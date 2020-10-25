Неплохое двухсерийное видео посвященное истории итальянских тяжелых крейсеров типа "Зара", а также двум сражениям итальянцев с британцами в 1940 и 1941 годах – сражению у мыса Пунто-Стило (также известна как бой у Калабрии, в котором принимал участие будущий линкор "Новороссийск", тогда еще "Джулио Чезаре") ибитве у мыса Матапан, где собственно и погибли 3 из 4 тяжелых крейсеров типа "Зара", которые для своего времени были одними из сильнейших в своем классе.Достаточно характерные эпизоды, в которых потенциально сильный итальянский флот по различным причинам терпел неудачи и отсупал даже в тех случаях, когда обстановка была в его пользу.История этих крейсеров и этих морских баталий, во многом довершила формирование устойчивого мнения, что итальянцы очень плохие вояки и если что и умеют, так это убегать. И то, как показывает битва у мыса Матапан, даже с бегством возникают проблемы.Тяжелые крейсера типа "Зара" в походе.Британский линкор "Уорспайт" в битве у мыса Пунто-Стило.Тяжелый крейсер "Зара" прикрывает отход итальянских линкоров в битве у мыса Пунто-Стило.Тяжелый крейсер "Пола" в битве у мыса Пунто-Стило.Авианосц "Игл" и крейсер "Глостер" в бою у мыса Пунто-Стило.Авианосец "Формидабл" в битве у мыса Матапан.Британские торпедоносцы с авианосца "Фомидабл" атакуют линкор "Виторио Венетто".Итальянский тяжелый крейсер "Пола" отбивает атаку британских торпедоносцев. Одно единственное торпедное попадание окажется для него роковым, как для двух других его систершипов.Британские линкоры расстреливают с минимальной дистанции застигнутые врасплох итальянские тяжелые крейсера "Зара" и "Фиуме".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6272276.html