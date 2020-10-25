Бывший украинский политзаключенный Игорь Кимаковский в своём телеграм-канале «Железный Зэк» дает суровую оценку электоральной клоунаде под названием «опрос о будущем Донбасса»

«Жители Донбасса Зеленскому не нужны!

Изучая мнение жителей Украины и экспертного сообщества по предстоящему 25 октября опросу, пришёл к очень неприятному выводу: «Украинским националистам и Зеленскому жители Донбасса не нужны»!

И это напрямую связано с одним из вопросов, касающегося создания НА ДОНБАССЕ свободной экономической зоны.

И тут напросился первый вопрос: «Пан п-Резидент, а за чей счёт банкет? Выборы понятно — за казённый! А «опрос»? Не за счет ли тех, кому нужны наркотики, уход от налогов, Донбасс без жителей Донбасса?

Почему «Пан»? А как по-другому обращаться к человеку, если он поддерживает позицию галитчанских националистов и людей, предки которых в Великую Отечественную войну сжигали села и людей на западной Украине и в Польше?.. И с особой жестокостью уничтожали его братьев по крови — евреев!

Почему «п-Резидент»? А как после общения с главой английской разведки можно называть руководителя Украины, полностью потерявшей субъектность?..

Рассуждаю… В бюджете «нэньки» денег на опрос нет?! Значит за него заплатят «меценаты средствами украинского происхождения». На проведение опроса нужно от 5 до 20 млн $. Неужели в нищей стране есть люди готовые безвозмездно выбросить такую сумму на очередную Зе-инициативу?

Нет! За опрос платят интересанты и западные покровители. Как, впрочем, оплатили и Майдан в 2013–2014 годах…

Как я и писал ранее, итоги всеукраинского опроса уже определены в Офисе Зеленского и только ждут срока публикации. Опрос 25 октября 2020 года на Украине будет проводится без определенной законодательной и официальной процедуры, без наблюдателей и без какой-либо ответственности за достоверность результатов.

А теперь по Донбассу! Включить вопрос по Донбассу Зеленский был обязан. Он же обещал МИР НА ДОНБАССЕ!

Но спросить о Донбассе надо было так чтобы ничего, не о чём, не спросить. Вот и спросили о «свободной экономической зоне»… Любой итог опроса — профанация. Почему? Украинцев и жителей Донбасса интересует окончание кровопролития и всеобъемлющее урегулирование, а не фрагмент, выравненный из общей системы урегулирования военно-гражданского конфликта. Не работающий без элементов безопасности, особого статуса, всеобщей амнистии…

Это всё равно, что спросить украинцев: «Давайте растить сады на Марсе, или создавать СЭЗ на Донбассе?» Актуальность вопроса примерно одинакова. Без прекращения войны и политического урегулирования, говорить об экономических условиях территории, которая тебе не принадлежит… Так уж лучше о Марсе…

Создание свободной экономической зоны под грохот канонады — это украинские экстремальное изобретение для инвесторов-радикалов. Обсуждение инвестиций в территорию без гарантий безопасности, правового статуса, и по предложению Украины, которая ее не контролирует — граничит с абсурдом.

Адекватная логика диктует обратный порядок действий: безопасность — политическое урегулирование — экономические условия восстановления.

Тем более в рамках минских договоренностей специальный режим хозяйствования обсуждался и предусмотрен в Законе об «особом статусе» Донбасса.

Пофантонировал смысловыми эмоциями. Имею на это право…

А теперь по сути:

— вопрос об свободной зоне нужен для легализации новой концепции развития Донбасса, навязанной Зеленскому из вне;

— выгодополучателем от её создания в первую очередь является один из украинских олигархов, господин Ахметов, экономические интересы которого напрямую привязаны к Донбассу.

И самое главное! Судьбу Донбасса определят «свідомі» украинцы. Политически незрелых жителей территорий Донбасса подконтрольных Киеву и жителей Донецкой и Луганской Народных республик, ни к голосованию, ни к опросам не допускают. Их мнение Киеву совершенно не интересно. «Украинские политики» хорошо слышат мнение Галичины, национал-радикалов и своих кураторов из западных спецслужб.

Вывод один: Зеленскому и его кураторам жители Донбасса и их мнение не нужны. Им нужны зачищенные от людей территории Донбасса.