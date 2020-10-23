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Квачков охарактеризовал попытку Минфина сократить финансирование МО и МВД, как наезд на Путина со стороны клана Ельцина

22:05. 23 октября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Владимир Квачков заявил, что Владимир Путин попытался перенести все основные полномочия в Госсовет и сделать свою власть практиче6ски абсолютной, что можно квалифицировать как государственный переворот.

Однако многие не согласны с такой постановкой вопроса.

И Минфин, который во многом контролируется ельцинским кланом дает понять Путину, что твое время ушло и надеяться на репрессивный аппарат бессмысленно. Хотя по моему субъективному мнению, Путин сдаваться не собирается и схватка будет ожесточенной.

Причем в нее еще не вступили другие игроки, которые ждут до поры до времени, а его то у Путина остается все меньше. И Квачков вполне справедливо заявляет, что путинская вертикаль неизбежно развалится, поскольку не выдержит турбулентности!

Источник: https://nesmi.ru/politics/3034.html

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