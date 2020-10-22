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Карантина не будет, Почем опиум? Трущобы Норильска // Галопом по Европам #320

21:57. 22 октября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Минфин продолжает активно занимать деньги;
- Авиакомпании просят у правительства еще 50 миллиардов рублей;
- Госдума в первом чтении одобрила повышение налогов на физлиц до 15-ти процентов;
- Матвиенко обрушилась на Норникель за аварию под Норильском;
- Ненецкий губернатор Бездудный с вертолета осмотрел место разлива нефти на территории Харьягинского месторождения;
- В России за сутки снова почти 16 тысяч заболевших и 290 умерших;
- Страховые выплаты получили почти 90 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом;
- Уральский приборостроительный оштрафован на 500 тысяч рублей за некачественные аппараты ИВЛ;
- Европа стала мировым антирекордсменом по смертности от ковида – за сутки там умерло почти 7 тысяч человек;
- Компания IAG, владелец British Airways, заявила о квартальных потерях в миллиард с лишним фунтов;
- США объявили иностранными агентами еще 6 китайских СМИ;
- Опиоидный кризис в США завершился ничтожным штрафом;
- Армянский премьер Пашинян заявил: вопрос Нагорного Карабаха больше не имеет дипломатического решения;
- ЕГЭ может стать полностью дистанционным.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ik1RouXHtE0

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