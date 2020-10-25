260 лет назад Берлин капитулировал перед русскими войсками в ходе Семилетней войны. Ограниченный российский воинский контингент находился в столице Пруссии всего несколько дней, и поэтому занятие города не сыграло важной роли в войне. Однако, согласно оценкам историков, взятие Берлина стало международно-политическим успехом и яркой демонстрацией силы русского оружия в крупном общеевропейском конфликте. Кроме того, как отмечают эксперты, боевые действия в ходе Семилетней войны стали важной школой для русской армии, отточившей своё военное искусство для будущих побед.

9 октября (28 сентября по старому стилю) 1760 года в ходе Семилетней войны Берлин официально капитулировал перед штурмовавшими его русскими войсками. Российская сторона гарантировала безопасность горожанам, а власти прусской столицы выплатили контрибуцию в размере 1,5 млн талеров.

Семилетняя война

В середине XVIII века Европа была охвачена противоречиями, вызванными колониальным соперничеством и борьбой за влияние в германских землях.

«Осевыми в этом противостоянии стали на тот момент два союза — англо-прусский и франко-австрийский. Российские власти опасались, что Пруссия может начать экспансию в недавно обретённые Санкт-Петербургом территории в Прибалтике, и поэтому решили поддержать Вену и Париж», — рассказал в беседе с RT действительный член Академии военных наук Андрей Кошкин.

По его словам, война началась со вторжения Пруссии в Саксонию летом 1756 года. В 1757-м прусские войска нанесли несколько поражений австрийцам на территории современной Чехии, хотя и не смогли взять Прагу. Вскоре к войне присоединились Франция и Россия. В начале 1758 года под российский контроль перешла вся Восточная Пруссия.

В 1758-м Пруссия нанесла ряд болезненных поражений Франции и сконцентрировалась на борьбе с Россией и Австрией. В 1759 году прусская армия была разбита российско-австрийскими войсками в Кунерсдорфском сражении. Это, по словам Андрея Кошкина, открыло союзникам путь на Берлин, но австрийцы решили сосредоточиться на борьбе за Силезию, а российское командование не решилось в тот момент наступать на столицу Пруссии самостоятельно. Окончательно разгромить прусского короля Фридриха II у союзников в 1759 году не вышло.

«В терминологии ХХ века Семилетняя война была бы, наверное, мировой. Фактически это был наиболее масштабный конфликт своей эпохи. Бои шли в значительной части Европы и в колониях. В боевых действиях участвовали огромные по меркам своего времени армии в сотни тысяч человек. В 1760 году у союзников мог появиться шанс полностью разгромить Фридриха II, но австрийцы тянули время и не спешили соединяться с русскими войсками», — отметил Кошкин.

По его словам, недостаточная координация между силами союзников привела к крупным потерям австрийской армии и к тому, что шансы Фридриха II на успешный для него исход войны возросли.

План похода на Берлин в 1760 году (архив князя Воронцова) © Wikimedia Commons

Взятие Берлина

На фоне общей неопределённости на театре боевых действий российское и австрийское командования договорились провести рейд на Берлин, отмечает Кошкин.

«Для этих целей был выделен 20-тысячный отряд с российской стороны и 15-тысячный — с австрийской. Русским корпусом командовал граф Захарий Чернышёв, а его авангардом — генерал Готтлоб фон Тотлебен», — рассказал эксперт.

По его словам, российский авангард подошёл к Берлину в первых числах октября. 3 октября 1760 года Тотлебен попытался ворваться в прусскую столицу, но с ходу ему это сделать не удалось. Гарнизон города удержал городские ворота, и в Берлин прибыло крупное подкрепление.

Однако вскоре к столице Пруссии подошли австрийцы и основные силы русского корпуса. Пока Чернышёв готовил операцию по штурму города, Тотлебен вступил в переговоры с его руководством. Находившееся в Берлине прусское подкрепление в это время решило оставить город.

«В ночь на 9 октября собственный гарнизон Берлина и городские власти прусской столицы решили капитулировать. Причём капитулировать не перед австрийцами, а перед русскими, слову которых они больше доверяли», — отметил Кошкин.

Готтлоб Тотлебен. Гравюра Ивана Ивановича Матюшина © Wikipedia Commons

Рано утром берлинский гарнизон сдался. По условиям капитуляции прусской столицы российское командование гарантировало горожанам личную безопасность, неприкосновенность имущества, отсутствие военного постоя и свободу вероисповедания. В свою очередь, Берлин согласился выплатить российской стороне контрибуцию в размере 1,5 млн талеров.

«Берлин был взят, но не в традиционном для многих представлении. Не было масштабных боевых действий, огромных потерь, разрушений. Имел место скорее политический акт», — отметил в комментарии RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

Австрийцы, которых российское командование поставило перед фактом капитуляции города, было недовольно её условиями. Вопреки российско-прусским договорённостям, они завели часть своих войск на постой в Берлин. Причём в городе возникали конфликты между российскими и австрийскими солдатами. Тем не менее столица Пруссии практически не пострадала. Реквизиции коснулись королевского имущества, но не собственности горожан.

«Размещение в Берлине относительно небольшого корпуса союзников не решало принципиальных военных задач. На фоне слухов о выдвижении в сторону столицы основных прусских сил российские и австрийские части отошли от Берлина 12 октября», — добавил Андрей Кошкин.

Русские солдаты в Берлине в октябре 1760 года. Гравюра 1789 года © Wikimedia Commons

Российские войска ещё некоторое время успешно действовали против прусских, но в начале 1762 года умерла императрица России Елизавета Петровна. Пришедший ей на смену Пётр III, по словам историков, был поклонником Фридриха II и вскоре заключил с Пруссией мирный договор, вернув ей все завоёванные ранее территории.

«Никаких земель Россия по итогам Семилетней войны не приобрела, послужив вместо этого интересам других держав. Но она зарекомендовала себя как серьёзный военный противник и прошла военную школу. Например, о пруссаков заточил свою саблю такой крупный военачальник, как Пётр Румянцев, который в дальнейшем успешно использовал этот опыт, воюя с турками», — заявил RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

А. Коцебу. Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны. На картине изображено взятие крепости русскими войсками в 1761 году © Wikimedia Commons

По словам Андрея Кошкина, взятие Берлина в силу относительной малочисленности российского корпуса и его оторванности от основных сил не принесло серьёзных военных выгод, зато имело политическое значение.

«Россия наравне с другими ведущими мировыми державами участвовала в крупнейшем конфликте того времени, да ещё и заняла, пусть и ненадолго, столицу государства, обладавшего, по мнению многих современников, сильнейшей сухопутной армией в мире. Это была мощная геополитическая заявка, значительный политический успех. Очень жаль, что была возвращена противнику уже ставшая российским владением Восточная Пруссия, но полученный в ходе войны опыт позволил существенно расширить страну уже в екатерининскую эпоху», — подытожил Кошкин.

Обложка: Капитуляция Берлина 28 сентября 1760 года. Картина Александра Коцебу / © Wikimedia Commons

Источник: https://nstarikov.ru/politicheskij-uspeh-kakoe-znachenie-imelo-vzjatie-russkimi-vojskami-berlina-vo-vremja-semiletnej-vojny-120466