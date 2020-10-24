Прицельное и массированное подавление способности государства и народа назначенной к уничтожению страны интеллектуально и духовно противостоять агрессору, является главным содержанием «особого периода», непосредственно предшествующего фазе горячей войны

Высокоточные удары Запада по российским государственно-ориентированным СМИ приняли в последнее время настолько массированный и прицельный характер, что, похоже, взволновали даже самых почтенных столичных тыловиков. Они вдруг почувствовали, что западный вероятный противник, он же невероятный партнер, сможет сделать им примерно так же «красиво», как он уже сделал это на Украине, в Белоруссии, в Киргизии и в Закавказье. А, скорее всего, даже как в этих всех местах вместе взятых. Так что мало точно никому не покажется.

То есть, перед нами ситуация, про которую в русской народной легенде красноречиво сказано «Клюнул в ж…пу жареный петух». Или уже вот-вот может грянуть то, из-за чего даже у самого тяжелого на подъем мужика возникает острое желание срочно осенить себя крестным знамением.

И это желание будет только нарастать от всё более четкого ощущения того, что бежать отсюда, в сущности, решительно некуда. Это с Украины, или из Армении можно было «дернуть» от греха подальше в «столицу бывшей родины». А местным куда прикажете деваться в случае аналогичной оказии? Да некуда больше! Всё — конечная станция! На Западе всю эту публику точно никто не ждет. Там своих гавриков аналогичного разлива девать некуда. А что касается срочного переобувания в воздухе на украинский манер, так тому же Западу такая прорва предателей, да еще и на хорошей зарплате даже даром не будет нужна, особенно после того, как занавес упадет.

То есть возникает этакий момент истины, когда становиться патриотом может быть не очень-то мягко, сухо и денежно, но просто деваться некуда.

Тем более, что часовой механизм тикает и, по моим наблюдениям, уже недалек тот момента, когда обратный отсчет будет закончен.

Во всяком случае, мой профессиональный военный опыт тому порукой. В бытность мою офицером органов спецпропаганды Советской армии (на нынешнем американском наречии – подразделений психологической войны), нам объясняли, что массированное подавление средств массовой информации противника является формой ведения боевых действий в «особый период». То есть непосредственно перед началом войсковой операции.

Причем, и это особенно важно, такое подавление вражеских информационных возможностей никогда не было рассчитано на сколько-нибудь длительный период времени. Нам предлагалось исходить из понимания того, что долговременный эффект обеспечить просто невозможно, потому что противник, рано или поздно, найдет средства и методы возобновления информационной деятельности.

Соответственно, такие действия изначально рассчитываются на кратковременный эффект, а переход к их массированному применению является прямым указанием, или, если хотите, разведпризнаком близости «активной фазы». То есть полномасштабной войны.

То, что мы наблюдаем сейчас, это именно массированное подавление СМИ противника (то есть нас), рассчитанное на создание пусть и кратковременного, но подавляющего информационного преимущества в канун неких решающих событий. С задачей полностью обескуражить и деморализовать войска и население противостоящей стороны в тот момент, когда это больше всего необходимо с точки зрения реализации его оперативных планов.

То есть наши западные «невероятные партнеры» работают, можно сказать, строго по советскому учебнику боевой спецпропаганды.

Более того, активно и творчески его дополняют. Так, например, лично у меня присутствует стойкое ощущение того, что нынешним прицельным ударам по антизападным российским СМИ свойственна такая высокая точность, не в последнюю очередь потому, что они постоянно корректируются этакими местными «авианаводчиками». Или, скажем так, передовыми разведчиками, которые маркируют каждый такой объект и выдают данные для его уничтожения непосредственно в штабные инстанции, принимающие решения.

Не стоит сбрасывать со счетов в этом смысле не только местных адептов секты свидетелей «неугасимой лучезарности Запада», но и те огромные диверсионно-разведывательные мощности с местным, максимально адаптированным к условиям России контингентом, которые развернуты западными спецслужбами на территории оккупированной Украины. И коим вменено, в качестве основного задания, тотальное накрытие своими силами и средствами всей территории Российской Федерации.

Или вы думали, что выпускники всех этих киево-могилянских академий, которых годами науськивают на всё русское, сразу убывают на сбор клубники в Польшу? Как бы не так! Их трудоустраивают по специальности в указанные выше структуры. Ах, вы об этом ничего не знаете?! А кто же вам скажет, если сказать скоро будет вообще некому?

Зато уже сегодня в российском, якобы, интернете эти патентованные русофобы чувствуют себя полными хозяевами. И это нисколько не удивительно. Ведь по ним никто не наносит вообще никаких ударов, тем более высокоточных и массированных. Гуляй – не хочу! Поэтому здесь запросто можно узнать, например, о том, что Георгий Жуков, был вовсе не маршал Победы, а кровавый «мясник» и «маршал могил». И что именно так о нём якобы говорили на фронте советские бойцы. А кто проверит? Да никто! Да наказывать за это, похоже, некому.

А еще в этом замечательном интернете написано, что именно американцы, а не какой-то там забытый богом СССР, доставил на Луну вот такой луноход.

Подобное «гониво» нашим несчастным деткам нынче впаривают лошадиными дозами уже без всякого стыда и зазрения совести. Америка здесь уже наше всё. И надо бить ей земные поклоны, разбивая при этом себе лоб. А мы сами уже никто и звать нас скоро будет никак. И хотя это сайт называется «Смейся до слез», бред про «американский луноход» там подан на полном серьёзе! Можете сами убедиться.

Притом, что некая озабоченность такой откровенно кривой ситуацией в тыловых «аналитических эшелонах», в силу вышеназванных причин, сегодня явно просматривается, уровень осмысления степени угрозы и меры её летальности оставляет желать много лучшего. Превалирует пока привычный «абстрактный социологизм» и рассмотрение ситуации как очередного повода для занимательного и необременительного обмена мнениями.

«Тема предвзятой модерации, проводимой иностранными онлайн-площадками, не раз поднималась в Общественной палате, и каждый раз и члены палаты, и приглашенные участники дискуссий приходили к однозначному выводу – подобные проявления цензуры недопустимы. То, что дело наконец вышло в правовое поле и сдвинулось с мертвой точки, доказывает правоту наших рассуждений.»

Но даже в этой «продвинутой» в осмыслении «подобных проявлений цензуры» части местного «политикума» настроения, касательно возможных контрмер, находятся в диапазоне от крайне робких до предельно политкорректных. И проникнуты, похоже, куда большей заботой о благополучии тех самых «невероятных партнеров», нежели о жертвах их медийных расправ.

Предлагается, например, «рассмотреть возможность», за введение ограничений Ютубом на показ российского документального фильма о Бесланской трагедии, истребовать с коварных американцев сумму издержек авторов фильма на его создание. То есть сумму заведомо ничтожную для мирового интернет-гиганта. При этом, речь вообще не идет о полноценной компенсации морального ущерба нанесенного миллионам зрителей. Не говоря уже о грубом нарушении их конституционного права на свободу информации. Про адекватную защиту интересов вырванных западными спецслужбами с корнем из Сети российских информационных агентств речь пока вообще не идет.

Полагаю, что такое олимпийское спокойствие во многом объясняется именно тем, что сторонники подобной безразмерной плавности и изящных манер, мягко говоря, не очень хорошо знакомы с боевыми наставлениями по ведению психологической войны. И просто не до конца понимают, с чем именно они имеют дело. Думаю, что им не следует тратить годы на повторное изобретение велосипеда методом неспешного постижения истины. Но стоит проявить должное усердие в изучении уже существующих на этот счет учебников и практического опыта.

Просто потому, что времени на такую раскачку нет ни у них, ни в целом у России. От слова совсем. Повторяю, противник явным образом перешел к тактике, рассчитанной на сравнительно кратковременный и быстрый эффект. Что определенно указывает на то, что его действия продиктованы оперативным планированием в особый, то есть непосредственно предвоенный период.

Цель такого враждебного воздействия не видна только слепому. Никому, особенно в стадии острой конфронтации, не нужен противник, достаточно единый, сплоченный и монолитный. Такой, например, каким был в период западной агрессии 1941-45 гг. Советский Союз, по каковой причине Запад обломал об него зубы.

Но они способны извлекать уроки из своих ошибок. И потому сегодня делают ставку на обязательную и максимальную внутреннюю дезорганизацию Российской Федерации накануне активной и завершающей фазы её разрушения. Исходя, при этом, из древней как мир библейской истины, гласящей, что не устоит тот дом, который разделился сам в себе. Именно древность и общеизвестность этого многократно проверенного правила меня больше всего и пугает. В том смысле, что мы и сегодня не можем, или не хотим сделать из него адекватные выводы. А есть еще знаменитая сказка братьев Гримм про гамельнского крысолова, который однажды, играя на своей магической дудочке, собрал всех местных детей и увел их из города в неизвестном направлении. То есть, выражаясь языком современной психологической войны, просто обратил их в свою веру и украл у города его будущее.

Массированные удары Запада по немногим еще остающимся и пытающимся издавать членораздельные звуки местным патриотическим «дудочкам» уже скоро могут привести к такой ситуации, при которой единственной «руководящей и направляющей» идеологической силой останется та самая дудка гамельнского крысолова. Но только тысячекратно усиленная и обращенная не против крыс, но против наших детей. Впрочем, на Западе их считают точно такими же безголовыми крысами, которых нужно только увлечь к ближайшему пруду и там утопить.

Западу, по большому счету, глубоко наплевать, сколько и каких у нас танков, ракет и боезарядов. Для него важно лишь то, чем будут заряжены головы тех, кто сидит за их пультами, рычагами и кнопками. И куда они, в случае чего, станут стрелять.

А стрелять они наверняка будут туда, куда им укажет та сторона, которая победила в психологической битве за их самосознание. И если оценить ситуацию на данный момент, то у меня нет ни одной причины для вывода о том, что мы в этом сражении уже победили.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/10/24/yurij-selivanov-pervyj-tajm-my-uzhe-proigrali/