О чем говорят данные реальной финансовой статистики США. Как скачкообразно рос американский госдолг и почему именно сейчас он достиг таких колоссальных объёмов. Какие квази-дефолты уже сотрясали американскую экономику в прошлом и как тогда элита из них выбиралась. Чего нам ждать в этот раз? Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Сергей Ануреев. Ведущая Елизавета ПашковаПоддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BНовый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/#ДеньТВ #экономика #доллар #Ануреев #госдолг #ВВП #история #дефолт #ценныебумаги #золото

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PF69jvI0APg