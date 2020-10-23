Подводные лодки Третьего Рейха в битве за Атлантику
21:11. 23 октября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Военный историк Владимир Нагирняк разбирает вопросы зрителей эфира https://colonelcassad.livejournal.com/6204689.html "Волчья стая: Подводная война в Атлантике". Много дополнительных интересных деталей про подводную войну в Атлантике.
В проекте "Левый берег" новое видео. Историк флота Владимир Нагирняк отвечает на вопросы зрителей программы, посвящённой подводной войне в Атлантике.
Содержание:
- Про подводный флот Англии
- Про эвакуацию нацистов из Европы подводным флотом
- "Порвать гармонь" по-немецки. Как отдыхали подводники
- Про морскую авиацию
- Как снабжались подводные лодки
- Про Ла-Манш
- "Волчья стаи" советского подводного флота
- Почему "Волчьи стаи" не пришли на помощь "Бисмарку"
- Проблема учёта побед