Позиции армянской ЗРК “Оса”
19:25. 21 октября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Репортаж Anna News с позиций армянской ЗРК "Оса" в Карабахе.
Как видим, их еще не все выбили. Видимо тут расчет грамотный и меры по маскировке дают результат, во всяком случае пока.
И еще интересное. Армянский разведывательный БПЛА смог заснять позиции азербайджанских 152-мм САУ "Dana"
Снято на южном фронте. Очевидно двигаются за наступающими войсками и обеспечивают постоянную поддержку огнем.
Разумеется, если бы Армения вовремя озаботилась бы и закупила бы ударные БПЛА, то в таком виде без прикрытия, она могла бы их много набить. Но разведывательные БПЛА есть, а ударных нет. Самолеты тоже особо не применяют, из-за азербайджанской ПВО. Так что кроме ракет их достать особо нечем.