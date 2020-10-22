Состоявшийся на днях очередной, после 2018-го, референдум о независимости тихоокеанской Новой Каледонии (почти 20 тыс. кв. км) — заморской территории Франции — опять завершился победой сторонников сохранения архипелага в её составе

Эти итоги вызвали досаду в ряде СМИ США, Австралии и Новой Зеландии. Официальные же их круги никак не комментируют итоги референдумов.

Напомним, с подачи Вашингтона, Канберры и Веллингтона в ООН по-прежнему квалифицируют колониями обширные тихоокеанские территории Франции. За сохранение в её составе проголосовали 55% участников новокаледонского референдума. Отметим, что свыше 60% населения в этой части Франции — это французы-переселенцы.

США и их союзникам не импонирует тот факт, что благодаря этим экс-колониальным островным территориям — а они включены с середины XX века в состав Франции в статусе её заморских территорий или департаментов (ЗТД) — Париж обладает третью всей акватории Тихого океана, расположенной на пересечении основных трансконтинентальных маршрутов.

Недовольства англосаксам добавил Эммануэль Макрон, заявивший по итогам новокаледонского референдума, что «все регионы зарубежной Франции — символы стратегической роли Франции как великой державы, присутствие которой охватывает почти все регионы мира».

Едва ли привлекательно для англо-саксов и то, что Франция со второй половины 1940-х гг. выступает за нерушимость послевоенных границ между тихоокеанскими странами. Что подразумевает и неоспоримость советского/российского статуса южных Курил. В то время как японские притязания на южные Курилы поддерживаются, как известно, теми же США, Австралией, Новой Зеландией. В связи с чем, этой «тройке» вкупе с Токио невыгодны предложения Парижа. Как впрочем — и схожие инициативы КНДР, Южной Кореи, Малайзии, Тайваня, Брунея, Камбоджи, Восточного Тимора по организации тихоокеанского аналога «Хельсинки-75».

Не импонирует США и их региональным союзникам и тот факт, что Новая Каледония — это почти 25% общемировых запасов никеля, около 20% кобальта, до 15% медной руды. Плюс немалые запасы марганцевой, хромовой руд, висмута, графита, а также высокоценного красного дерева, других пород тропической древесины.

Но в Париже уверены, что высокие социально-экономические параметры этого региона не оставляют шансов адептам его независимости. Потому власти проводят периодические референдумы, будучи заранее уверены в их «профранцузском» результате.

Оно и понятно. Париж, включив в 1950-1970-х гг. около 20-ти своих колоний и их население в разных регионах мира в состав Франции, стал эти территории/департаменты поддерживать финансовыми дотациями и социальными субсидиями так же, как и европейскую Францию. В результате, по уровню экономического развития и, соответственно, по уровню жизни эти территории многократно опережают соседние страны. Разве что кроме Канады, у атлантического побережья которой расположена заморская территория Франции — острова Сен-Пьер и Микелон.

Референдумы же о независимости там инициированы радикальными группами местных коренных меланезийцев (канаков). По данным исследования Российского совета по международным делам (РСМД) «Битва за Океанию» (2015 г.), США, Австралия и Новая Зеландия издавна поддерживают в тихоокеанской Франции местные националистические группы, чтобы добиться ухода Парижа из региона и разделить между собой обширные французские территории с их богатыми ресурсами. В числе средств достижения таких целей, например, оспаривание Канберрой и Веллингтоном морских границ тихоокеанской Франции.

Отмечается также, что «США напоминают Франции: «самоопределение коренных народов» по-прежнему рассматривается как «желаемый результат». И предупреждают об усилении соответствующего давления на Париж». США также требуют, чтобы Франция сократила свое военное присутствие в этом регионе. Обвиняя её в некоей «излишней милитаризации» Тихого океана.

Если же прессинг на Париж усилится, то, согласно означенному исследованию РСМД, «с подачи Вашингтона многочисленные французские острова могут быть переданы под ответственность американских «наместников» в регионе – Австралии и Новой Зеландии».

Выводы исследования подтверждаются также тем, что крупнейшие тихоокеанские территории Парижа (Новая Каледония и Французская Полинезия) ежегодно вносятся, опять-таки с подачи Вашингтона и Канберры, в ООНовский реестр несамоуправляемых, т.е. колониальных территорий. Англосаксы под этим предлогом поныне не допускают Францию в Азиатско-Тихоокеанское сообщество (АТЭС).

Зато наличие в том же реестре колоний США — островов Гуам и Восточное Самоа — отнюдь не препятствует её участию в АТЭС. И наличие в данном реестре островов Токелау — колонии Новой Зеландии — также США не смущает.

Словом, ускорение геополитического передела на Тихом океане становится сегодня одной из главных стратегических задач американцев и их региональных союзников.

Источник: https://nstarikov.ru/komu-nuzhna-takaja-nezavisimost-na-territorii-tihookeanskoj-francii-pretendujut-ssha-i-ih-sojuzniki-120463