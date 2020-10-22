Главная » Невероятное в мире, Творчество

«Союз МС-16» приземлился в Казахстане: за командира на орбите остался русский

07:58. 22 октября 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
«Союз МС-16» приземлился в Казахстане: за командира на орбите остался русский (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) | Русская весна

В Казахстане успешно сел корабль «Союз МС-16», отстыковавшийся ранее этой ночью от МКС — для двух космонавтов и одного астронавта космическая миссия завершена.

Корабль отделился от станции в 2.32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 5.01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого «Союз» разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 4g.

На Землю вернулись россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американец Крис Кэссиди.

На МКС остались трое — Сергей Рыжиков (командир экипажа станции, принял командование от Кэссиди) и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Эвакуация космонавтов будет проведена по урезанному сценарию — так сообщили в Центральном военном округе. Также на фоне пандемии число личного состава на посадочной площадке значительно сократят, чтобы не инфицировать экипаж.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1603337397

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Союз» без номера. В 1975 году советские космонавты выжили, упав из космоса
...долгое время являлся секретным. Командир космического корабля «Союз-12» подполковник Василий Лазарев... корабль «Союз-18» перед стартом на космодроме Байконур в Казахстане. Фото...с ЦУПом, чтобы уточнить, где приземлится спускаемый аппарат. Но связи не...
«Союз» без номера. В 1975 году советские космонавты выжили, упав из космоса
... долгое время являлся секретным. Командир космического корабля Союз-12 подполковник Василий Лазарев... космический корабль Союз-18 перед стартом на космодроме Байконур в Казахстане 5... с ЦУПом, чтобы уточнить, где приземлится спускаемый аппарат. Но связи не...
«Союз МС-16» приземлился в Казахстане: за командира на орбите остался русский
В Казахстане успешно сел корабль «Союз МС-16», отстыковавшийся ранее этой ... с орбиты. Вскоре после этого «Союз» разделился на отсеки, а экипаж... МКС остались трое — Сергей Рыжиков (командир экипажа станции, принял командование от...
"Союз ТМА-13М" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане
...корабля "Союз ТМА-13М" с тремя космонавтами приземлилась в ... аппарате вместе с экипажем приземлилось "космическое" поколение мух-...-41/командир МКС-42 Барри Уилмор (США). «Союз ТМА-...на Землю «Союз» с тремя космонавтами приземлился в казахстанской степи...
Рассказывает маршал Язов
... беседуем) на легкомоторном самолетике приземлился 19-летний гражданин ФРГ Матиас...озере Хасан воевал, Отечественную встретил командиром танкового батальона... Человек, одним ... давайте Союз суверенных государств создадим. Как будто Украина или Казахстан до ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...затрагивающем Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Российскую Федерацию. ...самолет должен был приземлиться, чтобы доставить груз...дружен с полевым командиром Шамилем Басаевым, возглавлявшим...Госдумы, президента Российского союза товаропроизводителей Николая Рыжкова...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)