В Казахстане успешно сел корабль «Союз МС-16», отстыковавшийся ранее этой ночью от МКС — для двух космонавтов и одного астронавта космическая миссия завершена.

Корабль отделился от станции в 2.32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 5.01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого «Союз» разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 4g.

На Землю вернулись россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американец Крис Кэссиди.

На МКС остались трое — Сергей Рыжиков (командир экипажа станции, принял командование от Кэссиди) и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Эвакуация космонавтов будет проведена по урезанному сценарию — так сообщили в Центральном военном округе. Также на фоне пандемии число личного состава на посадочной площадке значительно сократят, чтобы не инфицировать экипаж.