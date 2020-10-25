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Ветер перемен? СМИ пишут, что непотопляемый Чубайс попросился на пенсию

07:48. 25 октября 2020 72 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Всенародно «любимый» еще со времен приватизации соавтор «шоковой терапии» и «залоговых аукционов», фанат получения денег в коробках из-под ксерокса, участник всех экономических кризисов 90-х, могильщик народной энергетики и бессменный глава «Роснано» Анатолий Борисович Чубайс подал прошение президенту отправить его на пенсию. Об этом сообщили сразу несколько крупных СМИ.

Само собой, с одной стороны, либеральные СМИ тут же начали причитать: «Да на кого же ты нас покинул?», — объявив Чубайса чуть ли не лучшим менеджером Руси с «богатейшим управленческим опытом» (при котором ни в одном случае не был достигнут положительный результат). С другой, Чубайса тут же начали сватать то к другу и соратнику олигарху Шувалову в ВЭБ, то вообще в Арктику. Впрочем, олени могут быть спокойны: их приватизация, оптимизация и нанонизация пока откладывается — оба варианта сегодня маловероятны.

Что касается Арктики, то с назначением Чубайса там придется подвинуться целой толпе самых «уважаемых» людей из российского списка Форбс. И не просто подвинуться, а поделиться, что, учитывая их степень влияния на региональные, да и федеральные элиты, представить сложно. Им дешевле будет избавиться от Анатолия Борисовича, чем делить миллиарды с «их сиятельством».

Шувалов тоже не будет рад Чубайсу, за которым давно ходит шлейф уголовных дел на друзей и партнеров. Напомним, протеже Чубайса — министр Абызов — был пойман на выводе средств за рубеж, его замы — Меламед и Понуров — не поехали делить «хату» с Абызовым только благодаря адвокатам, которые затянули дело и добились закрытия «за сроком давности».

Еще одного ставленника Чубайса — управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова — в этом году обвинили в хищении порядка 200 млн рублей из корпорации.

До этого в 2016 году бывший заместитель главы «Роснано» Андрей Малышев был заочно арестован по делу о растрате 220 млн рублей корпорации. То есть почти все, кто работал близко с Анатолием Борисовичем, так или иначе оказывались в поле зрения правоохранителей. Тут волей-неволей задумаешься. Нужен ли такой «партнер» Шувалову, который, будучи в правительстве, сам попадал в скандалы (одни самолеты для перевозки элитных собачек чего стоят), — большой вопрос.

Так что будущее Анатолия Борисовича настолько же неясно, как и время выхода из коронабесия. Гораздо понятней дело обстоит с причинами нынешнего заявления. Во-первых, в Роснано прошли слухи, что к ним едет ревизор. По неофициальным данным, давний идейный противник Чубайса, первый вице-премьер Андрей Белоусов распорядился до конца ноября 2020 года оценить эффективность работы институтов развития. На основании этой оценки якобы будет принято решение по руководителям, в том числе главе «Роснано».

То есть Белоусов как бы не первый, кто в верхах решил спросить, куда ушли миллиарды бюджетных денег и что на них страна получила, кроме сытных обедов руководства «Роснано», «Российской венчурной компании» и того же «Сколково». Особенно это интересно при учете ежегодных обещаний «прорывов». И вот тут у Анатолия Борисовича сразу спина заболела, годы свое взяли, и он понял: пора на пенсию, желательно срочно.

Тем более, что уйдет он с гордо обиженной головой, как «непонятый гений». Помимо проверки есть у Чубайса и сильные обиды на нынешнюю власть, которая в этом году попросту отказалась давать больше денег на его игрища. В начале этой недели стало известно, что финансирование самого большого распила с участием наногения за счет населения будет снижено и отложено в дальний ящик.

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, состоявшемся 17 октября, объем новой программы поддержки возобновляемых источников энергии в России на 2025-2035 гг. необходимо снизить вдвое — с 400 млрд до 200 млрд руб. Для понимания, этот сладкий сон девочки Греты реализуется в России с 2014 по 2024 г.

В рамках программы должна быть построена зеленая генерация примерно на 6 ГВт. Это помимо финансирования из казны на уровне 400 млрд руб. Что удивительно, Минэкономразвития без Орешкина завернул сию «прекрасную идею» из интересов населения — проектам, прошедшим отбор, гарантируется окупаемость инвестиций с базовой доходностью 12% годовых за счет повышенных платежей оптовых потребителей (с повышением тарифов для остальных).

Да и объяснить эффективность солнечных батарей в стране с одной из самых развитых в мире атомных энергетик, кроме как тем, что «это модно» и «девочка Грета так сказала», мягко говоря, сложно.

Но самое интересное тут то, что против сокращения программы поддержки зеленой генерации выступили в «Роснано» (соучредитель Фонда ветроэнергетики с объемом проектов на 1,8 ГВт) и ГК «Ренова» (владеет долей в «Хевеле» — крупнейшем в РФ производителе и операторе СЭС мощностью более 700 МВт). Возглавляющий правление УК «Роснано» Анатолий Чубайс и основатель «Реновы» Виктор Вексельберг раскритиковали предложение Минэкономразвития, который обломал им получение 400 млрд рублей сразу и возможность драть в три шкуры с народа потом.

Не выгорело и с другой идеей Анатолия Борисовича — приватизировать деньги пенсионеров из НПФ. Напомним, на прошлой неделе глава «Роснано» заявил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) участвовать в венчурных (то есть рисковых) инвестициях на стратегической сессии Банка России по альтернативным механизмам инвестирования.

Чубайса возмутило, что наши пенсионеры, имея на руках, точнее в фондах, такие деньжищи, не вкладывают их в инновации (его «Роснано»?), и российский венчурный рынок пустует. Тогда Чубайс даже похвастался, что его идею одобрили в самом ЦБ, но после вала возмущений снизу, да в пик коронабесия, денег снова не дали, отложив вопрос до более спокойных времен.

Единственным успехом Чубайса и его «Роснано» пока остается проект трубок по уничтожению сосулек в Санкт-Петербурге, которые будут установлены в качестве эксперимента на целых двух домах. Суть нового способа заключается в том, что на кровлях домов устанавливается специальная пленка на основе графеновых нанотрубок, которые будут нагреваться до 50 градусов. Эксперимент, как заявил Чубайс, будет проходить за счет «Роснано».

В итоге, мало того, что автора приватизации и передела электроэнергетики целых два раза «прокатили» с возможностью упасть на крупные бюджетные и народные деньги, что само по себе обидно до крайности, так еще и ревизию его «свершений» решили устроить. Вот и решил Анатолий Борисович, к всенародной радости, сказать, что с него довольно — на пенсию пора, рыбку в Арктике половить и по бездорожью погонять, как он прокомментировал.

Если это, конечно, не вброс самого Чубайса, дабы посмотреть, как отреагируют верхи на его демарш. Или, что еще хуже, разговоры про пенсию — попытка устроиться в Пенсионный фонд России.

Вот не до шуток тогда уже будет нам, ибо кто-кто, а Чубайс знает, как быстро и эффективно провести пенсионную реформу.

Напомним, как рассказал В. Полеванов во время ваучерной приватизации был «интересный разговор»: «Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут"».

И тут хотелось бы нам, конечно, чтобы Чубайса отправили на пенсию в 12 тыс. рублей, дабы он полностью оценил, каково это, когда в рынок не вписался, да как бы он нас всех из рынка не выписал массово.


РИА Катюша


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Источник.
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Метки: белоусов, пенсии, полеванов, рынок, Чубайс

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5276237.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 16338 12286
    Sergeev 25 октября 2020 в 7:56

    Самого бы Чубайса спросили. Статья с устаревшей информацией из серии выдать желаемое за действительное. Рыжий бес уже все опроверг, сказав что с роснано у него действующий контракт на 10 лет заключённый в прошлом году, а в Арктике он только по бездорожью любит погонять. Так что в роснано он посмертно, пока вперёд ногами не вынесут.

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