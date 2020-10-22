Добрый день. В эфире информационное агентство Аврора, сегодня у нас вторник и наша традиционная встреча с политическим консультантом, носителем энциклопедических знаний Вассерманом Анатолием Александровичем. Добрый день.

Здравствуйте.

Ведущий – Варшавский Евгений Юрьевич. И мы сегодня продолжим в студии по возможным вариантам нашего светлого и не очень будущего. Ну, с Гёделем у нас пока не очень срастается, но тем не менее, если допустить, что вариантов развития всего два. Мы повысим интегрированность земного нашего сообщества человечества до какого-то уровня субъектности, либо распадёмся на валютные зоны или зоны влияния. Второй вариант мы более-менее обсудили и поняли, что у российской зоны влияния есть определенные перспективы. А вообще возможен ли шаг наверх на более высокий уровень социальной организованности и какая политическая система могла бы из существующих развиться до этого уровня, чтобы обеспечить необходимую связанность и управляемость? Анатолий Александрович?

Ну, я как вы знаете, исхожу из того, что по-крайней мере в ближайшие несколько лет ещё не будет возможности эффективно управлять всем мировым производством, как единым целым и грубо говоря на стыках звеньев неизбежно возникают значительные потери, а порою даже и повреждения. Поэтому я не вижу возможности полноценного объединения всего мирового производства, ну по-крайней мере до конца две тысяча двадцатых годов и именно поэтому считаю валютные зоны более перспективными конструкциями, чем единое хозяйство, но на ближайшее будущее. А дальше, на мой взгляд, также неизбежно хозяйственное объединение, но опять же именно хозяйственное. Поскольку разнообразие это один из видов разделения труда и соответственно повышение его производительности, пока толком не используемы и в частности мне представляется, что сосуществование нескольких юридических и законодательных систем, то есть по сути сосуществование множества государств будет целесообразно ещё очень и очень долго. Так что нас ждёт довольно-таки интересная конструкция из множества государств политически самостоятельных, но активно взаимодействующих в хозяйственном отношении. До сих пор считалось, что для хозяйственного взаимодействия политическая интеграция необходима, посмотрим хотя-бы на Совет экономической взаимопомощи в советскую эпоху или Европейский союз сейчас.

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-21-10-2020/