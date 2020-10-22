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Радио НОД 20.10.2020

07:09. 22 октября 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Александрович, в девяностые годы у нас в России был расцвет индивидуального предпринимательства, а сейчас у нас господствуют монополии. С чем вы связываете такое положение вещей?

Я его связываю с естественными законами экономики. К сожалению у нас вообще слишком многие надеются, что невидимая рука рынка сама во всём разберётся. Ну так она и разбирается. Только не так как от неё ожидают. Скажем, рынок предоставленный самому себе гарантированно порождает монополии. Это было доказано экономистами в совершенно незапамятные времена. И как только была осознана опасность монополий, сразу же заодно было осознано, что предотвратить эту опасность можно только совершенно нерыночными мерами. А именно антимонопольными законами. То есть то, что сейчас в Российской Федерации монополий стало больше чем было в “лихие девяностые” это совершенно естественно. В девяностые просто часть уже существовавших монополий разрушили, а новые взамен не успели сформироваться. Ну а сейчас мы видим, что свято место пусто не бывает. И монополии формируются, как только получают хоть малейшую возможность сформироваться.

Ну и тут ещё одно важное обстоятельство. У нас опять же велено считать, что основа любой экономики это малый и средний бизнес. На самом деле, у меня есть на сей счёт несколько публикаций, малый и средний бизнес — это лишь вспомогательный инструмент. Основная, как говорят марксисты, прибавочная стоимость, то есть основная разница между затраченными усилиями и полученными результатами формируется как раз в рамках больших производств. И большие производства имеют большую производительность по многим, опять же хорошо известно для специалистов, чисто техническим причинам. Да конечно у крупного производства есть свои ограничения, но в целом соотношение плюсов и минусов именно в его пользу. И малый и средний бизнес может хорошо развиваться только там, где есть бизнес большой. И успехи малого и среднего бизнеса это производная от успехов большого бизнеса. Поэтому, сейчас, когда мы переживаем серьезный глобальный экономический спад, страдает от этого спада в первую очередь как раз малый бизнес.

Метки: бизнес, видео блог, монополизация экономики

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-20-10-2020/

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