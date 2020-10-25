Выступая сегодня на митинге в городе Малатья, президент Турции сделал жесткое заявление, адресованное Вашингтону.

«Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», — подчеркнул он.

Эрдоган начал буквально дразнить США: «Какими бы санкции ни были, не опоздайте, вводите».

Напомним, Анкаре грозят санкциями с того момента, когда стало известно о намерении приобрести несколько дивизионов С-400 у России.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что Турция «заплатила деньги за [американские истребители пятого поколения] F-35, однако США так ей их и не поставили».

Подобные агрессивные заявления имеют огромный успех у националистически настроенной части турков.