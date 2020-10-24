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Необходимо сделать так, чтобы Борисов был мертв

16:28. 24 октября 2020 169 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Документы 1957-го года посвященные рассмотрению вопроса о гибели личного охранника Кирова оперкомиссара Борисова , который "случайно" погиб в машине НКВД на следующий день после убийства Кирова Николаевым.







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http://istmat.info/node/63577 – полностью по ссылке (там еще несколько документов)

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РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.446 Л.73-96

http://istmat.info/node/63578 – цинк

Метки: 1934, борисов, документы, история, Киров, Ленинград, николаев, нквд, репрессии, ссср, хрущев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6270361.html

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