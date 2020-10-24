Человек-будильник
17:26. 24 октября 2020 58 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Интересное у художника-колориста Марии Амарал.
На фоне Мэри Смит, которая работала живым будильником. В ее обязанности входила стрельба сушенным горохом через трубочку в окна спящих рабочих, чтобы они не опаздывали на смену на одном из лондонских заводов.
За это она получала 6 пенсов в неделю. Фото сделано в 1931-м году.
Были и другие способы побудки.
Опережу Русофила: “эх, демократия, а в СССР при Сталинидзе, этих рабочих расстреляли бы!”)) Русофил не благодари.))