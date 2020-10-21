Новости Украины и Новороссии 21 октября 2020
- 06:29 Кравчук назвал четыре условия мира на Донбассе.
- 05:00 Он себя не контролирует: тайная встреча Зеленского с кураторами из MI-6 (ВИДЕО).
- 04:00 Зеленский на Луне: в Крыму прокомментировали сюрреалистичные планы президента Украины.
- 00:30 На Украине создадут сверхбыстроходные ракетные катера, — Кравчук.
- Вчера 22:43 Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:13 Уходили патриоты на казенные харчи.
- Вчера 18:21 Голова слепа и глуха? — в ДНР ответили на заявления Киева о заключении соглашений в обход «Минска».
Кравчук назвал четыре условия мира на Донбассе
Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе.
Политик указал на необходимость принятия законов о реинтеграции региона.
«Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал Кравчук в эфире украинского телевидения.
Экс-президент отметил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов. По словам Кравчука, это прекращение военных действий, проведение выборов в республиках, формирование там исполнительной власти, а также принятия пакета экономических законов.
Стоит отметить, что первое из его условий невыполнимо уже пять лет после заключения вторых минских соглашений в феврале 2015 года, а остальные три невыполнимы без первого.
И таким образом, всё в очередной раз сводится к пересказу текста минских соглашений и нереализуемых желаний Киева, но не к реальным действиям.
Как сообщала «Русская Весна», вчера Кравчук, при котором развал судостроительной промышленности на Украине приобрел чудовищный масштаб, заявил, что Украина будет закупать корабли для военно-морских баз у других государств. Сами базы будут, разумеется, иностранными.
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Он себя не контролирует: тайная встреча Зеленского с кураторами из MI-6 (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в штаб-квартире MI-6 подписал ряд документов, которые засекретили на 50 лет.
Фактически украинский лидер открыто признался в сотрудничестве с британскими спецслужбами, хотя и пытался убедить журналистов и простых украинцев, что просто обсуждал вопросы помощи и защиты суверенитета Украины, ее территориальной целостности.
В подобное только младенец поверит. Встреча с представителями Секретной разведслужбы Туманного Альбиона и документы с таким уровнем секретности наводят на размышления. Мало того, встреча прошла на фоне недавних инициатив Зеленского, а именно — строительства двух баз ВМФ на Черном море и призыва к легализации т.н. «легких» наркотиков.
Если забыть на время про строительство двух черноморских военно-морских баз, что уже вызывает сомнения из-за пустого бюджета Украины, то наркотическая инициатива Зеленского явно выйдет боком его стране.
Стоит вспомнить, что Британия легализовала использование марихуаны в медицинских целях еще в 2018 году. Тайные конопляные плантации — суровая действительность, причем работают на них дети-рабы.
Ребятишек легко запугать и проще контролировать. Детей чаще всего привозят из Вьетнама.
После подписания секретных соглашений с Зеленским, вероятно, и украинские дети окажутся в опасности.
Англосаксам не привыкать травить людей наркотиками. Истории известны примеры. Достаточно вспомнить опиумный геноцид, устроенный китайцам королевской семьей Великобритании.
Англия в то время стояла в авангарде колониальной экспансии, но так как ресурсов для захвата и оккупации Лондону не хватало, англосаксы предпочли экономическое закабаление китайского населения.
Ост-Индская компания ранее монополизировала промышленное производство опия. Ее членами и акционерами были лорды-пэры, начавшие формировать наркоцивилизацию в Индии и Китае. Эти страны нищали и все больше попадали в зависимость от британцев. Зато на этой гнилой почве расцветало и возрастало экономическое могущество Британской империи и США.
Кто знает, может, англосаксы решили повторить проверенный временем сценарий и включить в будущую «наркоцивилизацию» Запада нищую Украину? «Незалежную» просто превратят в конопляную плантацию.
Какой суверенитет и независимость? Если Зеленский подсадит население на производство и употребление наркотиков, тогда не придется решать социально-экономические проблемы в стране, думать, как улучшить жизнь простых людей. Одурманенным стадом проще управлять. Неудивительно, что Зеленский продвигает стратегию Джорджа Сороса по легализации псевдолегких наркотиков. В этом заинтересованы мировые и украинские олигархи. Да, Зеленский игнорирует национальные интересы Украины.
На заметку! Банковая планировала скрыть факт беседы президента с главой британской разведки Ричардом Муром. Не получилось из-за слива информации. Зеленскому пришлось подтвердить и объясниться.
Также очевидно, что инициатором встречи были британцы, а Зеленский принял это унизительное приглашение, опозорив свою страну.
Государственная измена налицо. Ведь сразу становится ясно, что у британцев на Зеленского имеется компромат, а эта встреча стала подтверждением, что никакого самостоятельного политического курса у Банковой больше не будет.
Зеленского подсадили на британский крючок, причем весьма плотно. Теперь он официально стал агентом влияния иностранных государств.
Ну, а после заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не против присутствия британских военных в стране, причем на постоянной основе, пазл окончательно сложился.
Зеленский со своими спонсорами и кураторами сделал все, чтобы изнасиловать и морально растоптать Украину. Теперь «незалежная» утратила жалкие остатки своего суверенитета, превратившись в распутную девку британских лордиков и разведки.
Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»
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Зеленский на Луне: в Крыму прокомментировали сюрреалистичные планы президента Украины
Заг 2. Зеленский не вывозит — пора бить тревогу по поводу здоровья украинского президента
Во время президентской гонки Владимир Зеленский позиционировал себя как молодой лидер, не поддерживающий украинскую политику последних лет.
Он пускал пыль в глаза, заявляя, что его политический курс будет сильно отличаться от предыдущего. На деле все получилось куда менее позитивно.
Украина все также находится в глубоком экономическом кризисе, социальных гарантий у граждан нет, на Донбассе идет война, предприятия отдаются за бесценок западным бизнесменам. Страна в прямом смысле разваливается на куски.
Ранее Зеленский заявил, что, если не сможет добиться мира на Донбассе и вернуть Крым, Украине нужен будет новый президент. Что ж, вероятно, он нужен уже сейчас, потому что о возвращении полуострова не может быть и речи. В смысле — вернуть? Шесть лет назад крымчане сделали свой выбор — теперь Крым является российской территорией, и этот вопрос закрыт.
Хорошо по этому поводу сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Это совершено нереалистичная идея, которая говорит об уровне политики на Украине. Это все равно, что в приоритете полететь на Луну. Украина находится в тяжелейшей ситуации, мы это доподлинно знаем, беспросветная нищета, тяжелейшая экономическая ситуация, отсутствие элементарных социальных гарантий, а украинские власти начинают заниматься проблемой полета на Луну», — заявил он.
Слова Зеленского по поводу Крыма, и правда, совершенно абсурдны. На Украине бардак, а он собирается возвращать полуостров. Пускай бы лучше мир на Донбассе восстанавливал, а то ВСУ продолжают обстреливать Республики, устрашая мирных жителей, которые и без того натерпелись от украинской армии много издевательств и страданий.
Вообще складывается впечатление, что президент Украины живет в своем мире.
Так, например, он заявил, что в стране формируется сильная армия, которая сможет защитить украинцев и на земле, и на воде, и в воздухе, и даже в киберпространстве.
Более того, Зеленский уже пообещал кораблям НАТО место в Черном море вблизи Крыма — в Николаевской области. Нормальный, вообще, человек? Впрочем, такое бывает с неготовыми к столь большой ответственности, как управление страной.
У Володи просто поехала крыша — он не вывозит. Ему, и правда, лучше снять с себя полномочия, пока проблемы с головой не усугубились еще больше.
Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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На Украине создадут сверхбыстроходные ракетные катера, — Кравчук
Власти Украины намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук.
Также, по его словам, Украина будет строить ракетные катера, «которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств».
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».
«Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории.
Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России. Это первое.
Второе — базы нужны. Они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?», — прокомментировал заявление президента Кравчук.
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Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
По подозрению в попытке крупной контрабанды психотропного вещества каптагон, известного как «боевой наркотик ИГИЛ»*, задержали одесского спортсмена Александра Седлецкого, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Седлецкий занимается борьбой и тайским боксом, многократный призер различных первенств. Всего через территорию Украины планировали переправить 750 килограммов каптагона, приобретенного в Сирии.
«В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа, который используют террористы „ИГИЛ“.
Психоактивное вещество каптагон, известно как „боевой наркотик Исламского государства“. Препарат вызывает сильную наркозависимость, тяжелые побочные эффекты в организме человека.
Из Одессы вещество должны были доставить в одну из стран Персидского залива. Схему организовали двое жителей Одессы и Львова.
Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт „Южный“, где был спрятан в контейнере со сладостями.
После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали злоумышленников: одного при попытке вылета из Одессы, другого — по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты», — сообщает пресс-служба СБУ.
По данному факту начато уголовное производство.
На черном рынке изъятый товар оценивается в более чем 30000000 долларов.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Уходили патриоты на казенные харчи
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Голова слепа и глуха? — в ДНР ответили на заявления Киева о заключении соглашений в обход «Минска»
Полпред ДНР на переговорах Трёхсторонней контактной группы и глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала слова вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова о поиске новых решений конфликта в регионе. Никонорова заявила, что Донбасс будет действовать сообразно своей внутренней повестке, если Киев откажется от выполнения Минских соглашений.
Ранее в интервью одному из украинских изданий Резников заявил, что «Минск» не является площадкой, на которой может быть достигнут мир, и предложил подписать некие другие, например, Стокгольмские соглашения, в которых Украина внесла бы пункт о передаче контроля над границей между Донбассом и РФ до предоставления особого статуса региону и проведения в нем местных выборов.
«Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения — это ее право и внутреннее дело. Только вот Республик эта бурная деятельность точно не будет касаться — мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой», — ответила Резникову глава МИД Республики в своём заявлении.
Она также выразила удивление тем фактом, что высказывания вице-премьер-министра Украины вступают в противоречия с заявлениями президента страны Владимира Зеленского, который на саммите «Нормандской четверки» 9 декабря 2019 года лично подтвердил приверженность украинского государства Комплексу мер и другим документам Минского пакета.
«Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента, или же в этой стране хаос дошёл до такого уровня, что левая рука не знает о действиях правой, а голова и вовсе слепа и глуха?» — отметила Никонорова.
По её словам, давно очевидно, что киевские власти не собираются выполнять подписанные Минские соглашения, а предлагают подписать новые, удобные Украине.
«Хотим дать совет тем субъектам международных отношений, с которыми Украина желает заключать соглашения: нужно очень хорошо подумать, прежде чем довериться подписанту в лице Киева, который после достижения договоренностей затянет их выполнение на 6 лет, а потом просто откажется от своих обязательств и уйдет подписывать нечто новое с кем-то другим», — подытожила представитель ДНР на Минских переговорах.
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