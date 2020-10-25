Новости Украины и Новороссии 25 октября 2020
- 11:39 Мэр Киева заболел коронавирусом.
- 11:39 Денис Жарких: Страна дураков всегда будет бедной.
- 01:30 «Офису Зеленского» Донбасс нужен только безлюдным.
- Вчера 22:45 «Народ косит ковид и пневмония, но зато Русская Весна заблокирована» — о ситуации в ЛНР.
Мэр Киева заболел коронавирусом
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию.
«Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен уйти на самоизоляцию», – написал киевский градоначальник в Telegram-канале.
Стоит отметить, что за минувшие сутки в украинской столице коронавирус выявили у 560 человек.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Денис Жарких: Страна дураков всегда будет бедной
Зе не понял, что власть в самой бедной стране Европы вовсе не игрушка, а крест
Вообще, президент самой бедной страны Европы — это не круто, а стыдобище, отстой. И его команда этого не понимает. Потому и не так сложно победить, что ты просто ныряешь в кровавое дерьмо и вполне можешь в нем утонуть.
В бедной стране власть взять не проблема, проблема удержать.
Понимают это немногие люди власти типа Медведчука. Хорошо видно, что он во власть не рвется, он двигается весьма осторожно и рассудительно, поддерживает Бойко, лидеров на местах, а не рвет на себе тельняшку и обещает всем все. В нынешних выборах Медведчук не субъект избирательной гонки, он ее идеологический полюс.
Вообще, прихожу к выводу, что с нашей избирательной системой не все в порядке. Порядочного человека в эту власть идти надо долго упрашивать. А если откажется, то обижаться на то, что человек не нырнул в дерьмо, не дал себя прилюдно распять и оплевать без всяких на то причин, думаю, не стоит. А если человек сам активно предлагает себя во власть, то тут что-то не то. Он либо дурак, либо подлец. И долго у нас дураки будут сменять подлецов, а подлецы дураков? А страна дураков и подлецов всегда будет бедная.
Денис Жарких, Украина
К оглавлению | Источник: news-front.info
«Офису Зеленского» Донбасс нужен только безлюдным
Бывший украинский политзаключенный Игорь Кимаковский в своём телеграм-канале «Железный Зэк» дает суровую оценку электоральной клоунаде под названием «опрос о будущем Донбасса»
«Жители Донбасса Зеленскому не нужны!
Изучая мнение жителей Украины и экспертного сообщества по предстоящему 25 октября опросу, пришёл к очень неприятному выводу: «Украинским националистам и Зеленскому жители Донбасса не нужны»!
И это напрямую связано с одним из вопросов, касающегося создания НА ДОНБАССЕ свободной экономической зоны.
И тут напросился первый вопрос: «Пан п-Резидент, а за чей счёт банкет? Выборы понятно — за казённый! А «опрос»? Не за счет ли тех, кому нужны наркотики, уход от налогов, Донбасс без жителей Донбасса?
Почему «Пан»? А как по-другому обращаться к человеку, если он поддерживает позицию галитчанских националистов и людей, предки которых в Великую Отечественную войну сжигали села и людей на западной Украине и в Польше?.. И с особой жестокостью уничтожали его братьев по крови — евреев!
Почему «п-Резидент»? А как после общения с главой английской разведки можно называть руководителя Украины, полностью потерявшей субъектность?..
Рассуждаю… В бюджете «нэньки» денег на опрос нет?! Значит за него заплатят «меценаты средствами украинского происхождения». На проведение опроса нужно от 5 до 20 млн $. Неужели в нищей стране есть люди готовые безвозмездно выбросить такую сумму на очередную Зе-инициативу?
Нет! За опрос платят интересанты и западные покровители. Как, впрочем, оплатили и Майдан в 2013–2014 годах…
Как я и писал ранее, итоги всеукраинского опроса уже определены в Офисе Зеленского и только ждут срока публикации. Опрос 25 октября 2020 года на Украине будет проводится без определенной законодательной и официальной процедуры, без наблюдателей и без какой-либо ответственности за достоверность результатов.
А теперь по Донбассу! Включить вопрос по Донбассу Зеленский был обязан. Он же обещал МИР НА ДОНБАССЕ!
Но спросить о Донбассе надо было так чтобы ничего, не о чём, не спросить. Вот и спросили о «свободной экономической зоне»… Любой итог опроса — профанация. Почему? Украинцев и жителей Донбасса интересует окончание кровопролития и всеобъемлющее урегулирование, а не фрагмент, выравненный из общей системы урегулирования военно-гражданского конфликта. Не работающий без элементов безопасности, особого статуса, всеобщей амнистии…
Это всё равно, что спросить украинцев: «Давайте растить сады на Марсе, или создавать СЭЗ на Донбассе?» Актуальность вопроса примерно одинакова. Без прекращения войны и политического урегулирования, говорить об экономических условиях территории, которая тебе не принадлежит… Так уж лучше о Марсе…
Создание свободной экономической зоны под грохот канонады — это украинские экстремальное изобретение для инвесторов-радикалов. Обсуждение инвестиций в территорию без гарантий безопасности, правового статуса, и по предложению Украины, которая ее не контролирует — граничит с абсурдом.
Адекватная логика диктует обратный порядок действий: безопасность — политическое урегулирование — экономические условия восстановления.
Тем более в рамках минских договоренностей специальный режим хозяйствования обсуждался и предусмотрен в Законе об «особом статусе» Донбасса.
Пофантонировал смысловыми эмоциями. Имею на это право…
А теперь по сути:
— вопрос об свободной зоне нужен для легализации новой концепции развития Донбасса, навязанной Зеленскому из вне;
— выгодополучателем от её создания в первую очередь является один из украинских олигархов, господин Ахметов, экономические интересы которого напрямую привязаны к Донбассу.
И самое главное! Судьбу Донбасса определят «свідомі» украинцы. Политически незрелых жителей территорий Донбасса подконтрольных Киеву и жителей Донецкой и Луганской Народных республик, ни к голосованию, ни к опросам не допускают. Их мнение Киеву совершенно не интересно. «Украинские политики» хорошо слышат мнение Галичины, национал-радикалов и своих кураторов из западных спецслужб.
Вывод один: Зеленскому и его кураторам жители Донбасса и их мнение не нужны. Им нужны зачищенные от людей территории Донбасса.
Для нас это повод ещё раз крепко задуматься: «Стоит ли вести сегодня разговоры с «украинскими политиками» и п-Резидентами?»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Народ косит ковид и пневмония, но зато Русская Весна заблокирована» — о ситуации в ЛНР
Популярный телеграм-канал «Тайны Луганской Республики» рассказывает о загадочных парадоксах информационной политики, происходящих в ЛНР, а также о заболеваемости коронавирусом и ситуации с обеспечением медицинскими препаратами в Луганске.
«Информационная политика ЛНР настолько чудаковата, что в Республике заблокирован сайт “Русская Весна”, но в то же время работает украинский сайт Цензор.нет. Кураторы информационного пространства ЛНР Вячеслав Матвеев и Юрий Першиков считают, что это нормально и так и должно быть. А если вы сомневаетесь, то вы агент СБУ. Потому что сомневаться в умственных способностях наших чиновников противозаконно.
Чиновники ЛНР уверяют, что в Республике нет дефицита лекарств, и обвиняют каналы, которые пишут об отсутствии медпрепаратов, во лжи. Хотя многих наименований (таких как цефтриаксон) действительно нет.
Мы просим каждого, кто столкнулся с отсутствием необходимого препарата, вставить телефон в нагрудный карман, прийти в аптеку и записать на видео, как там говорят, что таких-то наименований лекарств в наличии нет.
Мы обещаем публиковать все подобные видео. Вот тогда и увидим, кто врет — телеграм-каналы или власти ЛНР», – предлагают авторы.
Кроме того, рассказывается о состоянии дел со здравоохранением: «ситуация с пневмониями в ЛНР остается прежней. Цифры по смертности мы вам давали — 43-62 человека в день и это только по Луганску. Данные на этот месяц. Мы не собираемся убеждать сомневающихся — такой цели у нас нет, мы лишь доносим информацию. Если бы вы увидели график реального прироста заболеваемости по пневмониям в ЛНР, то вы бы ужаснулись. „Критикуешь — предлагай!“, говорят некоторые читатели.
У нас нет никакого желания метать бисер перед свиньями, потому что мы знаем, что из себя представляют чиновники ЛНР, но раз читатели просят, то все же внесем некоторые предложения.
Итак, что нужно сделать министерству здравоохранения ЛНР в сложившейся ситуации?
1. Всем медикам этот год считать в стаж как год за три. Потому что потери и нагрузка как на войне.
2. Сделать горячую линию по предложениям от медиков на местах, чего не хватает, и как лучше организовать процесс. Полевым специалистам зачастую многое виднее. Ну и заодно можно быстро донести информацию, кто саботирует и дуркует на местах.
3. Все предложения оценивает экспертная группа, состоящая из тех же медиков. Условно 20 терапевтов, вирусологов, пульмонологов со стажем на сайте оценивают по 10 бальной шкале предложения от тех же медиков зарегистрировавших свое предложение.
4. Кандидатуры в эксперты выбирают сами медики путём голосования на сайте, в результате штаб имеет компетентное сообщество, которое реально может оценить риски предпринимаемых мероприятий.
5. Закупить рентген-технику сейчас вряд ли реально. Но можно провести ревизию сломанного и взять на свой контроль срочное восстановление. А не продавать оборудование…» — утверждают авторы канала, называя фамилии людей, ответственных за продажу медицинской техники в столь непростое для Донбасса время».
Напоминаем, что порталы «Русская Весна», «Антифашист» и «Новороссия», поддержавшие справедливые требования бастующих шахтеров, до сих пор заблокированы в ЛНР, однако сайты украинской военной пропаганды чувствуют себя в Республике прекрасно.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su