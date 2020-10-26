Манипуляции мирового масштаба. За чей счёт Америка будет выбираться из долговой пропасти. С. Ануреев
19:42. 26 октября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О чем говорят данные реальной финансовой статистики США. Как скачкообразно рос американский госдолг и почему именно сейчас он достиг таких колоссальных объёмов. Какие квази-дефолты уже сотрясали американскую экономику в прошлом и как тогда элита из них выбиралась. Чего нам ждать в этот раз? Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Сергей Ануреев. Ведущая Елизавета Пашкова
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Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #экономика #доллар #Ануреев #госдолг #ВВП #история #дефолт #ценныебумаги #золото