Рынок не работает. Рафаэль Абдулов // Fundamentum #11
Насколько эффективен рынок? Почему конкурентный рынок можно отыскать только в буржуазных учебниках по экономике? Что на самом деле представляет из себя “рыночная экономика” сегодня и как она влияет на на нашу жизнь?
Рекомендуемая литература для дополнительного изучения темы:
1. Курс политической экономии / под ред. Цаголова Н.А. Т.1, гл. 17 Всеобщий закон капиталистического накопления
или Учебник под ред. Островитянова К.В. Гл.9 Накопление капитала и обнищание пролетариата
2. К. Маркс Капитал. Гл.23 Всеобщий закон капиталистического накопления