Рядом с хатой лежало ПОЛЕ. Так оно и звучало изначально. Но прошло очень долгое время. И уже за тысячу лет до н.э. П перешло в F. Этот переход описан законом Якоба Гримма. И в итоге появилось исковерканное слово – FIELD .

На этой земле стоял дом. Для его обозначения в английском есть слово HOUSE . Этимологам происхождение его в английском не известно. Но нам должно быть понятно, что это измененное веками слово ХАТА ( В. Даль : Своя хатка родная матка). Еще одно слово для обозначения дома, избы HUT (читается – ХАТ), пришло в английский через французский в 17 веке.

В. Даль: ЛЯДА, ляда, лядина – пустошь, заросль, покинутая и заросшая лесом земля, запущенные заросли; низкая, мокрая и плохая почва. Отсюда и Ляда об. лентяй, ленивец, лежебок, бесполезный человек. от лядь м. в знач. тунеяд, лядящий, ледащий – плохой, дрянной, хилый, тощий; распутный, негодный. (Ну ее к ляду, собаку эту, она зря мечется на человека!) .

В словаре И. Срезневского читаем: лѦдина (поле, борозда). (На четыре березы, да на елку на малую стоятъ на лѦдине изъ одного корени. Судн. Спис. 1498).

Опишем для начала бытовые условия тех людей. Поселялись они на земле, на ЛЯДЕ, ЛЯДИНЕ. Или на пустоши. Сегодня это слово у них, у англичан звучит уже в несколько видоизмененном виде как LAND . Но еще 500 лет назад оно звучало ЛанД. Где явно просматривается носовое западнославянское ан. И это явно также и слово Лан, существующее в древнерусском языке.

Некогда на благословенных землях Британских островов, жили люди, которые жили-не-тужили, пахали землю, строили дома, прокладывали дороги, пасли скот, общались с соседями . И разговаривали на языке, который через тысячелетия, через напластования языков и племен, превратился в английский язык. Но самое удивительное, что даже сегодня мы находим в их языке все то, чем они жили. И этот набор изводных слов удивительным образом оказывается знакомым нам, кто говорит на русском языке. И. не намного отличается от тех слов, которыми мы пользовались до сих пор и пользуемся в обиходе.



Имелся и двор – YARD, или garth (огороженное место). Последнее слово читается как ГАРТ или ГАРД. Этимологи приводят его к русскому слову ГРАД. Но стесняются признаться, что оно древнерусское. И скромно намекают, что, может быть, оно из немецкого. Органичное звучание русского слова ОГРАДА, ГОРОДИТЬ. Отсюда и происхождение слова GARDEN (ГАРДЕН) – сад, ОГОРОД.

Все это хозяйство нужно огородить и оградить. А затем и огород городить. Кстати, слово «ограда» на древнерусском это – ОПЛОТ. В. Даль: забор, тын, стена, ограда, вал, обнос, а особенно забор дощатый, в столбах. Оплотный, к нему относящийся. Оплотить двор, огородить. В древнеанглийском языке этому слову имеется соответствие – PLOT: Old English plot "небольшой участок земли" of unknown origin (неизвестного происхождения). А ведь именно «небольшой участок земли» древние поселенцы Британии и ограждали оплотом. Со временем отпала начальная гласная О, что вполне соответствует лингвистическому закону Вернера. И получили слово PLOT (ПЛОТ), которое несколько изменило со временем смысл. И это тоже естественный лингвистический процесс.

В значении ограда, стена выступало также слово ВАЛ. Вот это слово звучит в Новгородской 1-й летописи: Копаша ВАЛЪ около Тръговои стороны. (И. Срезневский). В английском языке это слово почти не изменилось – WALL. Сегодня звучит – ВОЛ, но прежде звучало так, как писалось – ВАЛ. В современном английском смысл этого слова в английском изменился на СТЕНА.

Итак, в доме есть стены и есть крыша, кров. Возьмем это древнерусское слово КРОВ и сравним его с английским ROOF. Некоторая похожесть просматривается. Но этого мало. Посмотрим как оно выглядело в древнеанглийском. А оно имело следующий вид – HROF [ХРОФ]. Это уже совсем близко: КРОВ – ХРОФ. А здесь вспоминаем закон Гримма о изменении согласных, прошедшем в древнем языке древних обитателей Британии. К → Х, В → Ф. А по закону Вернера отпала буква Х. Но здесь вступает еще один этап изменения лексики английского языка – так называемый Великий сдвиг гласных 15 века, когда срединная гласная О переходит в долгое У.

И получается, что было КРОВ, а стало ROOF! Этот замечательный пример показывает все три этапа изменения в древнем языке Британии, которые привели его к нынешнему, теперь уже английскому языку.

Для обозначения комнаты в доме в английском языке есть слово ROOM. Оно также обозначает и «открытое пространство». На древнеанглийском это обозначалось словом RUM. Также в готском, древнескандинавском также имелось слово rum. Наиболее близкое соответствие для жилого помещения может служить древнерусское слово хоромы, хоромина (горница). (У тои церкви за олтаремъ есть хоромина; въ тои хороминѣ умылъ Христосъ нозѣ ученикомъ своимъ. И. Срезневский).

Есть в доме окна и двери. Перейдем к ним. Окно на английском – WINDOW. Этимологи объясняют его как «око ветра» – wind eye. Конечно, определенная натяжка в таком «переводе» наблюдается. На древнеанглийском имелось несколько другое слово –eagþyrl (еаг-Þырл), буквально «глазок». Где EAG (древнеанглийского ege) – древнерусское ОКО (в соответствии с законом Гримма), а ÞYRL – по звучанию, видимо, дыра. (Дыра глаза – глазок). Более органично в этом плане видится другое слово, объясняющее место, откуда все видно – ВИДОВНЯ.

Посмотрим теперь на слово ДВЕРЬ. В древнеанглийском для обозначения двери имелось слово DOR. А там, видимо, где ДОР, там и ДЫРА. Имеется версия первичного происхождения этого слова от ещё более простого слова «дыра».

Но сначала посмотрим на значения этого слова в других древних языках. Так, на древнефризском имеем dure, на древнепрусском dwaris (ворота). Еще древнее – санскрит: dvárah (дверь, ворота), древнеперсидское duvara (дверь). Этимологический словарь английского языка приводит также и значение этого слова на русском – DVER'. Получается, что при заимствовании в западных языках произошло выпадение согласного v (в). И получили DOOR. Здесь также в 15 веке произошло изменение гласного О на У.

Чтобы оградить всё свое хозяйство нужно было ограждение от кабанов, да и от чужих. Лучше из забитых рядом друг с другом кольев. Так появилось ограждение под названием ТЫН. Удобнее было таким тыном огородить несколько хозяйств. И когда таких городков появилось немало, и все они были ограждены тыном, и вошло в привычку называть каждый из них ТЫНОМ. При этом древние обитатели городков за тыном на древнем же языке так и писали TYN (ТЫН). От этого слова и произошло такое знакомое нам английское слово TOWN. А изменилось оно в том же 15 веке после великого сдвига гласных: TYN → TOWN.

Для того чтобы на своем поле посадить рожь, нужно вспахать землю плугом на мерине. На древнеанглийском слово РОЖЬ так и звучало – RYGE (РЫЖЬ). В Средние века в этом слове буква G перешла в Y. В итоге сегодня рожь – это RYE [рай]. На датсокм, шведском и норвежском языках рожь звучит как РУЖ (rug).

Есть рожь и поле. Нужен плуг. Одно из первых слов земледельцев, которые распахивали британскую землю, было древнейшее русское слово «плуг». На современном английском языке оно читается ПЛАУ (Plough), но прежде звучало так, как написано – ПЛОУГ с придыхательным h. От этого слова образовались и слова РАСПАХАННЫЙ, ПАХОТА: Ploughed; ploughing.

Для обозначение ПЛУГА осталось в английском и еще похожее слово PLOW (плуг, соха, орало). На позднем древнеанглийском оно звучало PLOG (ПЛОГ). Этимологи считают, что в английский пришло из скандинавских языков, хотя и полагают, что это слово неизвестного происхождения.

Из латинского языка в английский язык пришло еще одно слово ARABLE (Буквально: к оранию способный) (пахотный, пашня). Латиняне просто переделали древнейшее слово земледельцев ариев ОРАТЬ (пахать) в ARARE. К концу XVIII в. это слово заменило изначальное erable, от erian «пахать». Безусловно, в основе арийский корень ОР. Отсюда: орать, оратай (пахарь), орало (плуг). Это древнейшие слова земледельцев ариев. Срезневский: (Яко же ОРЯИ и яко же сеяи. Остром. Еванг. Сбор. 1076 г.). Здесь стоит обратить внимание на дату Евангелия, где употребляется слово «оряю», которая значительно раньше английского слова XV века.

На помощь древнему оратаю земли британской приходила лошадка. Мерин это был или кобыла, но для них в английском есть слово MARE. Этимологи пишут, что вне германского связи не известны. Но полагают, что слово имеет кельтское происхождение. Составители ЭС не в курсе по поводу русского слова «МЕРИН», от которого и произошло английское, как и остальные «германские» слова, имеющие отношение к слову «конь».

Люди Британии, ее насельники, так и называли себя LEDE (народ, нация, раса; подданные). Это слово еще сохранилось в английских словарях, но не везде. Ибо числится как устаревшее. Иногда используется во фразе: ALL LEDE «все люди, весь мир». Сомнений относительно древнейшего происхождения слова «люди» из языка наших предков нет. Впрочем, и этимологи ссылаются наличие этого слова в русском языке.

Здесь простым языком описано типичное обиталище древних насельников Британии, которые тогда еще не знали английского языка. И называли все ближайшие предметы вокруг теми обиходными словами, которые были у них в ходу. Они не знали тогда, тысячелетия назад, что в будущем этот их язык они никогда не узнали бы в том, во что он превратится – в современный английский.

Но меньше всего с того момента изменился наш язык. И это говорит только о том, что русский язык сохранился с древности лучше всего. А также то, что наши далекие предки, как бы они ни назывались сегодня, заложили там далеко на Британском острове основы языка.

Б. Новицкий



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