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Человек-будильник

17:26. 24 октября 2020 58 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Интересное у художника-колориста Марии Амарал.
На фоне Мэри Смит, которая работала живым будильником. В ее обязанности входила стрельба сушенным горохом через трубочку в окна спящих рабочих, чтобы они не опаздывали на смену на одном из лондонских заводов.
За это она получала 6 пенсов в неделю. Фото сделано в 1931-м году.



Были и другие способы побудки.





Метки: 30-е, Британия, история, капитализм, лондон, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6270647.html

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