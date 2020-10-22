Стратегическое выступление президента России на Валдайском форуме
22:13. 22 октября 2020 97 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Суть прослушанных первых 20 минут: Россия отказывается следовать в фарватере Запада.
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Красиво стелит дедушка
Да какой там “фарватер Запада”?!.. После референдума 1 июля уже свой фарватер…
Он даже не скрывает, что кое с чем из зачитываемого он не согласен, кое с чем бы поспорил, но в целом не удивлён…
Путин рассказал что он ФУНКЦИЯ.
Это много обьясняет.
Остальное было скушно и ему и мне
Если уже в Белоруссии вторую элитную отдали под новый коронавирус,
то здесь стоит верить, что старичелла не рисуется.