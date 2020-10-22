Главная » Мировоззрение, Политика

Силуанова назвали атавизмом и либеральным рудиментом за попытку сократить армию РФ

08:42. 22 октября 2020 198 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Источник: ПолитНавигатор

Скандалом обернулось обнародование предложения Минфина РФ сократить численность российской армии на 10%, то есть, на 100 тысяч человек.

О том, что такое предложение поступило в середине месяца в Совет безопасности России, написали «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее министерство предлагало внедрить аналогичные изменения и в систему правоохранительных органов. В ведомстве предложили передать часть функций полиции в Минтруд и Минздрав.

Писатель Николай Стариков подсчитал, что предложенная Минфином «экономия» составит не более 96 млрд руб. в год. Он указывает, что с бывшего министра Михаила Абызова, осужденного за хищения госсобственности, суд взыскал 32,5 млрд руб.

«Три «абызова», всего три в год – и не надо ничего и никого сокращать в важнейшей сфере обороноспособности государства!
Главное в предложениях Минфина, конечно же, не пресловутая «экономия». Не надо попадать под магию больших цифр. Как видим, цифры не такие уж большие, если один «просто министр» с ними вполне в одной весовой категории.

Главное – деморализация армии. Очередная реформа, бессмысленная и беспощадная к тем, кто целью своей жизни выбрал защиту Родины ценой этой самой жизни!», – написал Стариков в своем телеграм-канале.

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, иронизируя, назвал инициативу министра финансов Антона Силуанова «исключительно своевременной», поскольку продемонстрировала обществу сущность либералов в правительстве.

«Потому, что Минфин и лично Антон Германович Силуанов (1963 года рождения, из служащих, ранее не судимый) очень вовремя напоминают нам всем, что, пока мы не наведем порядок внутри страны, пока мы не очистим элиту от рудиментов радикального либерализма и атавизмов эпохи партнёрства с Западом; пока мы не восстановим суверенитет хотя бы в сфере государственного управления; пока у нас не появится единое понимание целей и задач государства, – до тех пор всякие заявления о «вставании с колен» и претензиях на влияние в мире будут лишь колебаниями воздуха вблизи рта говорящего, затухающими уже через два метра «социальной дистанции». А Антону Германовичу – моё искреннее восхищение», – написал Евстафьев.

Уже сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» он сообщил, что возмущение гражданского общества поставило крест на инициативе Силуанова, и предложил провести сокращения в самом Минфине.

«Министерство финансов надо быстрее вводить в эту цифровизированную среду. Я думаю, там процентов 80 народа можно просто сократить. Нельзя жить мерками 30-х годов, этой заскорузлой сталинщины с бухгалтерами в нарукавниках в мире цифровых коммуникаций.

Я считаю, что наш Антон Геманович, наш великий, но второй после Кудрина бухгалтер государства должен выступить с программой оцифровывания министерства финансов, перевода в онлайн. Только тогда он сможет выйти и сказать: давайте уволим в Минстерстве обороны на таком-то складе такого-то старшего прапорщика», – сказал Евстафьев.

Он напомнил, что в 90-е годы люди, связанные с Михаилом Ходорковским, уже предлагали распустить армию, оставив только полицию для борьбы с собственным народом.

Метки: блог

Источник: https://nstarikov.ru/siluanova-nazvali-atavizmom-i-liberalnym-rudimentom-za-popytku-sokratit-armiju-rf-120574

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Партия Великое Отечество требует ПОИМЕННО назвать противников материнского капитала
... устраивать не может. Мы требуем назвать поименно тех, кто предлагает свернуть... имя главы ведомства – А.Г. Силуанова. Если вы согласны с позицией... адресовано» впишите – министру финансов РФ Силуанову А.Г. Напишите письмо в...
Силуанова вынудили отказаться от новой приватизации
... с Медведевым и Орешкиным Силуанов назвал «теорией». «Как бюджетный источник, ресурс....Впрочем, Силуанов был бы не Силуановым, если бы не вставил свои...
Как определить, что начальство подается в бега
...д. Внимательно слушаем А. Силуанова: http://www.fontanka.ru/... резервной копейки. По словам Силуанова, которые приведены на сайте ... Орловой: за день до Силуанова она предположила, что резервный ...году даже не вспомнили! Югославию назвали, а сборную СССР — нет!...
Тихая капитуляция, или как нас предают
...издание Lloyd's List назвало её компанией 2019 года ...РФ, министром финансов Антоном Силуановым интересовались причинами низких планов ... сказал он. По словам Силуанова, приватизация нужна не для доходов...ли этих планов Медведева, Силуанова и кампании ФСБ, Совет...
Сводки от Ополчения Новороссии на 15 марта 2015
... российский коллега в лице Антона Силуанова. «Для официального заключения договоренностей по... совокупность действий, которые условно можно назвать “расширенным майданом” (куда, помимо собственно...позорнейший позор для России, я назвать не могу. Я понимаю, что...
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2015
...с министров финансов России Антоном Силуановым, которые пройдут позднее в ... расшатать глобальный порядок, Порошенко назвал экономические потери и уменьшение поддержки... расшатать глобальный порядок, Порошенко назвал экономические потери и уменьшение поддержки...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 10223 8003
    Павел 22 октября 2020 в 9:40

    Я не понял, зачем здесь упоминание сталинщины в бухгалтерском ключе, но сталинщина в плане укорочения Силуанова на целую голову, ну, или на половину, не повредила бы делу.

    Ответить
       
  • 6928 5933
    Леонид Петрович Плотников 22 октября 2020 в 10:50

    Наши правители уже откровенно заявляют, что они враги Русского Народа. Президент, соблюдая либеральную толерантность,ничего не имеет против. В 1941-м отступили до Москвы, пока не опомнились. При таком руководстве нынче придется отступить до Урала. Хотя Сталин, предвидя войну, хорошо почистил “пятую колонну”, но пришлось отступить… Нынче, в союзе с пятой колонной, можно и потерять Русь, на радость “пархатым”…

    Ответить
    1
  • 2002 1630
    KOCMOHABT 22 октября 2020 в 11:13

    Страну к сдаче готовит? Лучше прошерстить олигархоту и их наворованные миллиарды. С армии деньги срезать нельзя ни при каких обстоятельствах. Вообще я, когда услышал эту новость, сразу не поверил, думал, что это вброс.

    Ответить
       
  • 1916 1568
    Андрей Попов 22 октября 2020 в 11:32

    Перевести минэкономики на дистант

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)