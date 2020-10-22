В этом выпуске:- Минфин продолжает активно занимать деньги;- Авиакомпании просят у правительства еще 50 миллиардов рублей;- Госдума в первом чтении одобрила повышение налогов на физлиц до 15-ти процентов;- Матвиенко обрушилась на Норникель за аварию под Норильском;- Ненецкий губернатор Бездудный с вертолета осмотрел место разлива нефти на территории Харьягинского месторождения;- В России за сутки снова почти 16 тысяч заболевших и 290 умерших;- Страховые выплаты получили почти 90 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом;- Уральский приборостроительный оштрафован на 500 тысяч рублей за некачественные аппараты ИВЛ;- Европа стала мировым антирекордсменом по смертности от ковида – за сутки там умерло почти 7 тысяч человек;- Компания IAG, владелец British Airways, заявила о квартальных потерях в миллиард с лишним фунтов;- США объявили иностранными агентами еще 6 китайских СМИ;- Опиоидный кризис в США завершился ничтожным штрафом;- Армянский премьер Пашинян заявил: вопрос Нагорного Карабаха больше не имеет дипломатического решения;- ЕГЭ может стать полностью дистанционным._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ik1RouXHtE0