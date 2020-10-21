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Позиции армянской ЗРК “Оса”

19:25. 21 октября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Репортаж Anna News с позиций армянской ЗРК "Оса" в Карабахе.
Как видим, их еще не все выбили. Видимо тут расчет грамотный и меры по маскировке дают результат, во всяком случае пока.



И еще интересное. Армянский разведывательный БПЛА смог заснять позиции азербайджанских 152-мм САУ "Dana"
Снято на южном фронте. Очевидно двигаются за наступающими войсками и обеспечивают постоянную поддержку огнем.









Разумеется, если бы Армения вовремя озаботилась бы и закупила бы ударные БПЛА, то в таком виде без прикрытия, она могла бы их много набить. Но разведывательные БПЛА есть, а ударных нет. Самолеты тоже особо не применяют, из-за азербайджанской ПВО. Так что кроме ракет их достать особо нечем.

Метки: ANNA News, азербайджан, армения, бпла, Видео, ЗРК, карабах, пво

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6264358.html

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