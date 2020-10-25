Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

В чьих руках СМИ и мотивация «хозяев». Алексей Орлов

21:24. 25 октября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kv97cXYfYEo

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
...говоря – черт знает в чьих руках они находятся. Тайна сия...о раскрытии источников финансирования СМИ, как немедленно последовал ...отвечает интересам их иностранных хозяев и в то же ...ее правителей вполне достаточно мотивации для затевания разновсяких провокаций,...
Двойная ложь биткоина. Oб участии американских спецслужб в разработке криптовалют
...курса валют находится в руках владельцев бирж», —...самые авторитетные финансовые СМИ, является спекулятивным ...больше превращаются в «хозяев идей», пишущих ... строить прочные домики. Мотивация таких “евангелистов” понятна...кто и в чьих интересах двигает этот...
Двойная ложь биткоина. Oб участии американских спецслужб в разработке криптовалют
...курса валют находится в руках владельцев бирж», —...самые авторитетные финансовые СМИ, является спекулятивным ...больше превращаются в «хозяев идей», пишущих ... строить прочные домики. Мотивация таких “евангелистов” понятна...кто и в чьих интересах двигает этот...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)