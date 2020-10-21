Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 21 октября 2020

08:40. 21 октября 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Кравчук назвал четыре условия мира на Донбассе

Кравчук назвал четыре условия мира на Донбассе | Русская весна

Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе.

Политик указал на необходимость принятия законов о реинтеграции региона.

«Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал Кравчук в эфире украинского телевидения.

Экс-президент отметил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов. По словам Кравчука, это прекращение военных действий, проведение выборов в республиках, формирование там исполнительной власти, а также принятия пакета экономических законов.

Стоит отметить, что первое из его условий невыполнимо уже пять лет после заключения вторых минских соглашений в феврале 2015 года, а остальные три невыполнимы без первого.

И таким образом, всё в очередной раз сводится к пересказу текста минских соглашений и нереализуемых желаний Киева, но не к реальным действиям.

Как сообщала «Русская Весна», вчера Кравчук, при котором развал судостроительной промышленности на Украине приобрел чудовищный масштаб, заявил, что Украина будет закупать корабли для военно-морских баз у других государств. Сами базы будут, разумеется, иностранными.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Он себя не контролирует: тайная встреча Зеленского с кураторами из MI-6 (ВИДЕО)

Он себя не контролирует: тайная встреча Зеленского с кураторами из MI-6 (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в штаб-квартире MI-6 подписал ряд документов, которые засекретили на 50 лет.

Фактически украинский лидер открыто признался в сотрудничестве с британскими спецслужбами, хотя и пытался убедить журналистов и простых украинцев, что просто обсуждал вопросы помощи и защиты суверенитета Украины, ее территориальной целостности.

В подобное только младенец поверит. Встреча с представителями Секретной разведслужбы Туманного Альбиона и документы с таким уровнем секретности наводят на размышления. Мало того, встреча прошла на фоне недавних инициатив Зеленского, а именно — строительства двух баз ВМФ на Черном море и призыва к легализации т.н. «легких» наркотиков.

Если забыть на время про строительство двух черноморских военно-морских баз, что уже вызывает сомнения из-за пустого бюджета Украины, то наркотическая инициатива Зеленского явно выйдет боком его стране.

Стоит вспомнить, что Британия легализовала использование марихуаны в медицинских целях еще в 2018 году. Тайные конопляные плантации — суровая действительность, причем работают на них дети-рабы.

Ребятишек легко запугать и проще контролировать. Детей чаще всего привозят из Вьетнама.

После подписания секретных соглашений с Зеленским, вероятно, и украинские дети окажутся в опасности.

Англосаксам не привыкать травить людей наркотиками. Истории известны примеры. Достаточно вспомнить опиумный геноцид, устроенный китайцам королевской семьей Великобритании.

Англия в то время стояла в авангарде колониальной экспансии, но так как ресурсов для захвата и оккупации Лондону не хватало, англосаксы предпочли экономическое закабаление китайского населения.

Ост-Индская компания ранее монополизировала промышленное производство опия. Ее членами и акционерами были лорды-пэры, начавшие формировать наркоцивилизацию в Индии и Китае. Эти страны нищали и все больше попадали в зависимость от британцев. Зато на этой гнилой почве расцветало и возрастало экономическое могущество Британской империи и США.

Кто знает, может, англосаксы решили повторить проверенный временем сценарий и включить в будущую «наркоцивилизацию» Запада нищую Украину? «Незалежную» просто превратят в конопляную плантацию.

Какой суверенитет и независимость? Если Зеленский подсадит население на производство и употребление наркотиков, тогда не придется решать социально-экономические проблемы в стране, думать, как улучшить жизнь простых людей. Одурманенным стадом проще управлять. Неудивительно, что Зеленский продвигает стратегию Джорджа Сороса по легализации псевдолегких наркотиков. В этом заинтересованы мировые и украинские олигархи. Да, Зеленский игнорирует национальные интересы Украины.

На заметку! Банковая планировала скрыть факт беседы президента с главой британской разведки Ричардом Муром. Не получилось из-за слива информации. Зеленскому пришлось подтвердить и объясниться.

Также очевидно, что инициатором встречи были британцы, а Зеленский принял это унизительное приглашение, опозорив свою страну.

Государственная измена налицо. Ведь сразу становится ясно, что у британцев на Зеленского имеется компромат, а эта встреча стала подтверждением, что никакого самостоятельного политического курса у Банковой больше не будет.

Зеленского подсадили на британский крючок, причем весьма плотно. Теперь он официально стал агентом влияния иностранных государств.

Ну, а после заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не против присутствия британских военных в стране, причем на постоянной основе, пазл окончательно сложился.

Зеленский со своими спонсорами и кураторами сделал все, чтобы изнасиловать и морально растоптать Украину. Теперь «незалежная» утратила жалкие остатки своего суверенитета, превратившись в распутную девку британских лордиков и разведки.

Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский на Луне: в Крыму прокомментировали сюрреалистичные планы президента Украины

Зеленский на Луне: в Крыму прокомментировали сюрреалистичные планы президента Украины | Русская весна

Заг 2. Зеленский не вывозит — пора бить тревогу по поводу здоровья украинского президента

Во время президентской гонки Владимир Зеленский позиционировал себя как молодой лидер, не поддерживающий украинскую политику последних лет.

Он пускал пыль в глаза, заявляя, что его политический курс будет сильно отличаться от предыдущего. На деле все получилось куда менее позитивно.

Украина все также находится в глубоком экономическом кризисе, социальных гарантий у граждан нет, на Донбассе идет война, предприятия отдаются за бесценок западным бизнесменам. Страна в прямом смысле разваливается на куски.

Ранее Зеленский заявил, что, если не сможет добиться мира на Донбассе и вернуть Крым, Украине нужен будет новый президент. Что ж, вероятно, он нужен уже сейчас, потому что о возвращении полуострова не может быть и речи. В смысле — вернуть? Шесть лет назад крымчане сделали свой выбор — теперь Крым является российской территорией, и этот вопрос закрыт.

Хорошо по этому поводу сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это совершено нереалистичная идея, которая говорит об уровне политики на Украине. Это все равно, что в приоритете полететь на Луну. Украина находится в тяжелейшей ситуации, мы это доподлинно знаем, беспросветная нищета, тяжелейшая экономическая ситуация, отсутствие элементарных социальных гарантий, а украинские власти начинают заниматься проблемой полета на Луну», — заявил он.

Слова Зеленского по поводу Крыма, и правда, совершенно абсурдны. На Украине бардак, а он собирается возвращать полуостров. Пускай бы лучше мир на Донбассе восстанавливал, а то ВСУ продолжают обстреливать Республики, устрашая мирных жителей, которые и без того натерпелись от украинской армии много издевательств и страданий.

Вообще складывается впечатление, что президент Украины живет в своем мире.

Так, например, он заявил, что в стране формируется сильная армия, которая сможет защитить украинцев и на земле, и на воде, и в воздухе, и даже в киберпространстве.

Более того, Зеленский уже пообещал кораблям НАТО место в Черном море вблизи Крыма — в Николаевской области. Нормальный, вообще, человек? Впрочем, такое бывает с неготовыми к столь большой ответственности, как управление страной.

У Володи просто поехала крыша — он не вывозит. Ему, и правда, лучше снять с себя полномочия, пока проблемы с головой не усугубились еще больше.

Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине создадут сверхбыстроходные ракетные катера, — Кравчук

На Украине создадут сверхбыстроходные ракетные катера, — Кравчук | Русская весна

Власти Украины намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук.

Также, по его словам, Украина будет строить ракетные катера, «которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».

«Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории.

Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России. Это первое.

Второе — базы нужны. Они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?», — прокомментировал заявление президента Кравчук.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По подозрению в попытке крупной контрабанды психотропного вещества каптагон, известного как «боевой наркотик ИГИЛ»*, задержали одесского спортсмена Александра Седлецкого, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Седлецкий занимается борьбой и тайским боксом, многократный призер различных первенств. Всего через территорию Украины планировали переправить 750 килограммов каптагона, приобретенного в Сирии.

«В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа, который используют террористы „ИГИЛ“.

Психоактивное вещество каптагон, известно как „боевой наркотик Исламского государства“. Препарат вызывает сильную наркозависимость, тяжелые побочные эффекты в организме человека.

Из Одессы вещество должны были доставить в одну из стран Персидского залива. Схему организовали двое жителей Одессы и Львова.

Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт „Южный“, где был спрятан в контейнере со сладостями.

После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали злоумышленников: одного при попытке вылета из Одессы, другого — по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты», — сообщает пресс-служба СБУ.

По данному факту начато уголовное производство.

На черном рынке изъятый ​​товар оценивается в более чем 30000000 долларов.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Украинского спортсмена задержали за контрабанду «боевого наркотика ИГИЛ» из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Уходили патриоты на казенные харчи


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Голова слепа и глуха? — в ДНР ответили на заявления Киева о заключении соглашений в обход «Минска»

Голова слепа и глуха? — в ДНР ответили на заявления Киева о заключении соглашений в обход «Минска» | Русская весна

Полпред ДНР на переговорах Трёхсторонней контактной группы и глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала слова вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова о поиске новых решений конфликта в регионе. Никонорова заявила, что Донбасс будет действовать сообразно своей внутренней повестке, если Киев откажется от выполнения Минских соглашений. 

Ранее в интервью одному из украинских изданий Резников заявил, что «Минск» не является площадкой, на которой может быть достигнут мир, и предложил подписать некие другие, например, Стокгольмские соглашения, в которых Украина внесла бы пункт о передаче контроля над границей между Донбассом и РФ до предоставления особого статуса региону и проведения в нем местных выборов.

«Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения — это ее право и внутреннее дело. Только вот Республик эта бурная деятельность точно не будет касаться — мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой», — ответила Резникову глава МИД Республики в своём заявлении.

Она также выразила удивление тем фактом, что высказывания вице-премьер-министра Украины вступают в противоречия с заявлениями президента страны Владимира Зеленского, который на саммите «Нормандской четверки» 9 декабря 2019 года лично подтвердил приверженность украинского государства Комплексу мер и другим документам Минского пакета.

«Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента, или же в этой стране хаос дошёл до такого уровня, что левая рука не знает о действиях правой, а голова и вовсе слепа и глуха?» — отметила Никонорова.

По её словам, давно очевидно, что киевские власти не собираются выполнять подписанные Минские соглашения, а предлагают подписать новые, удобные Украине.

«Хотим дать совет тем субъектам международных отношений, с которыми Украина желает заключать соглашения: нужно очень хорошо подумать, прежде чем довериться подписанту в лице Киева, который после достижения договоренностей затянет их выполнение на 6 лет, а потом просто откажется от своих обязательств и уйдет подписывать нечто новое с кем-то другим», — подытожила представитель ДНР на Минских переговорах.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
... заявил о том, что 7 октября Украина вывела в ремонт две из... оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: Профсоюзы пикетируют здание кабмина в... сказаться непосредственно на ситуации в Новороссии. Если Россия там серьезно завязнет...
Новости Украины и Новороссии 18 октября 2016
...парламентский фотокорреспондент Богдан Бортаков. «18 октября на ул. Грушевского: давненько ... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: за год население страны уменьшилось...чтобы оно потеряло бы к Новороссии всякий интерес, и перестало поддерживать...
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2016
... — заверил он. Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news-front...цивилизационном отношении регионов планеты. Сегодня Новороссия стоит на пороге окончательной победы... золотовалютных резервов в октябре. В конце октября, в Украине, как и раньше...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: Порошенко увеличит возраст призыва в...выборы в ДНР пройдут 18 октября по действующих республиканским законам, ...России, другие хотят продолжать строительство Новороссии, третьих устраивает жизнь в ...
Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2015
... ранее сообщал ТАСС, в октябре Украина закупила, как планировалось ранее,...Сопредседатель комитета государственного строительства Новороссии, вежливый запорожец Владимир ... Владимир Рогов. ЗаНоЗа – запрещенные новости Запорожья – постоянная рубрика программы «...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
... | Источник: dnr-news.com Срочная новость: Украина закрыла все КПП в Крым...в России политического убежища. В октябре президент Украины Петр Порошенко, говоря о... «Непризнанные люди» Роман Разум группа «Новороссия». СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: «Работайте, братья!» — первый...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)