произвола польской шляхты казацкий сотник Богдан Хмельницкий. Несмотря на ряд успехов, повстанцы понимали, что армию Речи Посполитой они полностью разгромить не смогут, и неоднократно обращались к царю Алексею Михайловичу с просьбой принять подконтрольные Войску Запорожскому земли под свою руку. Россия всё ещё восстанавливалась после Смутного времени, и русский государь опасался вступать в новую масштабную войну. Однако вскоре российские власти убедились, что конфликт удастся разрешить лишь военным путём. В 1653 году Земский собор решил оказать помощь страдающим от польских притеснений православным жителям Речи Посполитой и удовлетворить просьбу казаков о принятии их в российское подданство. В 1654 году на Переяславской раде Войско Запорожское присягнуло российскому царю. С. Иванов. Земский собор (XVII век) Русско-польская война продолжалась с 1654 по 1667 год. Поляки потерпели поражение, но и российские войска были обескровлены продолжительными боевыми действиями, поэтому по итогам конфликта стороны пришли к компромиссу. Левобережье Днепра и Киев отошли под власть русского царя, а Правобережье осталось в составе Речи Посполитой. Разделы Речи Посполитой В XVIII веке в Речи Посполитой стала нарастать внутренняя нестабильность. «Неудачные войны, хаотичное государственное устройство, этническая и религиозная неоднородность привели к тому, что государство практически не вылезало из смут и ослабело», — говорит Володихин. По словам историков, в польском сейме часто использовалось право отдельных шляхтичей накладывать вето на общие решения, что усугубляло политическую нестабильность. Ослабленная в военном и экономическом плане Речь Посполитая всё больше подпадала под влияние могущественных соседних держав, таких как Россия, Австрия и Пруссия. Как отметил Герман Артамонов, потеря земель на левобережье Днепра негативно сказалась на экономическом положении Речи Посполитой, однако польские элиты ничего не желали менять в стране. Православное крестьянство жестоко эксплуатировалось и не имело никаких прав, эффективные экономические реформы не проводились. Российские власти, в свою очередь, выступали защитниками интересов православного населения Речи Посполитой. Как отметил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кочегаров, международные амбиции официального Санкт-Петербурга росли, он стремился играть ведущую роль в делах Центральной и Восточной Европы. «Одним из проявлений этого процесса стал Варшавский договор 1768 года о гарантии политического строя шляхетской республики в Речи Посполитой, а также прав представителей некатолических вероисповеданий, включая православных», — отметил эксперт. По словам Кочегарова, рост российского влияния в Речи Посполитой привёл к серьёзному кризису. Россия вступила в войну с Турцией, недовольной укреплением позиций Санкт-Петербурга в Восточной Европе, а в самой Польше началось восстание барских конфедератов, возмущённых предоставлением гражданских прав некатоликам. Соседние Австрия и Пруссия опасались чрезмерного влияния Санкт-Петербурга во всей Речи Посполитой. Первый раздел Польши. Старинная гравюра «Под давлением берлинского и прусского дворов Петербург, руки которого были связаны военными действиями против османов, вынужден был согласиться на первый раздел Польши — 1772 года», — подчеркнул Кочегаров. Пруссии отошли земли на севере и западе Польши, Австрии — на юге, а России — районы на территории современной Белоруссии и Прибалтики. Раздел был оформлен специальным международным соглашением. Однако польская шляхта в 1792 году спровоцировала новую войну с Россией, завершившуюся разгромом Польши. И в 1793 году Россия и Пруссия договорились о втором разделе Речи Посполитой, по которому Санкт-Петербургу отошли восточнославянские земли на правобережье Днепра и в Белоруссии, а Берлину — Данциг, Торн, Великая Польша, Куявия и Мазовия. В 1794 году из-за недовольства польской шляхты уступками властей Речи Посполитой соседним державам началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Оно было подавлено русскими войсками. После этого Россия и Австрия договорились о третьем, окончательном разделе Речи Посполитой. Это решение объяснялось тем, что польское восстание угрожало спокойствию соседних государств. 24 октября 1795 года в Санкт-Петербурге была подписана русско-прусско-австрийская конвенция. Согласно её условиям, Россия получала остававшиеся до этого времени в составе Речи Посполитой восточнославянские и литовские территории, а Австрия с Пруссией делили земли, заселённые этническими поляками. Речь Посполитая прекратила своё существование. «Карта новоприобретённых от Польши Россией областей в 1793 году». Атлас Российской империи, 1793 год, №26 Во время Наполеоновских войн на части польских земель, отошедших ранее германцам, при поддержке Парижа было образовано Варшавское герцогство, ставшее опорной базой Франции при нападении на Россию в 1812 году. На Венском конгрессе его также разделили между собой Россия, Австрия и Пруссия. По словам Кирилла Кочегарова, разделы Речи Посполитой воспринимались польским обществом как национальная трагедия. При этом Герман Артамонов подчёркивает, что на польских территориях, оказавшихся под властью Российской империи, были созданы благоприятные социально-экономические условия: сохранились политическое самоуправление, религиозная свобода, существовали возможности для экономического развития. «Разделы Речи Посполитой были вызваны желанием соседей избавиться от вечного очага смут и беспокойства у себя на границах. Экономическое положение польских земель после разделов оказалось достаточно благополучным, там работали заводы, уровень образовательных учреждений был высоким. Тем не менее поляки желали независимости и в конечном итоге её получили», — заключил Володихин.

Обложка: Карта Речи Посполитой 1799 года. Отмечены границы трёх разделов страны

Источник: https://nstarikov.ru/ochag-smut-i-bespokojstva-kak-prekratila-svojo-sushhestvovanie-rech-pospolitaja-120683