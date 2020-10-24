...разработало 13 национальныхпроектов по следующим направлениям: демография, здравоохранение,... идет работа над нацпроектами «Демография», «Здравоохранение», «Образование» ...правительственной команды о ходе реализациинациональныхпроектов, снова знакомые лица ...
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... 1 января этого года запущен национальныйпроект «Демография». Цель проекта — затормозить естественную убыль населения... представление о том, как идет реализациянациональногопроекта «Демография». Так вот, никакого улучшения демографической...
... напряжённая работа в рамках реализацииНациональныхпроектов "Здравоохранение" и "Демография" для дальнейшего снижения смертности... развития, а также двух Федеральных проектовНациональногопроекта "Демография" – "Укрепление общественного здоровья" и "...
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