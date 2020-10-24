Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rg20-sP6avQ
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Деньги не являются целью сами по себе. Если доллар может быть более полезным и осмысленным в чьих-либо других руках, я не должен держать его у себя в кошельке.
— Виктор Франкл
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