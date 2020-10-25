В прошлой статье я затронул тему Терской области и назвал причины отнятия собственности и земель у терских казаков и передачи этих владений к горским народам. Сегодня мне было хотелось рассказать о том, что стало причиной катастрофы терского казачества.

Терские казаки представляли собою группу субэтносов: терцы, гребенцы, аграханцы, кизлярцы, которые жили в бассейне реки Терек на территории Северного Кавказа. Сегодня у исследователей нет однозначного ответа, как и когда, появились терские казаки. Известно, что уже в 15 веке на реке Сунжи и Терек были казачьи поселения, есть версия , что славяне сюда попали ещё в период нашествия Золотой Орды. У русского писателя Л.Н. Толстого была своя версия о происхождении терских казаков, вот что он пишет в своей повести «Казаки»:

«Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру»…

В период царствования Ивана Грозного, особенно после женитьбы царя на черкесской княжне Марии Темрюковны, русские воеводы стали осваивать территорию Северного Кавказа, и возле современного Кизляра начали строить Терский город.

К 18 веку по берегам реки Терек возникает Гребенское казачье войско, строятся новые города и станицы, которые сегодня находятся на территории современной Чеченской республики. Строятся крепости Святой Крест и Кизляр, территория заселяется донскими казаками, которые создают Терское казачье войско. Таким образом, этногенез терских казаков закладывался как в Средние века беглецами из русских княжеств, так и в период экспансии Северного Кавказа и заселением донскими казаками в 18-19 веках. К тому же терские казаки часто смешивались с горскими народами, потому по внешним признакам те же гребенцы слабо напоминали светлоликих славян и больше походили на горцев.

терские казаки часто смешивались с горскими народами, что в итоге и отразилось на их внешность (изображение взято из http://ic.pics.livejournal.com/chernecov_vm/20849591/13046/13046_original.jpg)

Терские казаки вели активные боевые действия вместе с русскими офицерами в период Кавказской войны. Казаки оказывали жесткое сопротивление горцам, захватывая их земли, тем самым расширяя территории линейного казачьего войска. После окончания Кавказской войны по инициативе князя Барятинского А.Н. (тот самый князь, который пленил имама Шамиля) линейное казачье войско было поделено на две части, так в 1860 году на территории Северного Кавказа возникли две казачьи области: Кубанская со столицей в Екатеринодаре и Терская с центром во Владикавказе.

Карта Северного Кавказа в период Российской империи (карта оцифрована автором этой статьи)

Терское казачье войско состояло из 8 округов: Владикавказский (казаки, русские, осетины), Грозненский (чеченцы и казаки), Кизлярский (казаки, ногайцы, даргинцы), Моздокский (казаки, осетины), Нальчикский (кабардинцы, балкарцы, казаки), Пятигорский (казаки, украинцы), Сунженский (ингуши, чеченцы и казаки) и Хасавюртовский (кумыки, аварцы, лезгины, рутульцы).

Сама Терская область из-за особенности своего географического положения имела множество важных городов, которые связывали территорию Северного и Южного Кавказа, а в её знаменитых курортах, таких как Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск лечились и поправляли своё здоровье офицеры со всей Российской империи. Но счастье терцев продлилось не долго, Первая мировая, Октябрьская Революции и Гражданская война приведут к гибели всего терского казачества.

В годы Гражданской войны, решением Президиума ВЦИК РСФСР с 1918 по 1920 гг. были депортированы 25 тыс. казаков, а их земли отошли к горским народам. В период коллективизации многие терские казаки были репрессированы, так как считались кулаками, в итоге их численность на Северном Кавказе стала резко сокращаться, а сама Терская Советская республика была ликвидирована.

Терская область в 1921 году была ликвидирована (карта взята из открытых источников и оцифрована автором)

Сегодня часто идут дискуссии по поводу судьбы терских казаков, многие задают себе вопрос, почему донские, кубанские казаки, не смотря на репрессии, выжили, а вот терские были практически уничтожены советской властью? На мой взгляд, тут нужно искать множество как субъективных так и объективных причин :

1) Гордость и презрение к русским. Гордыня была характерна для всех казаков, но терские в этом плане очень сильно выделялись. Их нравы подмечал и упомянутый нами Лев Толстой, которые проходил службу на Северном Кавказе, ему хорошо был знаком нрав терских казаков, о них он писал следующее: «Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает горца-врага, но презирает чуждого для него угнетателя солдата. Собственно русский солдат для казака есть какое-то дикое и презренное существо, которого образчик он видел в заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами». Как мы видим, терцы презирали русский народ и это несмотря на то, что они всегда воевали в интересах России. Это презрения к русским в итоге сыграло в злую шутку в судьбе терских казаков.

Лев Толстой побывав на Кавказе хорошо изучил менталитет терских казаков (изображение взято из открытых источников)

2) Взаимоотношение с коренными народами. Терские казаки двояко относились к кавказским народам, с одной стороны как писалось выше, они их уважали, принимали обычаи и культуру, брали в жены горских невест. Но с другой, терцы жестко подавляли горские мятежи, ущемляли их права. После Кавказской войны на плодородных землях были раскинуты казачьи станицы, в то время как кавказцам приходилось жить в тяжелых и малопригодных горских условиях. Все это вызывало ненависть у горских народов по отношению к терским казакам.

терские казаки имели двойственное отношение к горским народам (изображение взято из открытых источников)

3) Не принятие советской власти. Казаки, которые испокон веков присягали на верность царю, не желали признавать советскую власть и оказывали сопротивление Красной Армии. В то время как большинство народов Северного Кавказа проявляли симпатии большевикам, так как те предлагали им автономию и землю. В итоге в годы Гражданской войны терские казаки оказались между молотом и наковальней, с одной стороны большевики, а с другой — горцы. После установления Советской власти многие терские казаки были депортированы, а в период коллективизации гребенцы были обвинены кулаками, их земли были конфискованы и переданы кавказским народам.

Вывод. Все выше перечисленные факторы губительно отразились на терских казаков. Поэтому в отличии от донских и кубанских казаков, терцы были лишены своей административной территории, и со временем полностью ассимилировались с другими народами, потеряв свою культуру и идентичность.

Список используемой литературы:

Гребенские казаки // Военная энциклопедия: в 18 томах / Подъ редакцией: К. И. Величко, В. Ф. Новицкого, А. В. фон-Шварца, В. А. Апушкина и Г. К. фон-Шульца. — СПб.-М.: Типография т-ва И. Д. Сытина, 1912. — Т. VIII (Гимры — Двигатели судовые). — С. 458-461. — 648 с.

Казачьи войска (Хроники гвардейских казачьих частей помещены в книге «Императорской гвардии») / Сост. В. Х. Казин, под ред. В. К. Шенка. — СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1912. — 465 с. — (Справочная книжка Императорской Главной квартиры).

Караулов М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. — М.: «Вече», 2008. — 320 с. — (История казачества).

Л.Н. Толстой. Повесть «Казаки», 1863 год.

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Источник: https://nstarikov.ru/chto-pogubilo-terskih-kazakov-120015