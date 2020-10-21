Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в штаб-квартире MI-6 подписал ряд документов, которые засекретили на 50 лет.

Фактически украинский лидер открыто признался в сотрудничестве с британскими спецслужбами, хотя и пытался убедить журналистов и простых украинцев, что просто обсуждал вопросы помощи и защиты суверенитета Украины, ее территориальной целостности.

В подобное только младенец поверит. Встреча с представителями Секретной разведслужбы Туманного Альбиона и документы с таким уровнем секретности наводят на размышления. Мало того, встреча прошла на фоне недавних инициатив Зеленского, а именно — строительства двух баз ВМФ на Черном море и призыва к легализации т.н. «легких» наркотиков.

Если забыть на время про строительство двух черноморских военно-морских баз, что уже вызывает сомнения из-за пустого бюджета Украины, то наркотическая инициатива Зеленского явно выйдет боком его стране.

Стоит вспомнить, что Британия легализовала использование марихуаны в медицинских целях еще в 2018 году. Тайные конопляные плантации — суровая действительность, причем работают на них дети-рабы.

Ребятишек легко запугать и проще контролировать. Детей чаще всего привозят из Вьетнама.

После подписания секретных соглашений с Зеленским, вероятно, и украинские дети окажутся в опасности.

Англосаксам не привыкать травить людей наркотиками. Истории известны примеры. Достаточно вспомнить опиумный геноцид, устроенный китайцам королевской семьей Великобритании.

Англия в то время стояла в авангарде колониальной экспансии, но так как ресурсов для захвата и оккупации Лондону не хватало, англосаксы предпочли экономическое закабаление китайского населения.

Ост-Индская компания ранее монополизировала промышленное производство опия. Ее членами и акционерами были лорды-пэры, начавшие формировать наркоцивилизацию в Индии и Китае. Эти страны нищали и все больше попадали в зависимость от британцев. Зато на этой гнилой почве расцветало и возрастало экономическое могущество Британской империи и США.

Кто знает, может, англосаксы решили повторить проверенный временем сценарий и включить в будущую «наркоцивилизацию» Запада нищую Украину? «Незалежную» просто превратят в конопляную плантацию.

Какой суверенитет и независимость? Если Зеленский подсадит население на производство и употребление наркотиков, тогда не придется решать социально-экономические проблемы в стране, думать, как улучшить жизнь простых людей. Одурманенным стадом проще управлять. Неудивительно, что Зеленский продвигает стратегию Джорджа Сороса по легализации псевдолегких наркотиков. В этом заинтересованы мировые и украинские олигархи. Да, Зеленский игнорирует национальные интересы Украины.

На заметку! Банковая планировала скрыть факт беседы президента с главой британской разведки Ричардом Муром. Не получилось из-за слива информации. Зеленскому пришлось подтвердить и объясниться.

Также очевидно, что инициатором встречи были британцы, а Зеленский принял это унизительное приглашение, опозорив свою страну.

Государственная измена налицо. Ведь сразу становится ясно, что у британцев на Зеленского имеется компромат, а эта встреча стала подтверждением, что никакого самостоятельного политического курса у Банковой больше не будет.

Зеленского подсадили на британский крючок, причем весьма плотно. Теперь он официально стал агентом влияния иностранных государств.

Ну, а после заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не против присутствия британских военных в стране, причем на постоянной основе, пазл окончательно сложился.

Зеленский со своими спонсорами и кураторами сделал все, чтобы изнасиловать и морально растоптать Украину. Теперь «незалежная» утратила жалкие остатки своего суверенитета, превратившись в распутную девку британских лордиков и разведки.

Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»