Перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа обнаружили, перехватили и сопроводили пару стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer ВВС США и самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker вблизи американских границ над Беринговым морем.

Напомним, что в этом районе проходит российско-американская граница — современная водная граница между США и РФ, находящаяся в водах Берингова пролива, её длина — 49 километров.

О воздушном инциденте сообщила пресс-служба отечественного Министерства обороны.

«Самолеты ВВО были подняты в воздух 21 октября после обнаружения целей средствами контроля воздушного пространства», — говорится в сообщении военного ведомства.

После разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушений допущено не было.

«Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.