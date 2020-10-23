Новости Украины и Новороссии 23 октября 2020
- 08:00 Была Пионерская, стала Огородная: в Калужской области «декоммунизировали» 16 улиц.
- 07:27 Купленные Киевом «Байрактары» рано или поздно появятся в небе над Донбассом.
- 03:30 Военный эпидемиолог назвал маразмом и аферой историю с «украинской вакциной» против коронавируса.
- 00:35 Зеленский про уникальную вакцину.
- Вчера 22:29 Зеленский готов опробовать на себе украинскую вакцину.
- Вчера 20:52 Зеленский объяснил выбор вопросов для странного опроса в день выборов (ВИДЕО).
- Вчера 15:22 Нас опять хотят запретить. Даем ответку.
Была Пионерская, стала Огородная: в Калужской области «декоммунизировали» 16 улиц
20 октября в небольшом городке Калужской области решением городской думы были переименованы 16 улиц. Речь идёт о живописном туристическом городе Таруса, где советские названия улиц вскоре заменят на дореволюционные.
Вопрос на голосование городских властей был поставлен по инициативе временно исполняющего обязанности Тарусского района Руслана Смоленского. Он уже заявил, что проект не дает никаких оценок историческим деятелям или процессам и это всего лишь возврат «прежних наименований».
«Таруса — это город с почти тысячелетней историей и предлагаемое решение исходит именно из этого периода истории, многократно превышающего советский период», — говорит Смоленский.
А вот полный список сменивших названия улиц:
♦ Пионерская — Огородная
♦ Розы Люксембург — Посадская
♦ Луначарского — Кирпичная
♦ Урицкого — Лесопильная
♦ Энгельса — Ивановская
♦ Карла Либкнехта — Тарусская
♦ Карла Маркса — Полевая
♦ Свердлова — Овражная
♦ Каляева — Боголюбская
♦ Декабристов — Городская набережная
♦ Площадь Ленина — Соборная
♦ Нерезова — Широкая
♦ Ленина — Калужская
♦ Октябрьская — Воскресенская
♦ Володарского — Прончищева
♦ Комсомольская — Серпуховская.
Как сообщают городские СМИ, из семи депутатов шесть проголосовало «за», один воздержался. Сам Смоленский после голосования назвал произошедшее «историческим событием», радостно объявив, что скоро горожане смогут прогуляться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам.
На днях «Русская Весна» сообщала об установке памятника казаку, убившему Чапаева.
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Купленные Киевом «Байрактары» рано или поздно появятся в небе над Донбассом
Российский военкор Александр Коц, который работает сейчас в Нагорном Карабахе, в авторской колонке для RT рассуждает о перспективах применения ударных БПЛА в войне на Донбасе.
«Будничное сообщение мэра Горловки Ивана Приходько: „В результате обстрела с беспилотника пос. Молочный, ул. Фруктовая, д. 30, в 04:20 утра уничтожено: дом — полностью, хозпостройка и деревянный навес — полностью, сена — 400 тюков. Без пострадавших“.
Если бы не события последнего месяца, эта информация затерялась бы среди вороха сухих строчек фронтовой статистики. Но на фоне происходящего в Карабахе от слова „беспилотник“ невольно вздрагиваешь.
Да, украинская армия в Донбассе применяет самодельные „ударные дроны“, сделанные на коленке из коптеров. Пока самодельные. Но в стане незалежных „ястребов“ сейчас наверняка с большим интересом наблюдают за происходящим на Южном Кавказе, примеряя на свои реалии.
Закон жанра: висящее на стене ружьё обязательно должно выстрелить. И закупленные Киевом у Анкары ударные беспилотники „Байрактар“, проявившие себя сначала в Сирии, а затем и в Карабахе, рано или поздно появятся в небе над Донбассом. Вопрос лишь в том, кто подтолкнёт Украину к попытке решить территориальный вопрос силой. И что-то мне подсказывает, что это будет не „коллективный Запад“.
Свежее фото Реджепа Эрдогана. На его рукаве — шеврон с изображением бородатого мужчины в объёмной чалме. Fatih — написано под ним. Мехмед II Завоеватель (Фатих) для одних — великий правитель Османской империи, для других — истребитель христиан и покоритель чужих земель. К концу его правления под турками были современные Крым, Ростовская область и практически весь юго-восток Украины.
О неоосманских амбициях турецкого лидера было много сказано до меня. Он и сам не особо их скрывает: „От Балкан до Кавказа, от Азии до Африки мы были с каждым из наших братьев и сестёр… Так было — и так будет впредь“. Я лишь хочу обратить внимание на одну деталь. Эрдоган никогда не действует в лоб, с головой ныряя в очередную военную авантюру. Он создаёт для этого предпосылки, доводит ситуацию до точки кипения и появляется со своими ударными беспилотниками как чёрт из табакерки, утверждая: „Без Турции здесь разобраться нельзя“. Так было в Сирии, Ливии, на Севере Ирака, а теперь — в Карабахе.
Активная дружба с Киевом сегодня как раз похожа на создание таких предпосылок. Украина планирует закупить у Турции ещё полсотни „Байрактаров“.
После визита Зеленского в Анкару было заявлено о сотрудничестве в развитии ПВО, производстве кораблей и беспилотников, а также о строительстве двух военно-морских баз на Черноморском побережье Украины. В условиях, когда на фоне карабахского конфликта американские и канадские поставщики деталей для турецких беспилотников отказываются сотрудничать с Анкарой, Эрдоган кровно заинтересован в сотрудничестве с Киевом.
И рано или поздно, если этому процессу что-то не противопоставить, он может перерасти в „оперативное планирование“ и „управление войсками“. Как сегодня в Карабахе. И тогда эта далёкая и, казалось бы, чужая высокотехнологичная война станет совсем близкой — в двух часах лёта от Москвы»
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Военный эпидемиолог назвал маразмом и аферой историю с «украинской вакциной» против коронавируса
Глава национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог Сергей Кравченко назвал аферой создание «украинской вакцины» от коронавируса, о которой рассказывал в последние дни президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Степанов.
В эфире ток-шоу «Право на владу» он заявил, что саму тему с «украинской вакциной» придумали авантюристы из Офиса президента ради предвыборного пиара.
«Я знаю пару авантюристов в Офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Я понимаю группу лоббистов, которые присутствуют в офисе президента и лоббируют свои финансовые интересы. Но обсуждать этот уровень лабораторной работы студентов биологического факультета университета Шевченко, это невежество высшего уровня.
Если мы продолжим серьезную дискуссию, то я попрошу Михаила Фаворова (один из разработчиков вакцины — ред.) повторить на английском языке на территории США то, что он сказал в Офисе президента, потому что там очень сильная система публичного права.
Я созвонился в США со своими коллегами, я медицинский врач, мы посмеялись с этого всего.
Я вынужден буду сейчас в прямом эфире после того, что наговорил Михаил Фаворов, обратиться к первому заместителю департамента защиты национальной государственности Мотковскому Роману Николаевичу. У него как раз в подчинении находится управление по борьбе с терроризмом и как раз они занимаются вопросами биотерроризма. Потому что эта история с перемещением белков в лаборатории, помещение в какие-то среды с вирусами — где вы живую культуру живого вируса взяли? Этот маразм комментировать выше моего нервного предела и стрессоустойчивости» — сказал Кравченко.
Он добавил, что компания «Диапроф-мед», которую называют базой для создания украинской вакцины с 1996 года занималась продажей расходных материалов для лабораторий, а в последствии занялась тест-системами ИФА, а компания Михаила Фаворова занимается торговлей экспресс-системами в третьих странах.
«Сформулируйте уже Фаворов — аферист» — сказал присутствующий в студии депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.
«Я солидарен с вами» — сказал Кравченко.
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Зеленский про уникальную вакцину
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Зеленский готов опробовать на себе украинскую вакцину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности опробовать на себе украинскую вакцину от COVID-19, когда та успешно пройдет испытания. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам в четверг, 22 октября.
«Несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то вакцина будет подтверждена раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID-19 мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет», — сказал президент.
При этом на вопрос журналиста о том, готов ли он испытать вакцину на себе, Зеленский ответил утвердительно.
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Зеленский объяснил выбор вопросов для странного опроса в день выборов (ВИДЕО)
Проведение опроса в день выборов 25 октября не будут финансировать ни из бюджета, ни олигархические структуры. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Владимир Зеленский и объяснил выбор вопросов к опросу.
«Не за средства государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда есть или официальный, или в декларации президента Украины», — сказал он.
Говоря о вопросе о легализации медицинского каннабиса, Зеленский отметил, что поддержка украинцами данной инициативы может стать главным аргументом для Верховной рады, чтобы одобрить соответствующий законопроект.
«Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я, как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа», — заявил он.
Также Зеленский объяснил смысл вопроса о Будапештском меморандуме. По его словам, необходимо, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства, а речи о восстановлении ядерного потенциала не идет.
«В противном случае мы с вами будем не „за столом“, как говорят в европейских странах, а будем постоянно людьми, которые просят дать еще кредит, дать катер, дать еще бронежилет, дать еще маски, когда у нас COVID-19», — заявил он.
При этом он не объяснил, что будет делать, если украинцы поддержат данный пункт опроса.
Говоря о свободной экономической зоне на Донбассе, Зеленский отметил. что ее создание будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.
«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», — сказал президент.
При этом он отметил, что данная инициатива пока не касается временно оккупированных территорий Донбасса.
Также Зеленский заявил, что с помощью опроса хочет узнать мнение людей, и указывает, что в его предвыборной программе был пункт о народовластии.
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Нас опять хотят запретить. Даем ответку
К оглавлению | Источник: www.youtube.com