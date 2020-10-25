Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Судьба тяжелых крейсеров типа “Зара”

18:01. 25 октября 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Неплохое двухсерийное видео посвященное истории итальянских тяжелых крейсеров типа "Зара", а также двум сражениям итальянцев с британцами в 1940 и 1941 годах – сражению у мыса Пунто-Стило (также известна как бой у Калабрии, в котором принимал участие будущий линкор "Новороссийск", тогда еще "Джулио Чезаре") и
битве у мыса Матапан, где собственно и погибли 3 из 4 тяжелых крейсеров типа "Зара", которые для своего времени были одними из сильнейших в своем классе.
Достаточно характерные эпизоды, в которых потенциально сильный итальянский флот по различным причинам терпел неудачи и отсупал даже в тех случаях, когда обстановка была в его пользу.
История этих крейсеров и этих морских баталий, во многом довершила формирование устойчивого мнения, что итальянцы очень плохие вояки и если что и умеют, так это убегать. И то, как показывает битва у мыса Матапан, даже с бегством возникают проблемы.






Тяжелые крейсера типа "Зара" в походе.


Британский линкор "Уорспайт" в битве у мыса Пунто-Стило.


Тяжелый крейсер "Зара" прикрывает отход итальянских линкоров в битве у мыса Пунто-Стило.


Тяжелый крейсер "Пола" в битве у мыса Пунто-Стило.


Авианосц "Игл" и крейсер "Глостер" в бою у мыса Пунто-Стило.


Авианосец "Формидабл" в битве у мыса Матапан.


Британские торпедоносцы с авианосца "Фомидабл" атакуют линкор "Виторио Венетто".


Итальянский тяжелый крейсер "Пола" отбивает атаку британских торпедоносцев. Одно единственное торпедное попадание окажется для него роковым, как для двух других его систершипов.


Британские линкоры расстреливают с минимальной дистанции застигнутые врасплох итальянские тяжелые крейсера "Зара" и "Фиуме".

Метки: 1940, 1941, британская империя, Видео, война на море, вторая мировая война, документальное кино, история, италия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6272276.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Уничтоженный тремя атомными взрывами нацистский крейсер перестанет угрожать Тихому океану
...тяжелый крейсер «Принц Ойген» может по праву считаться кораблем с весьма интересной судьбой...крупного корабля противника. Это третий тяжелый крейсер типа «Адмирал Хиппер» и единственный... день последний из германских тяжелых крейсеров опрокинулся и затонул на ...
Беспощадно, зло и ненужно... (Часть I)
..., существенно повлияв на дальнейшую судьбу Российской империи. За два ...броненосца «Ослябя»). Потребление угля тяжелыми броненосцами типа «Бородино» при скорости в... многолетних походов тихоходный крейсер проявил себя в тяжелейших условиях Цусимского сражения...
В отсеках холодной войны. Противостояние ВМФ СССР и ВМС США
...Дуайт Эйзенхауэр. На борту тяжелого крейсера «Де Мойн» Экипаж крейсера «Де Мойн» приветствует...бесследно растаяла в толще воды. Судьба авианосца «Саратога» висела в тот...тащится секретная антенна гидроакустической станции типа TASS (Towed Array Surveillance ...
История Второй мировой войны для русских. Война дипломатов
... Скажем, из 40 типов авиадвигателей, спроектированных советскими конструкторами...на оснащении тяжелый крейсер «Лютцов», корабельное вооружение, образцы тяжелой артиллерийской ...танков.Кстати, интересна судьба этого немецкого крейсера, переименованного в «...
Атака на «Вильгельм Густлов». Как подводник Маринеско потопил немецкий лайнер
... сыграл роковую роль в судьбе корабля. Командир учебной дивизии...немцев оказалась одна из лодок типа «Щ» Балтийского флота,... куда более совершенной лодкой типа «С» с лучшими ...участием в том числе немецкого тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер» оказалась ...
Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу ?
...года 66 штук. А ракетных крейсеров типа «Тикондерога» — 27 единиц.... силы используют одновременно четыре типа тяжелых истребителей — Су-27СМ,... что о конкретных образцах, судьба которых окажется незавидной, и... ждет еще более сложная судьба. Хотя бы потому, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)