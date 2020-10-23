Мягко стелют, да жёстко спать

Здравствуйте, в эфире программа “Точка зрения” и я её ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы “Цифровизация российской экономики и общества и тотальная слежка за россиянами”. О цифровизации в сегодняшней России говорят депутат Государственной думы Алексей Куринный (фракция КПРФ), психотерапевт Александр Федорович и публицисты Анатолий Вассерман и Андрей Паршев.

Анатолий Александрович, давайте с Вами по Скайпу продолжим наш разговор. Безусловно научно-технический прогресс никто не отменял и отставать от остального мира тоже нельзя и невозможно и цифровые технологии они объективно есть в жизни, они будут развиваться. Но давайте попытаемся понять где и в чём они действительно полезны, необходимы, могут принести пользу, а где они, так сказать, нарушают свободу граждан и несут угрозу.

Ну, сразу скажу, что мне это напомнило сразу два не то что события, скорее направления. Первая, это фраза Владимира Ильича Ульянова — социализм это учёт. Как видим, при капитализме учёта требуется даже больше. По очень простой причине, при социализме учёт требуется для того, чтобы согласовать действия участников производства вдоль всей технологической цепочки, а при капитализме он нужен в первую очередь для того, чтобы знать с кого сколько шкур снимать. А поскольку снятию шкур люди сопротивляются, то получается, что при капитализме учёта нужно больше. Цифровизация это необходимый инструмент, в том числе и инструмент полезный для самих производственников, например, искать партнёров по технологическим цепочкам удобно через сайты, чем обзванивая всех подряд живьём. Но это всего лишь один из множества инструментов и говоря, что цифровизация нам поможет, надо иметь ввиду, что есть великое множество других направлений деятельности, которые у правительства как-то отходят на задний план по сравнению с ней.

Не можем не вспомнить голосование в госдуме Единой России за так называемое электронное голосование, голосование через интернет, его результаты мы видели на выборах в Мосгордуму 2019 года, где на всех участках победили партия власти, где было электронное голосование. То же самое мы наблюдали в этом году по всей стране по поправкам в Конституцию и по обнулению срока президентства Путина.

Вообще в теории криптографии уже давным-давно признано, что безопасной и надёжной может быть только система с открытым исходным текстом, которую может проанализировать любой специалист и если в ней ест уязвимость, то кто-нибудь эту уязвимость найдёт…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/tochka-zreniya-21-10-2020/