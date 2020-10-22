Ранее министерство предлагало внедрить аналогичные изменения и в систему правоохранительных органов. В ведомстве предложили передать часть функций полиции в Минтруд и Минздрав.

Писатель Николай Стариков подсчитал, что предложенная Минфином «экономия» составит не более 96 млрд руб. в год. Он указывает, что с бывшего министра Михаила Абызова, осужденного за хищения госсобственности, суд взыскал 32,5 млрд руб.

«Три «абызова», всего три в год – и не надо ничего и никого сокращать в важнейшей сфере обороноспособности государства!

Главное в предложениях Минфина, конечно же, не пресловутая «экономия». Не надо попадать под магию больших цифр. Как видим, цифры не такие уж большие, если один «просто министр» с ними вполне в одной весовой категории.

Главное – деморализация армии. Очередная реформа, бессмысленная и беспощадная к тем, кто целью своей жизни выбрал защиту Родины ценой этой самой жизни!», – написал Стариков в своем телеграм-канале.

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, иронизируя, назвал инициативу министра финансов Антона Силуанова «исключительно своевременной», поскольку продемонстрировала обществу сущность либералов в правительстве.

«Потому, что Минфин и лично Антон Германович Силуанов (1963 года рождения, из служащих, ранее не судимый) очень вовремя напоминают нам всем, что, пока мы не наведем порядок внутри страны, пока мы не очистим элиту от рудиментов радикального либерализма и атавизмов эпохи партнёрства с Западом; пока мы не восстановим суверенитет хотя бы в сфере государственного управления; пока у нас не появится единое понимание целей и задач государства, – до тех пор всякие заявления о «вставании с колен» и претензиях на влияние в мире будут лишь колебаниями воздуха вблизи рта говорящего, затухающими уже через два метра «социальной дистанции». А Антону Германовичу – моё искреннее восхищение», – написал Евстафьев.

Уже сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» он сообщил, что возмущение гражданского общества поставило крест на инициативе Силуанова, и предложил провести сокращения в самом Минфине.

«Министерство финансов надо быстрее вводить в эту цифровизированную среду. Я думаю, там процентов 80 народа можно просто сократить. Нельзя жить мерками 30-х годов, этой заскорузлой сталинщины с бухгалтерами в нарукавниках в мире цифровых коммуникаций.

Я считаю, что наш Антон Геманович, наш великий, но второй после Кудрина бухгалтер государства должен выступить с программой оцифровывания министерства финансов, перевода в онлайн. Только тогда он сможет выйти и сказать: давайте уволим в Минстерстве обороны на таком-то складе такого-то старшего прапорщика», – сказал Евстафьев.

Он напомнил, что в 90-е годы люди, связанные с Михаилом Ходорковским, уже предлагали распустить армию, оставив только полицию для борьбы с собственным народом.