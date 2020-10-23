Глобальный, транспарентный, пронизанный миллионами торгово-экономических и логистических связей мир замер. Едва ли кто-то мог себе представить это ещё несколько лет назад. Если вынести за скобки пандемию коронавируса, то со стороны может показаться, что мировая политика вернулась к началу XX-го или даже в XIX век. Нет глобально действующих институтов, на которые можно было бы положиться для обеспечения государственной безопасности. Каждая государственная и цивилизационная общность вынуждена полагаться на свои силы. В мире с каждый годом и месяцем становится все больше неконтролируемо развивающихся и переходящих в горячую фазу конфликтов: арабо-израильский, российско-украинский, ирано-саудовский, китайско-индийский и индо-пакистанский. Наконец, армяно-азербайджанский с возможным втягиванием в конфликт Турции и других региональных игроков.

Большая часть из этих конфликтных противоречий – старые, с многовековой историей. Однако в условиях краха однополярной системы и ненадежности глобальных институтов (НАТО, ООН, ОДКБ, ШОС и другие), которые не способны или не хотят вмешиваться в конфликты по блоковому принципу, заявляют о себе государства, которых глобальный американский мир пытался вытеснить на периферию.

Наши изборские предсказания и прогнозы становятся фактом. Американскую однополярность сменяет полицентричная многополярность, но в итоге мир конкретно для России не становится безопаснее, и в этот раз отнюдь не по вине США. Конечно, можно и в армяно-азербайджанском, и в других конфликтах заподозрить американский след, но они (конфликты) начинают стремительно развиваться по своей собственной логике, без вмешательства «мирового жандарма». Об этом же говорит постоянный член Изборского клуба Елена Ларина в статье о расползающемся хаосе и многие другие. Это признает даже либеральный Валдайский клуб в докладе «Утопия многообразного мира», но делает диаметрально противоположные выводы – будто бы мировые игроки вот-вот сядут за стол переговоров и договорятся о новом справедливом мировом порядке.

Сейчас же с этим миропорядком происходит то же самое, что на локальном уровне в условиях пандемии: человек, ограниченный в передвижении, будто бы забытый в своем городе или квартире, начинается полагаться не на местную бюрократию, партию или соцподдержку, а на собственные силы и объединения с такими же заложниками ситуации. Так рождается мафия, а не парламент. Сильные и самоуверенные державы поджимают более слабые, а слабые либо становятся жертвами, либо тянутся в карман за ядерным оружием – либо пан, либо пропал.

На глазах отмирают за ненадобностью мировые институты. Не только американцам, но и другим странам не нужна санкция ООН для начала вооруженного конфликта. На государственном уровне политические институты – односторонний пропагандистский контроль, партии и движения – кажутся полностью неадекватными новой ситуации. Новые средства коммуникации способствуют горизонтальным связям и убивают старую партийную политику – не только в России, но и во всем мире. На место партий, государственных и международных институтов не придет мировая демократия и глобальное гражданское общество, но только этнические банды, мафия и ограбление слабых. Здесь опасных иллюзий быть не должно!

Каким же может быть наш ответ на расползающийся хаос? Победителями из него выйдут те, кто предложит адекватную идеологическую модель, понятный государственный и международный консенсус. Центрами притяжения в новом мире станут те, кто готов и может действовать на опережение, а главное – опираться не на материальные ресурсы, а на ресурс своей национальной мечты. Симъ побѣдиши!

Розанов Олег Васильевич (1969 г.р.) – общественный деятель, публицист, руководитель информационно-аналитического центра «Копье Пересвета». Постоянный член Изборского клуба. С 2015 года ответственный секретарь Изборского клуба по региональной и международной деятельности. С 2016 года – первый заместитель председателя Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/oleg-rozanov-mirovaja-mafija-vmesto-oon-120599