Насколько эффективен рынок? Почему конкурентный рынок можно отыскать только в буржуазных учебниках по экономике? Что на самом деле представляет из себя “рыночная экономика” сегодня и как она влияет на на нашу жизнь?

Рекомендуемая литература для дополнительного изучения темы:

1. Курс политической экономии / под ред. Цаголова Н.А. Т.1, гл. 17 Всеобщий закон капиталистического накопления

или Учебник под ред. Островитянова К.В. Гл.9 Накопление капитала и обнищание пролетариата

2. К. Маркс Капитал. Гл.23 Всеобщий закон капиталистического накопления

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LcvXykz2bSE