Владимир Квачков заявил, что Владимир Путин попытался перенести все основные полномочия в Госсовет и сделать свою власть практиче6ски абсолютной, что можно квалифицировать как государственный переворот.

Однако многие не согласны с такой постановкой вопроса.

И Минфин, который во многом контролируется ельцинским кланом дает понять Путину, что твое время ушло и надеяться на репрессивный аппарат бессмысленно. Хотя по моему субъективному мнению, Путин сдаваться не собирается и схватка будет ожесточенной.

Причем в нее еще не вступили другие игроки, которые ждут до поры до времени, а его то у Путина остается все меньше. И Квачков вполне справедливо заявляет, что путинская вертикаль неизбежно развалится, поскольку не выдержит турбулентности!

Источник: https://nesmi.ru/politics/3034.html