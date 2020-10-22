США расширили санкции против «Северного потока — 2». Нет ни малейших сомнений в том, что, кто бы ни победил на выборах президента этой страны через две недели, санкции он не снимет, а, скорее, даже расширит.

Нужно очень чётко понимать, что это давление не только и не столько на Россию. И это не только экономика и не только политика. Это масштабная геополитическая спецоперация, главная цель которой — показать европейцам, кто тут главный.

Даже если СП-2 не будет достроен, Россия потеряет не так уж много. Есть уже существующая нитка «Северного потока», есть «Турецкий поток», плюс потребности в газе Китая будут расти, плюс мы тоже строим заводы по сжижению газа и в перспективе сможем торговать со всем миром.

Так что основной адресат санкций против СП-2 — это не Россия. Нас так — задело по совокупности. Вашингтон честно и откровенно говорит Европе: «Вы будете покупать наш дорогой сжиженный газ, и нам наплевать на ваши экономические интересы!»

Собственно, поэтому самый интересный вопрос сейчас заключается не в том, найдут ли «Газпром» и его партнёры подрядчиков, которые не боятся санкций и смогут достроить газопровод и потом его качественно обслуживать. Скорее всего, найдут. Мир, конечно, глобален, но не настолько.

Но Евросоюзу окончательно настала пора ответить: зачем он существует? Чтобы принимать бессмысленные, никому не нужные идеологические постановления и критиковать Россию за нежелание следовать европейским нормам новой этики? Или чтобы защищать интересы европейцев?

По сути, сейчас дядя Сэм, ничуть не скрываясь и не стесняясь, запускает руки в карманы всех жителей Европы. Чем холоднее будут предстоящие зимы — тем больше денег он из этих карманов вынет.

В разных странах Европы люди уже выходят на улицу из-за антиковидных ограничений, смысл которых людям чем дальше, тем меньше ясен. Но, по-хорошему, европейцам надо дать понять своим властям, что либо еврочиновники вспомнят о своих прямых обязанностях и дадут однозначный ответ США, либо их политическая карьера очень скоро бесславно завершится.

Считаю, что всем странам мира сейчас надо брать пример с США. Почему они навязывают другим странам свой сжиженный газ, свою кукурузу и прочие товары, а также культурные ценности, да и вообще всё подряд? Да просто потому, что могут!

Значит, всем остальным тоже надо быть жёстче. И Евросоюз, и Китай, и Индия, и все государства, которые не забыли значение слова «суверенитет», должны очень чётко и однозначно заявлять, что из А следует Б, а из Б следует В — и никак иначе. Любишь меня — люби мою собаку.

Да, безусловно, выгоднее пытаться дружить со всеми, чётко отделять экономику от политики, а политику — от культуры. Выгоднее, но, к сожалению, сейчас не то время, когда можно миндальничать и «относиться с пониманием».

Следует очень чётко понимать, что воевать никто не готов: ни США, ни Евросоюз. Точнее, политики-то всегда готовы, а вот граждане не согласны ни на то, чтобы на их головы падали бомбы, ни получать похоронки. А Россия или Китай — это не Сербия и не Ирак. Нападение на ядерную державу — это гарантированные бомбы на головы и безусловные сотни тысяч, если не миллионы похоронок.

Поэтому не надо никого бояться. Надо максимально жёстко обозначать собственные интересы и защищать их. Если потребуется — защищать силой.

В случае с СП-2 мы прямо видим недружественные действия США по отношению к Евросоюзу и России. Если мы это примем без ответа, то дружно отступим на шаг. Если же мы вместе с Евросоюзом введём ответные санкции против американских газовиков или нефтяников — это будет достойный ответ.

Проблема в том, что Европа слишком привыкла слепо подчиняться Вашингтону, плюс в ЕС действует пятая колонна в лице Польши и Прибалтики, которые сделают абсолютно всё, о чём их попросят из Америки. Поэтому шансы на действительно достойное поведение европейцев в данном случае крайне невелики.

Что ж, значит, европейцы будут платить. Если скупой платит дважды, то трусливый — трижды и четырежды. Но на месте жителей Евросоюза я бы крепко задумалась: если США смогут запретить Европе покупать дешёвый газ, что они запретят в следующий раз?

Источник: https://nstarikov.ru/shans-na-nezavisimost-evropy-120585