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Стратегическое выступление президента России на Валдайском форуме

22:13. 22 октября 2020 97 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Суть прослушанных первых 20 минут: Россия отказывается следовать в фарватере Запада.




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Метки: будущее, власть, Запад, Культура, народ, общество, президент, Путин, Россия, СТРАТЕГИЯ, суть

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5273070.html

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