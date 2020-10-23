Откровения главы российской разведки об опасной ситуации в Белоруссии
Глава Службы Внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин дал неутешительный прогноз по ситуации в Белоруссии.
Глава разведслужбы заявил, что белорусскую власть пытаются поменять третьи силы. Причем неконституционным методом, что вызывает серьезные опасения за безопасность Республики. Директор СВР назвал очевидным стороннее вмешательство в дела Белоруссии.
«И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги — сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние небескорыстное», — отметил он.
Нарышкин добавил, что оппозиционные митинги — это некий вызов местной власти. По его мнению, лучшим ответом на этот вызов является проведение конституционной реформы. И начало этому уже положено, отметил глава СВР.
Кроме того, Нарышкин указал на важность сохранения стабильности ради развития Белоруссии:
«Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить [политическую] стабильность — это крайне важное условие для развития государства и общества».
Пока обстановка в Белоруссии напряженная. Но дело не обходится без провокаторов, которые раскачивают протестные настроения в стране и пытаются склонить силовиков к насилию по отношению к мирным демонстрантам.
Как правило, это завозные персонажи — из какой-нибудь Польши или Украины. Но одним из главных провокаторов по-прежнему считается Светлана Тихановская, которая по западным методичкам диктует свои условия для Лукашенко.
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
Разведка никогда не откровенничает на весь мир, а если так случилось, то это уже не откровение, а политика. Причём – мировая политика.
,…,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,…,
Разреши,те сказать РАЗНОобраз`ное…Итак:
“““`
1.Сергей Наришкин – Директор СВР России,Информированнейший и Осведомлённейший
человек из российских СПЕЦ-гос-структур!И нет сомнений в том,что Он – Владея
ОЧЕНЬ разностороней Информацией – сказал ЛИШЬ то(о РБ),что Допустимо…к оглашению!
[глупо было-бы сомневаться в Его Осведомлённости о том,ЧТО делается в Белоруссии!]
2.Однако-же СТРАННО то,что Он Сам ЛИЧЧНО прибыл в РБ,типа ради передачи ТАМ какой-то
“Козырной” инфы…которую(ПОЧЕМУ-то…)незьзя донести к РБ – по Установленным
каналам Гос-СПЕЦ-связи МЕЖДУ РБ и РФ спецслужб…,,,…,,,??? ЧТО меша(ло)ет…
[iLi ТА связь...УЖЕ НЕ является надёжнОЙ...а ТОЖЕ "висит-НА-ушАХ" - "течёт"...]
3.НО…если ПРЕДПАЛОЖИТЬ(допустим!),что СВР РФ стало известно то,что в Белоруссии,
на 25-10-2020 ПЛАНируется устроить…,,,…”КРОВАВОЕ~ВОСКРЕСЕНИЕ”(т.е.ПРОВОКАЦИИ)…
и Он был вынужден,РАДИ инфы “ОБ-ЭТОМ” прилететь в РБ,чтобы ПРЕДУПРЕДИТЬ и…И
С К О О Р Д И Н И Р О В А Т Ь Защитные КОНТР-мероприятия в\для РБ…тогда Понятен Его Визит!
[Очень Хотелось-бы чтобы НИЧЕГО ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО страну - в РБ НЕ произошло!]
4. Да,власть Лукашенко в РБ – ПЕРЕСТАЛА быть НЕ только “уважаемой”,она ВНЕ народа…
Эта,его – лаг – власть ДОСТАЛА и ОПРОТИВЕЛА Всей Белоруссии(ну % 30-40 за него…)!
Однако НУЖНО Признать и то,что СПЛАНИРОВАННОЕ противостояние – Имеет место быть!
* И те РАЗНОМАСТНЫЕ “мирные-ВАНДАЛЫ”,по ВСЕЙ РБ – ОРГАНИЗОВАНЫ-и-УПРАВЛЯЕМЫ…
[Но ВСЁ "ЭТО" в\по РБ прекратится,как ТОЛЬКО "бацько" - На ПЕНСИЮ отправится...!!!]
5.России в Белоруссии НУЖНА спокойная,Полит-Социальная ситуация,БЕЗ противостояния
РАЗНЫХ групп Народных масс,а ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ в Белоруссии как-раз-то И СОЗДАЛ…
Своей ПОЛИТИКОЙ,всеми “уважаемый” – господин ЛАГ,т.н.”бацько” = ОТЧИМ для РБ…!
* и России Нужна РБ,а НЕ этот НЫНЕшний бел–”президент”…Хотя именно ОН,как политик
и наиболее выгоден РФ в РБ…несмотря на то,что и России – он ЛЮТО НАДОЕЛ…Однако-же…
[возможно,что РФ Придётся ВЫДЕЛЯТЬ ему ГДЕ-то на просторах Руси - ХАТЫНКУ...Всё-может-Быть]
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— Но безспорно и то,что БЕЗ поддержки РФ – НЫНЕШНЯЯ “незалежная” РБ – просто НИКТО…
[i в случае "КОЛЛАПСА" взаимо-отношений,между РБ и РФ...рб "хватит" на ПАРУ месяцев]
*** Нормальные ВЗАИМО-отношения с Россиею – Основа ВЫЖИВАНИЯ Белоруссии как страны…!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. канада. 23-10-2020.