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...курса валют находится в руках владельцев бирж», —...самые авторитетные финансовые СМИ, является спекулятивным ...больше превращаются в «хозяев идей», пишущих ... строить прочные домики. Мотивация таких “евангелистов” понятна...кто и в чьих интересах двигает этот...