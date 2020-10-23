Российский военкор Александр Коц, который работает сейчас в Нагорном Карабахе, в авторской колонке для RT рассуждает о перспективах применения ударных БПЛА в войне на Донбасе.

«Будничное сообщение мэра Горловки Ивана Приходько: „В результате обстрела с беспилотника пос. Молочный, ул. Фруктовая, д. 30, в 04:20 утра уничтожено: дом — полностью, хозпостройка и деревянный навес — полностью, сена — 400 тюков. Без пострадавших“.

Если бы не события последнего месяца, эта информация затерялась бы среди вороха сухих строчек фронтовой статистики. Но на фоне происходящего в Карабахе от слова „беспилотник“ невольно вздрагиваешь.

Да, украинская армия в Донбассе применяет самодельные „ударные дроны“, сделанные на коленке из коптеров. Пока самодельные. Но в стане незалежных „ястребов“ сейчас наверняка с большим интересом наблюдают за происходящим на Южном Кавказе, примеряя на свои реалии.

Закон жанра: висящее на стене ружьё обязательно должно выстрелить. И закупленные Киевом у Анкары ударные беспилотники „Байрактар“, проявившие себя сначала в Сирии, а затем и в Карабахе, рано или поздно появятся в небе над Донбассом. Вопрос лишь в том, кто подтолкнёт Украину к попытке решить территориальный вопрос силой. И что-то мне подсказывает, что это будет не „коллективный Запад“.

Свежее фото Реджепа Эрдогана. На его рукаве — шеврон с изображением бородатого мужчины в объёмной чалме. Fatih — написано под ним. Мехмед II Завоеватель (Фатих) для одних — великий правитель Османской империи, для других — истребитель христиан и покоритель чужих земель. К концу его правления под турками были современные Крым, Ростовская область и практически весь юго-восток Украины.

О неоосманских амбициях турецкого лидера было много сказано до меня. Он и сам не особо их скрывает: „От Балкан до Кавказа, от Азии до Африки мы были с каждым из наших братьев и сестёр… Так было — и так будет впредь“. Я лишь хочу обратить внимание на одну деталь. Эрдоган никогда не действует в лоб, с головой ныряя в очередную военную авантюру. Он создаёт для этого предпосылки, доводит ситуацию до точки кипения и появляется со своими ударными беспилотниками как чёрт из табакерки, утверждая: „Без Турции здесь разобраться нельзя“. Так было в Сирии, Ливии, на Севере Ирака, а теперь — в Карабахе.

Активная дружба с Киевом сегодня как раз похожа на создание таких предпосылок. Украина планирует закупить у Турции ещё полсотни „Байрактаров“.

После визита Зеленского в Анкару было заявлено о сотрудничестве в развитии ПВО, производстве кораблей и беспилотников, а также о строительстве двух военно-морских баз на Черноморском побережье Украины. В условиях, когда на фоне карабахского конфликта американские и канадские поставщики деталей для турецких беспилотников отказываются сотрудничать с Анкарой, Эрдоган кровно заинтересован в сотрудничестве с Киевом.

И рано или поздно, если этому процессу что-то не противопоставить, он может перерасти в „оперативное планирование“ и „управление войсками“. Как сегодня в Карабахе. И тогда эта далёкая и, казалось бы, чужая высокотехнологичная война станет совсем близкой — в двух часах лёта от Москвы»