Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 24 октября 2020
- 08:01 Чудовищные взрывы и вопли ужаса: моменты мощных ударов по сирийско-турецкой границе (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:00 США и НАТО вмешиваются в битву за Карабах.
- 04:25 Месть короля: Богатая нефтяная монархия решила ударить по падающей турецкой экономике.
- 02:17 Бомбардировка Джараблуса.
- Вчера 22:33 Война в Карабахе. Видео. 23.10.2020.
Чудовищные взрывы и вопли ужаса: моменты мощных ударов по сирийско-турецкой границе (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «РВ», вечером в пятницу, 23 октября, мощнейшие взрывы сотрясли север страны, взорвались нефтехранилища протурецких бандформирований и автоцистерны вблизи сирийско-турецкой границы.
Об этом военкорам «Русской Весны» рассказал военный источник из разведорганов САР.
По имеющимся данным, по указанному району были нанесены удары самолётом неизвестной принадлежности. Перед этим здесь же были замечены американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США.
По предварительной информации, это американцы атаковали нефтехранилище и топливные склады, охраняемым протурецкими НВФ на турецко-сирийской границе в районе пограничного КПП Джераблус в провинции Алеппо.
Протурецкие боевики покупали нефть у курдо-арабской группировки SDF, а затем поставляли «чёрное золото» в разные районы зоны деэскалации Идлиб и в Турцию. Также члены банд кустарным способом перерабатывали нефть в дизельное топливо.
Скандально известные «Белые каски» опубликовали свою версию событий: «По предварительным данным, источники взрывов неизвестного происхождения обрушились на топливный рынок в районе Дабис к югу от Джараблуса вечером 23 октября. Наши команды продолжают тушить пожары. Убит 1 человек и еще 6 ранены, несколько пропали без вести».
Напомним, что в последние дни и недели боевые дроны ВВС США уничтожали главарей бандформирований в зоне деэскалации Идлиб.
В то же время отношения Вашингтона и Анкары резко ухудшились, минувшей ночью стало известно, что Белый дом принял решение:
Посольство США в Анкаре приостанавливает предоставление всех визовых услуг в дипломатических миссиях в Турции.
Американцы заявляют, что они получили достоверные сведения о подготовке похищений и терактов против американских граждан (в том числе американского генконсула) в Стамбуле и других городах.
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США и НАТО вмешиваются в битву за Карабах
США пытаются вмешаться в вооружённый конфликт в Арцахе.
Только что стало известно, что спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на встрече с министром иностранных дел Азербайджана высказалась о том, что в Карабахе необходимо немедленно остановить боевые действия.
Несколько часов назад президент Дональд Трамп заявил: «Мы достигли прогресса (по урегулированию в Карабахе). У нас очень хорошие отношения с Арменией. Много людей из Армении живут в нашей стране. Мы намерены помочь Армении».
Переде этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов встретиться и поговорить с президентом Азербайджана, если Баку этого захочет.
«Мы глубоко обеспокоены конфликтом в Нагорном Карабахе и особенно нападениями на гражданских лиц. Мы призываем Азербайджан и Армению прекратить нападения и соблюдать прекращение огня», — сказал Столтенберг после окончания первого дня виртуального двухдневного заседания министров обороны стран Североатлантического альянса.
Также он сообщил, что поставил на обсуждение спор между Грецией и Турцией о добыче топлива на Кипре. По его словам, состоялся «плодотворный обмен мнениями». Греция и Турция разговаривают каждый день в штаб-квартире НАТО, есть трудности и различия во взглядах, добавил он.
Столтенберг также подтвердил, что на военной базе «Рамштайн» в Германии НАТО создаст космический центр связи и мониторинга угроз. Он не уточнил, когда центр будет работать и сколько сотрудников он привлечет.
Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»
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Месть короля: Богатая нефтяная монархия решила ударить по падающей турецкой экономике
Турция и Саудовская Аравия уже давно борются за лидерство в исламском мире, но их геополитическое соперничество усилилось после того, как саудовские агенты убили журналиста Джамала Хашоги в консульстве страны в Стамбуле в 2018 году.
Богатая нефтью монархия оказывает давление на падающую турецкую экономику. Саудовским туристам настоятельно рекомендуется не посещать Турцию и не покупать турецкую недвижимость.
Теперь турецкие экспортеры текстиля и других товаров жалуются на отсутствие саудовских клиентов и предупреждают, что попытки Эр-Рияда заблокировать импорт могут повлиять на глобальные цепочки поставок.
После призывов главы торговой палаты Саудовской Аравии «бойкотировать все турецкое» на этой неделе многие продовольственные сети объявили о прекращении экспорта и продажи турецких продуктов. Некоторые магазины объявили, что они будут продолжать продажи турецких товаров лишь до истощения запасов.
Правда, опасаясь, что это может отвлечь иностранных инвесторов и на фоне подозрений, что Турция может подать жалобу во Всемирную торговую организацию, правительство Саудовской Аравии дистанцировалось от бойкота.
Власти отрицают, что они устанавливают ограничения на турецкие продукты и подчеркивают, что кампанию ведут сами граждане страны.
Однако в декларации восемь ведущих турецких бизнес-групп утверждают, что многие саудовские компании были вынуждены подписаться под письмом с обязательством не импортировать товары из Турции.
Турецкая сторона сообщает, что в прошлом году бизнес потерял 3 миллиарда долларов на Ближнем Востоке из-за негативного восприятия Турции.
Саудовская Аравия является 15-м крупнейшим рынком турецких товаров, в основном текстиля, химических веществ, мебели и стали. При этом саудовские националисты предупреждают, что бойкот могут поддержать и региональные союзники монархии.
В общем, геополитические игры Эрдогана могут влететь в копеечку и дорого обойтись турецкому народу. Что, собственно, уже и происходит.
Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»
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Бомбардировка Джараблуса
Сообщается, что поздно вечером в Сирии Россия нанесла удары по нелегальному рынку нефти в турецкой зоне оккупации под Джараблусом. С подобных рынков сирийская нефть попадает на территорию Турцию, а занимаются этим в том числе и родственники Эрдогана.
Предположительно, использовались крылатые ракеты (хотя есть заявления, что это был авиаудар), возможно "Калибры" с кораблей ЧФ в Восточном Средиземноморье, которые вызвали большие разрушения и жертвы – заявляется о десятках уничтоженных машин и прочих емкостей с сырой нефтью и бензином, а также десятках убитых (около 25 по предварительным данным, скорее всего будет больше) и раненых. Кроме того, отмечается, что сегодня САА очень активно обстреливала позиции боевиков к югу от трассы М-4.
Выглядит как недвусмысленное предупреждение для Турции, что ее тоже могут потрогать за мягкое место.
PS. Кроме того, в результате авиаударов США в Идлибе, вчера убито 15 полевых командиров ХТШ и племенных вождей поддерживавших боевиков, которые собрались в палатке на совещание и были накрыты американской ракетой (предположительно с дрона).
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Война в Карабахе. Видео. 23.10.2020
Видео с карабахского фронта. 22-23 октября.
Репортаж французского ТВ о войне в Карабахе.
Провал армянского наступления на Зангелан и тактика пехоты. Неплохой разбор.
Последствия сегодняшнего обстрела Степанакерта.
Армянское ТВ об обстрелах Степанакерта.
Армяне что-то поражают. На заднем плане можно заметить подбитую БМП-2.
Нарезка видео за последние дни – часть уже выкладывал, часть нет.
Подбитые армянские танки где-то на юге.
Поражение азербайджанской техники.
В похожем видео https://twitter.com/301_AD/status/1319583122606927872 заявляют, что уничтожили азербайджанскую РСЗО.
Сбитый вчера азербайджанский БПЛА.
Российские флаги на границе Армении и Карабаха. Азербайджанцы говорят, что это уловка армян.
Руины еще одного села занятого Азербайджаном в Джебраильском районе.
Похороны убитых азербайджанцев. Сваливают в яму оптом из грузовика ковшом. 18+
Убитые армяне. 18+
Много убитых армян на южном фронте. 18+
Убитые азербайджанцы. Похоже другой ракурс на гибель той же разведроты, которую покрошили на севере еще в первую неделю.
Окопы с убитыми азербайджанцами. 18+
Тут https://twitter.com/301_AD/status/1319574869579866112 еще.
Пленные армяне.
Еще пленные.
Сирийские боевики в Карабахе.
Азербайджано-турецкая военная пропаганда.
Рекламный ролик мирного Арцаха.
Поющий армянин где-то на позициях в горах.
Поющие азербайджанцы.
Стычка армян и азербайджанцев в Польше.
Продвижение 22 октября.
Азербайджанская версия на 23 октября. Можно отметить, что контроль над Кубатлы и приближение к Лачину не подтверждают.
Видимо армянам действительно удалось сегодня там удачно контратаковать и разбить авангард наступающей БТГ.
По другой версии, Кубатлы под контролем, но насчет Лачинского коридора, более осторожно заявляют претензии, хотя и заявляется огонь РСЗО в направлении коридора.
И еще несколько версий порожденный банальной причиной – фронт к югу от Лачинского коридора плавающий и пока не стабилизировался.
Регион в целом.
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