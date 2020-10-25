Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 25 октября 2020
- 17:25 Вы не знаете, с кем имеете дело: Эрдоган жёстко ответил Штатам про С-400.
- 13:31 Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020.
- 11:21 Боевые действия в Карабахе 23-25.10.2020.
- 10:19 На границе с Карабахом.
- Вчера 21:20 «Огненный смерч» в Карабахе: армия НКР уничтожила вражеский «Солнцепёк» (ВИДЕО).
Вы не знаете, с кем имеете дело: Эрдоган жёстко ответил Штатам про С-400
Выступая сегодня на митинге в городе Малатья, президент Турции сделал жесткое заявление, адресованное Вашингтону.
«Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», — подчеркнул он.
Эрдоган начал буквально дразнить США: «Какими бы санкции ни были, не опоздайте, вводите».
Напомним, Анкаре грозят санкциями с того момента, когда стало известно о намерении приобрести несколько дивизионов С-400 у России.
Кроме того, Эрдоган напомнил, что Турция «заплатила деньги за [американские истребители пятого поколения] F-35, однако США так ей их и не поставили».
Подобные агрессивные заявления имеют огромный успех у националистически настроенной части турков.
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Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020
Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020
Брошенная азербайджанская колонна. БТР-70 достались армянам в качестве трофея.
Удары дронов по армянским позициям.
Е
Еще.
Еще.
Сын помогает отцу на позициях стрелять из гаубицы.
Дарья Асламова в Мартуни.
Применение "Спайков"
Переброска иранских войск к границе с Карабахом.
Азербайджанские минометчики.
Пленный армянин.
Азербайджанцы указывают на то, что армяне на позициях воюют в гражданском.
Пашинян посещает раненых в госпитале.
Работа армянской артиллерии по азербайджанской позиции.
Позиции армянской артиллерии.
Убитые азербайджанские солдаты в занятых армянами окопах.
Убитые армянские солдаты
Похороны в Степанакерте.
Поющие армяне.
Армянские позиции.
Еще.
https://twitter.com/worldonalert/status/1320308976635027457 – занятый азербайджанцами поселок в районе Кубатлы
https://twitter.com/daily_karabakh/status/1320303190810779648 – на месте ракетного удара по Гяндже
https://twitter.com/AnnaArakel84/status/1320309596779630592 – убийство пленного армянина выстрелом в голову. 18+
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Боевые действия в Карабахе 23-25.10.2020
Боевые действия в Карабахе 23-25.10.2020
На 24 октября Азербайджан и Турция владеют полной оперативной инициативой, имея возможности как развивать наступление на южном направлении, выбирая направления ударов и вынуждая Армению и НКР реагировать на быстро меняющуюся оперативную ситуацию. Попытки Армении перехватить инициативу в боях под Джебраилом и Зангеланом закончились для армян неудачей, что обусловило их последующий отход и сдачу границы Нагорного Карабаха с Ираном, а также создание серьезной угрозы Лачинскому коридору.
Армении и НКР удается достаточно уверенно удерживать фронт в горных районах северного Карабаха, где первоначальное продвижение азербайджанских горнострелков и спецназа в районе Муровдага было достаточно быстро купировано. Также относительно успешно армяне обороняются в районе Мадагиза, где азербайджанцы после первоначального успеха с занятием Талыша и Мадагиза, далее существенного продвижение не имели. Попытки наступления по северной дороге у горы Агер закончились истреблением целой разведроты, после чего поползновений в этом направлении азербайджанцы не проявляли. Также достаточно успешно армяне держат фронт к северу и востоку Мартакерта, хотя Азербайджан периодически предпринимает попытки продвижения и активно применяет тяжелую артиллерию, РСЗО и дроны.
Кроме того, армия НКР уверенно удерживает агдамское направление, где, впрочем, после первых неудач, Азербайджан отказался от попыток прорыва обороны армян и переключил свое внимание на другие направления, хотя сковывающие действия вполне себе ведутся.
Наиболее сложно для армян обстоят дела на юге. После потери Гадрута и как следствие, потери Физули, Азербайджан фактически вклинился уже во вторую линию обороны армян, создавая угрозу полного охвата Мартуни и продвижения по горным дорогам в направлении Шуши. Сильно потрепанные части армян, отошедшие из Гадрута и от Физули (понеся серьезные потери в людях и материальной части), с трудом, но пока удерживают оборону в горных районах, где Азербайджану сложнее реализовать свое техническое и численное преимущество. Собственно, еще бои за Гадрут показали, что реальные темпы продвижения отнюдь не столь впечатляющи, как этого бы хотелось азербайджанскому Генштабу. Тем не менее, наступление продолжается, и Азербайджан явно рассчитывает, что после подтягивания тылов и перемалывания армянских боевых порядков, и эту линию обороны получится прогрызть, чтобы пробиться в центральные районы Карабаха напрямую, тем более, что Шуша была обозначена Алиевым как одна из основных целей текущего наступления.
У границы с Ираном оборона армян фактически схлопнулась. После поражения под Джебраилом и тяжелых потерь в приграничном сражение, оставшиеся войска отступили к Зангелану, после чего начали отходить на север к Лачинскому коридору. Попытка контратаковать при поддержке артиллерии в районе Ханлыка успеха не имела, так как азербайджанское командование смогло решить проблему открытого фланга применив массированный артиллерийский огонь и дроны, которые помешали армянам добиться серьезных результатов. В этих боях обе стороны понесли тяжелые потери, но в конечном итоге поле боя осталось за азербайджанской стороной.
В дальнейшем, на волне успеха, Азербайджан не только развил наступление на Кубатлы к северу от Зангелана, но и предпринял попытку немедленного рывка к Лачинскому коридору, явно рассчитывая, что неудача под Зангеланом деморализует армян и позволит авангарду наступающей БТГ занять стратегически значимый район, что может приблизить победу в войне.
В течение двух дней после успеха под Зангеланом, Азербайджан активно продвигался к Лачинскому коридору, выйдя на ближние подступы к нему (до Лачина оставалось 14-16 километров).
Так как потеря Лачина означает коллапс всей системы обороны НКР, армяне смогли собраться с силами и разгромить передовые части азербайджанцев, отбросив их на юг к Кубатлы, нанеся им существенные потери в живой силе и технике. Это позволило купировать угрозу немедленного прорыва Азербайджана к Лачинскому коридору, но сама угроза более чем актуально.
Постепенно подтягивая РСЗО к северу от Ханлыка, Азербайджан уже 22-23 октября начал вести обстрелы Лачинского коридора, что вкупе с ударами дронов, уже сейчас создает некоторые проблемы с использованием Лачинского коридора. Вполне очевидно, что, зачистив границу с Ираном и выстроив фронт вокруг Зангелана, Азербайджан начнет подтягивать резервы на фронт к северу от Ханлыка, чтобы развить уже более основательное наступление на Лачинский коридор, используя не только дорогу от Ханлыка, но и прилегающие горы, по которым спецназ и горнострелки могут просочиться через оборону армян и установить прямой огневой контроль над Лачинским коридором.
В целом, на текущем этапе цели сторон таковы:
У Азербайджана — взять Мартуни, создать предпосылки для наступления на Шушу, разгромить армян к северу от Кубатлы и установить огневой контроль над Лачинским коридором, обеспечить полный контроль на границе с Ираном, зачистив территорию к западу и юго-западу от Зангелана.
У Армении — любой ценой удержать подходы к Лачинскому коридору и измотать силы ведущие наступления к северу от Ханлыка, сковать действия сил Азербайджана, действующие в районе Гадрута, помешать развитию наступления на Шушу и удержать Мартуни. Само собой, необходимо удерживать северный фронт, Мартакерт и агдамское направление.
Специально для ИА "АСД"
https://asd.news/articles/voyna/analiz-boev-v-artsakhe/ – цинк
Плюс за последние сутки.
1. Бросок Азербайджана к Лачинскому коридору не удался. Сейчас приходится проводить перегруппировку сил и готовится к боям на этом направлении более основательно, подтягивая тылы и артиллерию.
2. Серьезного продвижения в направлении Шуши и Мартуни Азербайджану пока добиться не удается. Алиев на этом фоне выдвигает очередной ультиматум с требованием вывода армянских войск из Карабаха. Выглядит как дипломатическое прикрытие, покуда проводится перегруппировка войск для усиления нажима на Мартуни, Шушу и Лачин. Также Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если его прекратит Армения, но это уже чиста хуцпа, с учетом того, что наступление ведет азербайджанская армия. Армяне заявляют, что Россия дает ясные гарантии на случай, если нападению подвергнется территория собственно Армении. Демонстрация российских флагов на границе с Карабахом – это красные флажки для Алиева, за которые забегать на следует.
3. За сутки Азербайджан заявляет до 10+ поселков занятых армией. Как правило это различные руины у границы с Ираном, но есть и поселке в Джебраильском и Физулинском районах. Само собой обе стороны заявляют, о больших потерях сторон (видео с фронта будут отдельным постом), а также демонстрируют трофеи + покойников. Также появилось еще одно видео с расстрелом раненого армянского солдата.
4. Через 2 дня будет ровно месяц с начала войны, можно будет подвести определенные итоги.
Ситуация на фронте – красным по версии армян, зеленым по версии азербайджанцев.
24-25 азербайджанцы перестали рисовать бои в районе Лачина, признавая, что бросок на Лачин провалился.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
На границе с Карабахом
Полевой лагерь российской армии в южной Армении недалеко от границы в Карабахом.в районе Сюника (там проходит северная дорога из Армении в Карабах).
Как не трудно заметить, без тяжелого вооружения, просто обозначают присутствие и флаг.
Ну и стоит отметить, что это действительно российские военные, а не уловка армян, как заявляли азербайджанцы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Огненный смерч» в Карабахе: армия НКР уничтожила вражеский «Солнцепёк» (ВИДЕО)
Министерство обороны Армении показало кадры уничтожения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А («Солнцепёк») азербайджанских вооружённых сил в ходе боёв в Нагорном Карабахе.
На видео грозная боевая машина взрывается после прямого попадания, гремят взрывы и поднимается чёрный столб дыма.
Армянские военные за кадром радостно комментируют свой успех.
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