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Откровения главы российской разведки об опасной ситуации в Белоруссии

04:00. 23 октября 2020 67 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Откровения главы российской разведки об опасной ситуации в Белоруссии | Русская весна

Глава Службы Внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин дал неутешительный прогноз по ситуации в Белоруссии.

Глава разведслужбы заявил, что белорусскую власть пытаются поменять третьи силы. Причем неконституционным методом, что вызывает серьезные опасения за безопасность Республики. Директор СВР назвал очевидным стороннее вмешательство в дела Белоруссии.

«И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги — сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние небескорыстное», — отметил он.

Нарышкин добавил, что оппозиционные митинги — это некий вызов местной власти. По его мнению, лучшим ответом на этот вызов является проведение конституционной реформы. И начало этому уже положено, отметил глава СВР.

Кроме того, Нарышкин указал на важность сохранения стабильности ради развития Белоруссии:

«Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить [политическую] стабильность — это крайне важное условие для развития государства и общества».

Пока обстановка в Белоруссии напряженная. Но дело не обходится без провокаторов, которые раскачивают протестные настроения в стране и пытаются склонить силовиков к насилию по отношению к мирным демонстрантам.

Как правило, это завозные персонажи — из какой-нибудь Польши или Украины. Но одним из главных провокаторов по-прежнему считается Светлана Тихановская, которая по западным методичкам диктует свои условия для Лукашенко.

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1603388085

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3741 3161
    КБ Александр 23 октября 2020 в 8:40

    Разведка никогда не откровенничает на весь мир, а если так случилось, то это уже не откровение, а политика. Причём – мировая политика.

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  • 798 662
    Valeriy Bondarik 23 октября 2020 в 9:06

    ,…,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,…,

    Разреши,те сказать РАЗНОобраз`ное…Итак:
    “““`
    1.Сергей Наришкин – Директор СВР России,Информированнейший и Осведомлённейший
    человек из российских СПЕЦ-гос-структур!И нет сомнений в том,что Он – Владея
    ОЧЕНЬ разностороней Информацией – сказал ЛИШЬ то(о РБ),что Допустимо…к оглашению!
    [глупо было-бы сомневаться в Его Осведомлённости о том,ЧТО делается в Белоруссии!]

    2.Однако-же СТРАННО то,что Он Сам ЛИЧЧНО прибыл в РБ,типа ради передачи ТАМ какой-то
    “Козырной” инфы…которую(ПОЧЕМУ-то…)незьзя донести к РБ – по Установленным
    каналам Гос-СПЕЦ-связи МЕЖДУ РБ и РФ спецслужб…,,,…,,,??? ЧТО меша(ло)ет…
    [iLi ТА связь...УЖЕ НЕ является надёжнОЙ...а ТОЖЕ "висит-НА-ушАХ" - "течёт"...]

    3.НО…если ПРЕДПАЛОЖИТЬ(допустим!),что СВР РФ стало известно то,что в Белоруссии,
    на 25-10-2020 ПЛАНируется устроить…,,,…”КРОВАВОЕ~ВОСКРЕСЕНИЕ”(т.е.ПРОВОКАЦИИ)…
    и Он был вынужден,РАДИ инфы “ОБ-ЭТОМ” прилететь в РБ,чтобы ПРЕДУПРЕДИТЬ и…И
    С К О О Р Д И Н И Р О В А Т Ь Защитные КОНТР-мероприятия в\для РБ…тогда Понятен Его Визит!
    [Очень Хотелось-бы чтобы НИЧЕГО ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО страну - в РБ НЕ произошло!]

    4. Да,власть Лукашенко в РБ – ПЕРЕСТАЛА быть НЕ только “уважаемой”,она ВНЕ народа…
    Эта,его – лаг – власть ДОСТАЛА и ОПРОТИВЕЛА Всей Белоруссии(ну % 30-40 за него…)!
    Однако НУЖНО Признать и то,что СПЛАНИРОВАННОЕ противостояние – Имеет место быть!
    * И те РАЗНОМАСТНЫЕ “мирные-ВАНДАЛЫ”,по ВСЕЙ РБ – ОРГАНИЗОВАНЫ-и-УПРАВЛЯЕМЫ…
    [Но ВСЁ "ЭТО" в\по РБ прекратится,как ТОЛЬКО "бацько" - На ПЕНСИЮ отправится...!!!]

    5.России в Белоруссии НУЖНА спокойная,Полит-Социальная ситуация,БЕЗ противостояния
    РАЗНЫХ групп Народных масс,а ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ в Белоруссии как-раз-то И СОЗДАЛ…
    Своей ПОЛИТИКОЙ,всеми “уважаемый” – господин ЛАГ,т.н.”бацько” = ОТЧИМ для РБ…!
    * и России Нужна РБ,а НЕ этот НЫНЕшний бел–”президент”…Хотя именно ОН,как политик
    и наиболее выгоден РФ в РБ…несмотря на то,что и России – он ЛЮТО НАДОЕЛ…Однако-же…
    [возможно,что РФ Придётся ВЫДЕЛЯТЬ ему ГДЕ-то на просторах Руси - ХАТЫНКУ...Всё-может-Быть]
    ““““`
    — Но безспорно и то,что БЕЗ поддержки РФ – НЫНЕШНЯЯ “незалежная” РБ – просто НИКТО…
    [i в случае "КОЛЛАПСА" взаимо-отношений,между РБ и РФ...рб "хватит" на ПАРУ месяцев]

    *** Нормальные ВЗАИМО-отношения с Россиею – Основа ВЫЖИВАНИЯ Белоруссии как страны…!!!
    - – - –
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. канада. 23-10-2020.

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