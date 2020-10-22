Активизация явно ангажированных «болельщиков», ратующих за скорейшее втягивание России в возможно более крупную и кровопролитную войну, понятно в чьих интересах, все более очевидным образом начинает преступать грань допустимого и разумного

Влияние иностранных национальных диаспор в Российской Федерации, особенно тех из них, которые имеют практически неограниченный доступ к средствам массовой информации, стало особенно заметно в последние недели на фоне очередного обострения армяно-азербайджанской свары вокруг Нагорного Карабаха. Дело, в некоторых случаях, уже доходит до откровенных предписаний журналистам российских СМИ со стороны некоторых «царей горы», что писать, как писать и какие акценты расставлять по данной тематике.

Мало того, что такое, лишь слегка завуалированное, чужеземное влияние может весьма сильно расходиться с государственными интересами самой Российской Федерации, так оно еще и способствует накачиванию и без того изрядно взбаламученного пандемией местного общественного мнения в духе неприятия политики официальных властей РФ.

Бросается в глаза то, каким звонким и многоголосым стал в эти дни медийный хор скороспелых поборников «российского великодержавия» в стиле «можем повторить». Состоящий, в своем большинстве, как ни странно, из ещё вчерашних проповедников вечнозеленой темы «небратьев» и того, что «Россия не нуждается в постсоветском балласте!».

Те, кто буквально в прошлом месяце, чуть ли не с пеной у рта, доказывали, что РФ нечего делать на той же Украине, что там вообще некого спасать, потому что в тех местах совсем не осталось русских, а только одни клятые бандеровцы, помогать которым просто смешно и глупо, сегодня внезапно оказались в первых рядах тех, кто призывает немедленно «вдарить», проучить всех подряд и наказать кого попало в том же Закавказье.

Договорились уже до того, что предлагают нанести там «тактический удар», который усмирит зарвавшегося Эрдогана. К числу сторонников такого радикального решения относится, в частности, профессор НИУ Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев:

«Россия, как отмечает Евстафьев, может избежать вмешательства в текущий конфликт. В этом случае её будет ждать конфликт еще больше. Он разрастется из карабахского противостояния и затянется на долгие годы, провоцируя рост антироссийских настроений и в Армении, и в Азербайджане. Есть и другой вариант – тактический удар. «Нам необходимо точечным применением силы оттянуть начало у наших границ большого конфликта», – констатировал эксперт»

Мне всегда в таких случаях бывает интересно – а этот эксперт по точечным тактическим ударам, он вообще, какую военную академию заканчивал: Или, на худой конец, в армии служил? В данном конкретном случае ответ отрицательный.

И вот на что обратите внимание! Те, кто такое предлагают, скромно умалчивают, что конкретно имеется в виду. А имеется в виду, согласно военной терминологии, уж меня-то, человека военного, вводить в заблуждение бесполезно, ТАКТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР. То есть, проще говоря, России предлагается, ни много ни мало, начать ядерную войну ради того, чтобы кому-то в том регионе «сделать красиво». И, конечно же, подсобить тем закулисным кукловодам, которые этих «кого-то» вертят, как хотят на известном месте в своих собственных интересах. Кои заключаются, главным образом, в том, чтобы втравить добрую и отзывчивую Россию в как можно более свирепую драку с как можно более кровавым итогом и печальным для той же России концом.

Даже не военному спецу, а просто думающему своей головой человеку понятно, что предлагаемый «тактический удар» России в неядерном варианте в принципе невозможен без достаточно массированного применения российских вооруженных сил на поле боя закавказской войны, что неизбежно приведет к таким же массовым потерям.

Что касается ядерного варианта, то те, кто на него явно хотя и стыдливо намекают, похоже, вообще не понимают, о чем говорят. Ядерная война из-за горсти карабахских камней, пускай даже святых для отдельно взятой Армении, притом, что такая война вряд ли удержится в региональных рамках, это слишком «круто», чтобы не покрутить пальцем у виска. Но, увы, дело тут, похоже, вовсе не в сумеречном состоянии ума некоторых экспертов. Вряд ли они не понимают, насколько высоки ставки и не догадываются, что применение ядерного оружия, так или иначе, вызовет ответную реакцию. Даже в том случае, если у непосредственно другой стороны конфликта его нет. Зато в этом мире есть вполне достаточно желающих сделать так, чтобы оно там появилось.

Уже не говорю о том, что подобного рода комментаторы в своем воинственном раже, похоже, напрочь забыли, «кто есть ху» в этой мутной закавказской истории и кто на самом деле кому там служит. И что один из этих «ху» настолько с потрохами западный прихвостень, что, вне всяких сомнений, по своему обыкновению, кинет Россию уже через три секунды после того, как только она обслужит его своими трупами по высшему разряду и выполнит все его пожелания.

В то же время, другого, без должных на то оснований и опять же вопреки государственным интересам РФ, стараются выставить напрочь потерянной для России фигурой и держат чуть ли не за дурака, якобы готового в любой момент и по первому требованию отдать свою страну так называемому «султану». Хотя, на самом деле, это совершенно не так и, главное, абсолютно перпендикулярно реальным приоритетам и ставкам Москвы в данном регионе.

Именно одновременная и равнозначная опора на обе закавказские республики является, в историческом и геополитическом планах, наиболее надежной и долговечной гарантией незыблемости российского влияния в Закавказье. И любой перекос в этом отношении будет иметь крайне негативные, если не катастрофические последствия именно для присутствия России в этом стратегически важном регионе. Хотим ускорить наступление таких последствий? Нет ничего проще! Надо просто пинками погнать одну из здешних республик в объятия амбициозного соседа, который только того и ждет.

Нет, на самом деле, ничего хуже, чем лишить Россию одной из этих исторических опорой. Что как раз и предлагается теми, кто требует решительно «вдарить» по одной из сторон и даже нанести по ней некий «тактический удар».

Между тем, в таком случае можно сгоряча нанести удар именно по той стороне, которая в действительности, может быть наиболее перспективной в плане сохранения российского влияния в регионе и в рамках стратегии эффективного сдерживания экспансии некоторых не меру великодержавных «партнеров».

Наивным и не имеющим никакого отношения к действительности является, в частности, расхожее и старательно разогреваемое мнение, согласно которому «та сторона» для России безнадежно потеряна. И вообще она уже якобы стала безраздельной вотчиной соседней квазиимперии. Надо совсем не знать правителя «той стороны», или сознательно закрывать на это глаза, чтобы допускать даже мысль о том, что он так запросто сдаст свою республику кому бы то ни было. Не той он закалки человек, не та у него историческая закваска и родословная. Да, он действительно использует геополитические амбиции соседа в своих интересах. Что в его положении более чем естественно. Но не дальше и не больше!

Это принципиально важно понимать! И для того, чтобы надежно обеспечить свои «красные линии» суверенитета и независимости, ему нужна именно Россия. Причем, нужна до зарезу. Потому что никакой иной геополитической опоры у него нет и даже не предвидится. Ибо пресловутый «султан» может дать не столько опору, сколько банальную аннексию. Именно поэтому списывать со счетов российской геополитики эту «другую сторону» как совсем бесперспективную, могут либо крайне недальновидные, либо явно злонамеренные персонажи. Притом, что нынче хватает и тех и других, не приходится сомневаться, что рука дирижера строго следует далеко не глупой партитуре, авторство которой ничего хорошего России не сулит.

Именно поэтому, нынешняя позиция российского руководства, ориентированная последовательно и строго только на обеспечение государственных интересов самой Российской Федерации и не идущая на поводу у всевозможных кликуш с их призывами, де-факто, сначала стрелять, потом думать, устраивает лично меня более чем.

А всем остальным, могу только пожелать ровно того, что они сами еще буквально вчера не уставали желать той же Украине, Приднестровью, Донбассу и вообще всем русским территориям, отрезанным по злой вражеской воле от остальной России – «А вы как-нибудь сами, сами!». Хау, я все сказал!

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/10/21/yurij-selivanov-takticheskij-udar-mochi-v-golovu/