Карантина не будет, Почем опиум? Трущобы Норильска // Галопом по Европам #320
21:57. 22 октября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Минфин продолжает активно занимать деньги;
- Авиакомпании просят у правительства еще 50 миллиардов рублей;
- Госдума в первом чтении одобрила повышение налогов на физлиц до 15-ти процентов;
- Матвиенко обрушилась на Норникель за аварию под Норильском;
- Ненецкий губернатор Бездудный с вертолета осмотрел место разлива нефти на территории Харьягинского месторождения;
- В России за сутки снова почти 16 тысяч заболевших и 290 умерших;
- Страховые выплаты получили почти 90 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом;
- Уральский приборостроительный оштрафован на 500 тысяч рублей за некачественные аппараты ИВЛ;
- Европа стала мировым антирекордсменом по смертности от ковида – за сутки там умерло почти 7 тысяч человек;
- Компания IAG, владелец British Airways, заявила о квартальных потерях в миллиард с лишним фунтов;
- США объявили иностранными агентами еще 6 китайских СМИ;
- Опиоидный кризис в США завершился ничтожным штрафом;
- Армянский премьер Пашинян заявил: вопрос Нагорного Карабаха больше не имеет дипломатического решения;
- ЕГЭ может стать полностью дистанционным.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Минфин продолжает активно занимать деньги;
- Авиакомпании просят у правительства еще 50 миллиардов рублей;
- Госдума в первом чтении одобрила повышение налогов на физлиц до 15-ти процентов;
- Матвиенко обрушилась на Норникель за аварию под Норильском;
- Ненецкий губернатор Бездудный с вертолета осмотрел место разлива нефти на территории Харьягинского месторождения;
- В России за сутки снова почти 16 тысяч заболевших и 290 умерших;
- Страховые выплаты получили почти 90 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом;
- Уральский приборостроительный оштрафован на 500 тысяч рублей за некачественные аппараты ИВЛ;
- Европа стала мировым антирекордсменом по смертности от ковида – за сутки там умерло почти 7 тысяч человек;
- Компания IAG, владелец British Airways, заявила о квартальных потерях в миллиард с лишним фунтов;
- США объявили иностранными агентами еще 6 китайских СМИ;
- Опиоидный кризис в США завершился ничтожным штрафом;
- Армянский премьер Пашинян заявил: вопрос Нагорного Карабаха больше не имеет дипломатического решения;
- ЕГЭ может стать полностью дистанционным.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам