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Протесты в Минске. 25.10.2020

16:37. 25 октября 2020 272 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня в Минске проходит очередной митинг польско-литовской оппозиции. Собирались змагары в районе Стелы.
Количество можете сами оценить по видео ниже. Вполне типично для октября и явно больше чем в прошлые выходные, но существенно меньше, чем в августе и сентябре.
В Минске уже привычно глушат интернет, а в город заранее стянуты дополнительные силы МВД.
После обеда начались первые задержания. Также проходят задержания и на протестах в других городах.
Пока что все как обычно.











Собственно, сегодня ничего серьезного не ожидается, тем более, что Лукашенко никуда уходить не собирается.
На завтра Хуанита наметила "общенациональную забастовку", но есть мнение, что ее ждет та же судьба, что и "всеобщую забастовку" в августе, которая не состоялась на фоне более многочисленных протестов.



Задержания.


Лида.


Гродно.


Новополоцк


Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Митинги, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6272093.html

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