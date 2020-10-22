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Рынок не работает. Рафаэль Абдулов // Fundamentum #11

22:16. 22 октября 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Насколько эффективен рынок? Почему конкурентный рынок можно отыскать только в буржуазных учебниках по экономике? Что на самом деле представляет из себя “рыночная экономика” сегодня и как она влияет на на нашу жизнь? 

Рекомендуемая литература для дополнительного изучения темы:
1. Курс политической экономии / под ред. Цаголова Н.А. Т.1, гл. 17 Всеобщий закон капиталистического накопления
или Учебник под ред. Островитянова К.В. Гл.9 Накопление капитала и обнищание пролетариата
2. К. Маркс Капитал.  Гл.23 Всеобщий закон капиталистического накопления 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LcvXykz2bSE

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