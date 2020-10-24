Как сообщала «РВ», вечером в пятницу, 23 октября, мощнейшие взрывы сотрясли север страны, взорвались нефтехранилища протурецких бандформирований и автоцистерны вблизи сирийско-турецкой границы.

Об этом военкорам «Русской Весны» рассказал военный источник из разведорганов САР.

По имеющимся данным, по указанному району были нанесены удары самолётом неизвестной принадлежности. Перед этим здесь же были замечены американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США.

По предварительной информации, это американцы атаковали нефтехранилище и топливные склады, охраняемым протурецкими НВФ на турецко-сирийской границе в районе пограничного КПП Джераблус в провинции Алеппо.

Протурецкие боевики покупали нефть у курдо-арабской группировки SDF, а затем поставляли «чёрное золото» в разные районы зоны деэскалации Идлиб и в Турцию. Также члены банд кустарным способом перерабатывали нефть в дизельное топливо.

Скандально известные «Белые каски» опубликовали свою версию событий: «По предварительным данным, источники взрывов неизвестного происхождения обрушились на топливный рынок в районе Дабис к югу от Джараблуса вечером 23 октября. Наши команды продолжают тушить пожары. Убит 1 человек и еще 6 ранены, несколько пропали без вести».

Напомним, что в последние дни и недели боевые дроны ВВС США уничтожали главарей бандформирований в зоне деэскалации Идлиб.

В то же время отношения Вашингтона и Анкары резко ухудшились, минувшей ночью стало известно, что Белый дом принял решение:

Посольство США в Анкаре приостанавливает предоставление всех визовых услуг в дипломатических миссиях в Турции.

Американцы заявляют, что они получили достоверные сведения о подготовке похищений и терактов против американских граждан (в том числе американского генконсула) в Стамбуле и других городах.