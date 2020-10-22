В новом выпуске видеоблога речь зашла о деятелях левого толка, Максиме Шевченко и Николае Платошкине, которые выступили с диаметрально противоположными точками зрения относительно конфликта в Нагорном Карабахе, который вспыхнул между Арменией и Азербайджаном.

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