«Недаром же люди, страдающие головокружениями, дурнотными состояниями, сердцебиениями, болезнью миокарда, одышкой, астматическим статусом и др., при приближении своего болезненного приступа инстинктивно стремятся к окну, к форточке. Это инстинктивное стремление показательно, инстинкт самосохранения ведет организм по наиболее правильному пути. И странным поэтому должен казаться тот поразительный факт, что мы уделяем большое внимание тому, что мы едим, что мы пьем, и какой ничтожный, почти незаметный интерес мы проявляем к тому, каким воздухом мы дышим.»

А.Л. Чижевский, в результате повторения опытов и расширения анализа вероятных причин разницы «живого» и «мертвого» воздуха, пришел к выводу, что «в чистом наружном воздухе есть нечто, чего нет в воздухе жилых и вообще обитаемых помещений. Это нечто представляет собой мощное физиологически действующее начало, которое почти отсутствует в наших жилищах, гражданских или производственных зданиях с малоподвижным, застойным воздухом, не связанным с внешней атмосферой.»

Более ста лет назад в 1919 году в Калуге Александр Леонидович Чижевский подтвердил заинтересовавшие его результаты опытов И . И. Кияницына. Мыши, жившие в профильтрованном, очищенном от пыли и бактерий воздухе, слабели, а затем умирали от кислородной недостаточности. И.И. Кияницын считал, что фильтр задерживает специфические бактерии, необходимые легким для усвоения кислорода.



Результаты работ Чижевского заинтересовали шведского ученого, лауреата Нобелевской премии по химии за разработку теории диссоциации электролитов в растворах Сванте Аррениуса. Приглашением Сванте Аррениуса, продолжить исследования в Швеции, Чижевскому воспользоваться не удалось.

Сванте Аррениус с женой. 1920 год.

А.Л. Чижевский продолжил свои работы в организованной им Центральной Научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛИ) с сетью площадок в разных регионах страны (1931-1935). Он не только установил причину «живого воздуха» — наличие отрицательно заряженных ионов кислорода, но и предложил установку по их генерации («ЭЛЕКТРОЭФФЛЮВИАЛЬНУЮ ЛЮСТРУ»), получившую название «люстра Чижевского».

Противоречивое отношение к выводам А.Л. Чижевского в физиологии, медицине и биофизике связано с тем, что отрицательно заряженный кислород представляет собой так называемый «свободный радикал», запускающий механизмы саморазрушения («самоубийства» или апоптоза) клеток.



Однако среди активных форм кислорода (АФК), к которым относится супероксид анион-радикал (он же отрицательный аэроион), есть и не свободно-радикальные молекулы, в частности, так называемый, синглетный кислород — возбужденная форма кислорода, обладающая животворными свойствами аэроиона, но лишенная свободно-радикальных недостатков.

В начале 2000-х годов за подтверждение выводов А.Л. Чижевского докторскую степень по биологии получил Наум Исаакович Гольдштейн, защитив на биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова диссертацию «Биофизические аспекты физиологического действия экзогенного O 2 – на животных«.

Приведем слова самого Наума Исаковича из статьи « Многоликий радикал: новое в науке об аэроионах» (журнал «Природа» № 4, 2009 г.):

«К удивлению исследователей оказалось, что биологическая активность атмосферного супероксида связана не с электрическим зарядом, как это считалось раньше, но исключительно с тем, что это — свободный радикал (радикалы — частицы, имеющие неспаренные электроны). Непосредственные «приёмники» радикала O 2 – в организме не бронхи или лёгкие (на самом деле ни в бронхи, ни в лёгкие отрицательно заряженные ионы не проникают), а рецепторы слизистой оболочки полости носа.



В рецепторах носа O 2 – возбуждает сигналы, которые поступают далее в регуляторные центры головного мозга, в первую очередь в гипоталамус. Эти результаты оказались удивительно созвучны представлениям великого Ж.-Б. Ламарка (1744—1829), полагавшего, что проникший в живой организм из воздуха «электрический флюид» преобразуется в нервный флюид, свойственный живым существам. Теория электрического флюида давно канула в Лету, однако догадка Ламарка оказалась провидческой.



Об этом свидетельствуют специально поставленные опыты, в которых исследовалось, как супероксид вдыхаемого воздуха влияет на поведение животных и функции мозговых структур.»

Н.И. Гольдштейн показал, что супероксид анион способствует излечению не только бронхо-легочных, но и нервно-психических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, не говоря уже об ускорении заживления ран и ожогов, подтвержденном в НИИ Склифосовского в Отделении острых термических поражений под руководством профессора Л.И. Герасимовой .

«В природе абсолютного отсутствия в воздухе газообразного супероксида быть не может,- пишет Н.И. Гольдштейн. — «Сложно оказалось избавиться от него и в условиях эксперимента. Когда же наконец этого удалось добиться с помощью электрических ловушек, то выяснилось, что полное удаление O 2 – из воздуха (депривация) приводит к гибели всех взятых в эксперимент животных».

Независимо от того, что является причиной лечебного и активирующего действия супероксид анион-радикала: отрицательный заряд (как считал А.Л. Чижевский), воздействие свободных радикалов на рецепторы слизистой оболочки носа (Н.И. Гольдштейн), слабое свечение при переходе АФК в пассивный кислород (А.Г. Гурвич, В.Л. Воейков), — его отсутствие приводит к гибели живых организмов, в том числе и человека.

Двойная фильтрация воздуха или кислорода в аппаратах искусственной вентиляции легких, рекламируемая бывшим министром здравоохранения, руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Игоревной Скворцовой, применяемая при лечении больных коронавирусом приведет лишь к ухудшению состояния пациентов!

Обеззараживание и обеспыливание помещений в результате работы люстры Чижевского, улучшение состояния больных с широким спектром заболеваний, фактически, повышение иммунитета — это именно то, что требуется для лечения зараженных коронавирусом!

Немедикаментозные методы лечения — не только аэроионная терапия, но и лечение синглетным кислородом — особенно перспективны, пока антивирусная вакцина еще не получена, а действенность лекарственных средств не доказана!

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