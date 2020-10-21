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Истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили стратегические бомбардировщики США у американской границы (ВИДЕО)

20:42. 21 октября 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили стратегические бомбардировщики США у американской границы (ВИДЕО) | Русская весна

Перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа обнаружили, перехватили и сопроводили пару стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer ВВС США и самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker вблизи американских границ над Беринговым морем.

Напомним, что в этом районе проходит российско-американская граница  — современная водная граница между США и РФ, находящаяся в водах Берингова пролива, её длина — 49 километров.

О воздушном инциденте сообщила пресс-служба отечественного Министерства обороны.

«Самолеты ВВО были подняты в воздух 21 октября после обнаружения целей средствами контроля воздушного пространства», — говорится в сообщении военного ведомства.

После разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушений допущено не было.

«Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1603294852

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