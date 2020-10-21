Сводки от ополчения Новороссии 21 октября 2020
- 17:42 Каратели трижды обстреляли ДНР за прошедшие сутки.
- 14:45 На позициях ВСУ гремят взрывы, каратели несут потери: сводка с Донбасса.
- 03:00 Боевикам ВСУ на Донбасс везли «уникальное лекарство» от коронавируса (ВИДЕО).
Каратели трижды обстреляли ДНР за прошедшие сутки
Украинские оккупационные войска за минувшие сутки совершили три огневые провокации, нарушив условия перемирия.
Об этом в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
По данным ведомства, каратели из 54-й бригады открыли огонь с применением гранатометов и минометов калибром 82 мм по населенным пунктам Минеральное и Спартак.
Также боевики 36-й бригады открыли огонь из автоматического гранатомета в направлении населенного пункта Ленинское. Также при обстреле применялись трассирующие боеприпасы, с помощью которых намеревались поджечь сухую траву на окраине поселка.
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На позициях ВСУ гремят взрывы, каратели несут потери: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Павла Фоменко.
За прошедшие сутки украинская сторона, в нарушение действующего перемирия, совершила три огневые провокации.
На донецком направлении боевики 1-го батальона 54-й бригады с позиций в районе н. п. Авдеевка дважды открыли огонь из различного вида гранатометов по н. п. Минеральное и один раз по н. п. Спартак, по которому было выпущено четыре мины калибром 82 мм.
На мариупольском направлении наблюдателями ДНР в СЦКК зафиксирована детонация неизвестного взрывного устройства на позициях батальона морской пехоты в 36 обрмп в районе н. п. Водяное.
Также наблюдателями ДНР в СЦКК зафиксировано два взрыва на позициях 2-го батальона 54-й бригады в районе н. п. Авдеевка, в результате которых один украинский боевик погиб на месте, второй находится в тяжелом состоянии.
С начала текущих суток боевики 36-й бригады с позиций в районе н. п. Талаковка открыли огонь из автоматического гранатомета в направлении н. п. Ленинское, выпустив три гранаты.
С позиций в районе н. п. Водяное подчиненные Гнатова открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, проживающим в н. п. Ленинское, используя трассирующие боеприпасы, с помощью которых намеревались поджечь сухую траву на окраине поселка.
Боевики 54-й бригады с позиций в н. п. Авдеевка выпустили две гранаты из РПГ по н. п. Минеральное.
Кроме того, наблюдателями представительства ДНР в СЦКК зафиксирован один взрыв на позициях батальона морской пехоты в 36 обрмп в районе н. п. Водяное.
За сутки выявлены факты размещения 11 единиц военной техники 53, 54 и 79-й бригад вблизи жилых домов и муниципальных объектов в н. п. Богдановка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Березовое и Славное. Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 20.10.2020 года.
По данным нашей разведки, вчерашние взрывы на позициях 2-го батальона 54-й бригады, в результате которых погиб солдат Михайлов, а лейтенант Руденко в крайне тяжелом состоянии доставлен в госпиталь г. Часов Яр, по сложившейся в ВСУ традиции произошли в результате несоблюдения элементарных мер предосторожности.
Боевики получили от командира роты задачу на проведение рекогносцировки маршрутов в преддверии приезда депутатов партии «Слуга народа» на Донбасс.
Несогласованность действий и отсутствие знаков минной опасности привели к тому, что солдат Михайлов подорвался на установленной инженерами батальона противопехотной мине ПМН-2 и от полученных ран скончался, так и не дождавшись помощи от командира взвода Руденко, подорвавшегося на другой мине при попытке оказать помощь подчиненному.
Визит депутатов планируется широко осветить в украинских СМИ, и поэтому командующий ОТГ «Восток» Содоль поставил задачу не допустить подобных случаев, тем более в присутствии журналистов, как это было 17 октября, когда сотрудники прокуратуры изъяли у операторов телеканала «1+1» цифровые носители, на которых запечатлён подрыв военнослужащего 36-й бригады.
На передовых позициях 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты нами отмечается растущее недовольство работой тыловых служб бригады. Снабжение некачественными и просроченными продуктами, а зачастую и отсутствие поставок продовольствия на позиции батальона стали причиной отказов боевиков выполнять поставленные задачи.
С целью снижения уровня напряженности по приказу комбрига Паласа командир батальона Дердуга в сопровождении замов провел беседу с личным составом 18-го батальона на переднем крае, используя угрозы и физическое воздействие.
Результатом такой работы стало самовольное оставление части старшим матросом Ренькасом, который, по словам сослуживцев, был избит командиром за намерение обратиться в военную прокуратуру по факту некачественного тылового обеспечения.
Продолжается череда хищения оружия и боеприпасов в частях ВСУ. На этот раз сотрудниками полиции в почтовом отделении «Новой почты» в н. п. Авдеевка задержан боевик 2-го батальона 54-й бригады солдат Скалозуб, который пытался переправить бывшему сослуживцу, проживающему в Виннице, две гранаты РГД-5 и патроны к пистолету ТТ и автомату Калашникова.
Кроме того, Скалозуб планировал получить посылку, пришедшую на его имя, в результате обыска которой сотрудниками Восточного территориального управления ВСП, прибывшими для выяснения обстоятельств преступления, обнаружены наркотики, являющиеся платой за отправленное оружие и боеприпасы.
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Боевикам ВСУ на Донбасс везли «уникальное лекарство» от коронавируса (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
За прошедшие сутки украинская сторона один раз нарушила дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия, совершив огневую провокацию.
В нарушение второго пункта дополнительных мер, боевиками 1 механизированного батальона 24 бригады ВСУ в районе н.п. Луганское было выпущено по н.п. Калиновка одиннадцать 120-мм мин и девять гранат РПГ-7.
Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью исключения обвинений подразделений Народной милиции в провокациях.
С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной украинскими боевиками территорией.
Так, в зоне ответственности 30 бригады в районе н.п. Попасная зафиксировано применение мобильной группы 20 отдельного батальона РЭБ с задачей подавления станцией «Буковель-АД» каналов управления и навигации миссии ОБСЕ, что подтверждается СММ ОБСЕ.
В связи с критической эпидемиологической обстановкой на Украине, с 19 октября начало действовать новое зонирование территории Луганской области.
К «красной зоне» отнесены районы населенных пунктов в зоне ответственности 14, 24, 30, 80 бригад ВСУ, выполняющих задачи в зоне «ООС». Также в «красной зоне» оказался н.п. Северодонецк, где дислоцируется штаб ОТГ «Север».
На фоне распространения второй волны коронавируса в данных подразделениях ВСУ растет количество случаев заражения инфекцией.
Так, на прошлой неделе в результате проведения инспекции комиссией штаба ОТГ «Север» мест размещения личного состава прибывшей 80 одшбр, у пятерых офицеров, входящих в состав комиссии, по приезде в штаб подтвержден положительный тест на коронавирус. В числе зараженных командующий ОТГ «Север» Шандар, который возглавлял комиссию.
С целью противодействия пандемии начальник санитарно-эпидемиологического управления командования медицинских сил ВС Украины Моргун приказал своим подчиненным в экстренном порядке развернуть инфекционное отделение на базе 59 военно-медицинского госпиталя н.п. Северодонецк, используя палаточный фонд госпиталя.
Во избежание панических настроений среди военнослужащих ВСУ, командующим ОТГ «Север» было принято решение не доводить официальную статистику по заболевшим до военнослужащих и не подавать официальные данные результатов тестов в вышестоящий штаб, что в настоящее время ведет к скрытому росту распространения коронавирусной инфекции в частях и соединениях ОТГ «Север».
По нашим данным, результат сдачи тестов боевиков, выполняющих преступные приказы в зоне ответственности ОТГ «Север», показал, что выявлено 394 случаев заражения, из них: штаб ОТГ «Север» — 7, 24 бригада — 102, 14 бригада — 89, 30 бригада — 73, 80 бригада — 65, убывшая по ротации 25 бригада — 58.
Всего в ВСУ от коронавируса погибло 14 боевиков и 1513 находятся на изоляции.
На фоне распространения коронавируса и введения карантина в подразделениях ВСУ в зоне «ООС» отмечается низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, также возросло количество случаев употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
Так, установлено, что в районе н.п. Троицкое сотрудниками СБУ были задержаны волонтеры, которые, с их слов, везли гуманитарную помощь в виде медикаментов от коронавирусной инфекции в подразделения 24 бригады.
При проверке документов и осмотре автомобиля «Рено Логан» были обнаружены и изъяты наркотические вещества «Спайс» в количестве 115 штук, а также двести семьдесят литров алкогольной продукции.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все причастные лица.
В связи со сложившейся ситуаций в зону ответственности 24 бригады ВСУ отмечено прибытие группы офицеров штаба «ООС» во главе с заместителем командующего «ООС» по морально-психологическому обеспечению Токарем с целью проведения мероприятий с личным составом бригады о вреде алкоголя в период пандемии.
Нам продолжает поступать информация о новых случаях небоевых потерь среди гражданского населения в зоне «ООС».
Так, по данным наших источников, группой инженерного обеспечения 14 бригады ВСУ по приказу командира бригады Войченко производилось минирование местности без обозначения знаками о минной опасности в районе населённого пункта Трехизбенка.
19 октября на берегу реки Северский Донец, во время рыбалки, на противопехотной мине ПМН-2 подорвался 54-летний житель села Трехизбенка гражданин Лягайло, в результате чего получил тяжелое ранение.
По факту происшествия в отношении боевиков 14 бригады, участвующих в установке мин, ведутся следственные мероприятия.
Мы обращаемся к жителям прифронтовых населенных пунктов подконтрольной территории Украины Луганской области с просьбой быть бдительными. Хаотичное минирование местности боевиками ВСУ несёт прямую угрозу вашей жизни и здоровью.
Мы призываем наблюдателей ОБСЕ обратить должное внимание на преступные действия подразделений ВСУ, способствующие гибели и ранению мирных жителей.
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