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Подводные лодки Третьего Рейха в битве за Атлантику

21:11. 23 октября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Военный историк Владимир Нагирняк разбирает вопросы зрителей эфира https://colonelcassad.livejournal.com/6204689.html "Волчья стая: Подводная война в Атлантике". Много дополнительных интересных деталей про подводную войну в Атлантике.



В проекте "Левый берег" новое видео. Историк флота Владимир Нагирняк отвечает на вопросы зрителей программы, посвящённой подводной войне в Атлантике.

Содержание:

- Про подводный флот Англии
- Про эвакуацию нацистов из Европы подводным флотом
- "Порвать гармонь" по-немецки. Как отдыхали подводники
- Про морскую авиацию
- Как снабжались подводные лодки
- Про Ла-Манш
- "Волчья стаи" советского подводного флота
- Почему "Волчьи стаи" не пришли на помощь "Бисмарку"
- Проблема учёта побед

Метки: 1942, 1943, британская империя, война на море, вторая мировая война, история, кригсмарине, нагирняк, ссср, США, третий рейх, флот

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6268834.html

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