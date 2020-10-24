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КАК ГОТОВИЛИ ЭТУ ДИВЕРСИЮ

08:52. 24 октября 2020 34 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Почему модное заболевание вызванное одной инфекций было причисленно к разряду одного из самых опасных тогда, когда к этому не было никаких оснований? Почему для борьбы с одним из видов ОРВИ была выбрана самая неподходящая методика? Как власти использовали сложившуюся ситуацию для серьёзного наступления на базовые свободы граждан? На эти и другие вопросы отвечает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

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Источник: https://youtu.be/RLRDYwltiWk

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