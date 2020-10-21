«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Павла Фоменко.

За прошедшие сутки украинская сторона, в нарушение действующего перемирия, совершила три огневые провокации.

На донецком направлении боевики 1-го батальона 54-й бригады с позиций в районе н. п. Авдеевка дважды открыли огонь из различного вида гранатометов по н. п. Минеральное и один раз по н. п. Спартак, по которому было выпущено четыре мины калибром 82 мм.

На мариупольском направлении наблюдателями ДНР в СЦКК зафиксирована детонация неизвестного взрывного устройства на позициях батальона морской пехоты в 36 обрмп в районе н. п. Водяное.

Также наблюдателями ДНР в СЦКК зафиксировано два взрыва на позициях 2-го батальона 54-й бригады в районе н. п. Авдеевка, в результате которых один украинский боевик погиб на месте, второй находится в тяжелом состоянии.

С начала текущих суток боевики 36-й бригады с позиций в районе н. п. Талаковка открыли огонь из автоматического гранатомета в направлении н. п. Ленинское, выпустив три гранаты.

С позиций в районе н. п. Водяное подчиненные Гнатова открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, проживающим в н. п. Ленинское, используя трассирующие боеприпасы, с помощью которых намеревались поджечь сухую траву на окраине поселка.

Боевики 54-й бригады с позиций в н. п. Авдеевка выпустили две гранаты из РПГ по н. п. Минеральное.

Кроме того, наблюдателями представительства ДНР в СЦКК зафиксирован один взрыв на позициях батальона морской пехоты в 36 обрмп в районе н. п. Водяное.

За сутки выявлены факты размещения 11 единиц военной техники 53, 54 и 79-й бригад вблизи жилых домов и муниципальных объектов в н. п. Богдановка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Березовое и Славное. Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 20.10.2020 года.

По данным нашей разведки, вчерашние взрывы на позициях 2-го батальона 54-й бригады, в результате которых погиб солдат Михайлов, а лейтенант Руденко в крайне тяжелом состоянии доставлен в госпиталь г. Часов Яр, по сложившейся в ВСУ традиции произошли в результате несоблюдения элементарных мер предосторожности.

Боевики получили от командира роты задачу на проведение рекогносцировки маршрутов в преддверии приезда депутатов партии «Слуга народа» на Донбасс.

Несогласованность действий и отсутствие знаков минной опасности привели к тому, что солдат Михайлов подорвался на установленной инженерами батальона противопехотной мине ПМН-2 и от полученных ран скончался, так и не дождавшись помощи от командира взвода Руденко, подорвавшегося на другой мине при попытке оказать помощь подчиненному.

Визит депутатов планируется широко осветить в украинских СМИ, и поэтому командующий ОТГ «Восток» Содоль поставил задачу не допустить подобных случаев, тем более в присутствии журналистов, как это было 17 октября, когда сотрудники прокуратуры изъяли у операторов телеканала «1+1» цифровые носители, на которых запечатлён подрыв военнослужащего 36-й бригады.

На передовых позициях 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты нами отмечается растущее недовольство работой тыловых служб бригады. Снабжение некачественными и просроченными продуктами, а зачастую и отсутствие поставок продовольствия на позиции батальона стали причиной отказов боевиков выполнять поставленные задачи.

С целью снижения уровня напряженности по приказу комбрига Паласа командир батальона Дердуга в сопровождении замов провел беседу с личным составом 18-го батальона на переднем крае, используя угрозы и физическое воздействие.

Результатом такой работы стало самовольное оставление части старшим матросом Ренькасом, который, по словам сослуживцев, был избит командиром за намерение обратиться в военную прокуратуру по факту некачественного тылового обеспечения.

Продолжается череда хищения оружия и боеприпасов в частях ВСУ. На этот раз сотрудниками полиции в почтовом отделении «Новой почты» в н. п. Авдеевка задержан боевик 2-го батальона 54-й бригады солдат Скалозуб, который пытался переправить бывшему сослуживцу, проживающему в Виннице, две гранаты РГД-5 и патроны к пистолету ТТ и автомату Калашникова.

Кроме того, Скалозуб планировал получить посылку, пришедшую на его имя, в результате обыска которой сотрудниками Восточного территориального управления ВСП, прибывшими для выяснения обстоятельств преступления, обнаружены наркотики, являющиеся платой за отправленное оружие и боеприпасы.