Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Реализация национального проекта Демография. Алексей Орлов

20:25. 24 октября 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a_t99LA3qwA

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Национальные проекты требуют нового подхода
...разработало 13 национальных проектов по следующим направлениям: демография, здравоохранение,... идет работа над нацпроектами «Демография», «Здравоохранение», «Образование» ...правительственной команды о ходе реализации национальных проектов, снова знакомые лица ...
Реализация национального проекта Демография. Алексей Орлов
Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
... развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по следующим направлениям: демография; здравоохранение; образование; ... бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов (программ), названных в подпункте «б...
Демографические мифы Кремля . "Яма" войны 1812 г .
... 1 января этого года запущен национальный проект «Демография». Цель проекта — затормозить естественную убыль населения... представление о том, как идет реализация национального проекта «Демография». Так вот, никакого улучшения демографической...
Выступление Министра Вероники Скворцовой на заседании итоговой коллегии Минздрава России
... напряжённая работа в рамках реализации Национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" для дальнейшего снижения смертности... развития, а также двух Федеральных проектов Национального проекта "Демография" – "Укрепление общественного здоровья" и "...
«Сибирская инициатива» президента
...национального проекта «Здравоохранение» разработан министерством здравоохранения, паспорт проекта «Образование» – министерством просвещения, паспорт проекта «Демография... указом президента определены сроки реализации национальных проектов – на это отведено ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)