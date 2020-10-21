Судя по всему консультации в Москве не задались.

Пашинян объявил, что:

1. Конфликт в Карабахе на текущем этапе не имеет дипломатического решения. Все надежды на достижение дипломатического решения остались позади из-за предательской позиции Азербайджана.

2. Бои идут по всему Южному Карабаху. На фронте сложная ситуация.

3. Все кто может, берите оружие и отправляйтесь воевать за Карабах.

4. Армения чувствует серьезную поддержку России как своего стратегического союзника.

Толстый намек на то, что боевые действия не прекратятся и ближайшее время умрет очень много людей.

Такой расклад конечно в первую очередь устроит Турцию.



PS. Армяне где-то отбили окопы у азербайджанцев. Судя по всему, накрыли артой, а потом заняли.





Недалеко от границы Карабаха.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6264273.html