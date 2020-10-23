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Точка зрения 21.10.2020

07:35. 23 октября 2020 75 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Мягко стелют, да жёстко спать

Здравствуйте, в эфире программа “Точка зрения” и я её ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы “Цифровизация российской экономики и общества и тотальная слежка за россиянами”. О цифровизации в сегодняшней России говорят депутат Государственной думы Алексей Куринный (фракция КПРФ), психотерапевт Александр Федорович и публицисты Анатолий Вассерман и Андрей Паршев.

Анатолий Александрович, давайте с Вами по Скайпу продолжим наш разговор. Безусловно научно-технический прогресс никто не отменял и отставать от остального мира тоже нельзя и невозможно и цифровые технологии они объективно есть в жизни, они будут развиваться. Но давайте попытаемся понять где и в чём они действительно полезны, необходимы, могут принести пользу, а где они, так сказать, нарушают свободу граждан и несут угрозу.

Ну, сразу скажу, что мне это напомнило сразу два не то что события, скорее направления. Первая, это фраза Владимира Ильича Ульянова — социализм это учёт. Как видим, при капитализме учёта требуется даже больше. По очень простой причине, при социализме учёт требуется для того, чтобы согласовать действия участников производства вдоль всей технологической цепочки, а при капитализме он нужен в первую очередь для того, чтобы знать с кого сколько шкур снимать. А поскольку снятию шкур люди сопротивляются, то получается, что при капитализме учёта нужно больше. Цифровизация это необходимый инструмент, в том числе и инструмент полезный для самих производственников, например, искать партнёров по технологическим цепочкам удобно через сайты, чем обзванивая всех подряд живьём. Но это всего лишь один из множества инструментов и говоря, что цифровизация нам поможет, надо иметь ввиду, что есть великое множество других направлений деятельности, которые у правительства как-то отходят на задний план по сравнению с ней.

Не можем не вспомнить голосование в госдуме Единой России за так называемое электронное голосование, голосование через интернет, его результаты мы видели на выборах в Мосгордуму 2019 года, где на всех участках победили партия власти, где было электронное голосование. То же самое мы наблюдали в этом году по всей стране по поправкам в Конституцию и по обнулению срока президентства Путина.

Вообще в теории криптографии уже давным-давно признано, что безопасной и надёжной может быть только система с открытым исходным текстом, которую может проанализировать любой специалист и если в ней ест уязвимость, то кто-нибудь эту уязвимость найдёт…

Метки: александр федорович, алексей куринный, андрей паршев, видео блог, цифровизация, электронное голосование

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/tochka-zreniya-21-10-2020/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15083 9013
    Maleos 23 октября 2020 в 8:38

    Опять неугомонные жыды проявляют трогательную заботу, как должны жить люди в России. Шоумен Вассерман вообще уже стал затычкой во всех подпиндосных бочках, ни одну не пропустит. А этот, профессиональный ведущий гойских ДЛБ, гадивший в Хабаровске https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_13.html лучше бы рассказал про ужасы цифровизации в Пиндосии – вот это было бы интересно! Особенно, сколько бы он после этого прожил…

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