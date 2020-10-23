Глава Службы Внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин дал неутешительный прогноз по ситуации в Белоруссии.

Глава разведслужбы заявил, что белорусскую власть пытаются поменять третьи силы. Причем неконституционным методом, что вызывает серьезные опасения за безопасность Республики. Директор СВР назвал очевидным стороннее вмешательство в дела Белоруссии.

«И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги — сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние небескорыстное», — отметил он.

Нарышкин добавил, что оппозиционные митинги — это некий вызов местной власти. По его мнению, лучшим ответом на этот вызов является проведение конституционной реформы. И начало этому уже положено, отметил глава СВР.

Кроме того, Нарышкин указал на важность сохранения стабильности ради развития Белоруссии:

«Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить [политическую] стабильность — это крайне важное условие для развития государства и общества».

Пока обстановка в Белоруссии напряженная. Но дело не обходится без провокаторов, которые раскачивают протестные настроения в стране и пытаются склонить силовиков к насилию по отношению к мирным демонстрантам.

Как правило, это завозные персонажи — из какой-нибудь Польши или Украины. Но одним из главных провокаторов по-прежнему считается Светлана Тихановская, которая по западным методичкам диктует свои условия для Лукашенко.

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»