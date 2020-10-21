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Где лежат корни развала СССР?

22:20. 21 октября 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Обстоятельный рассказ о роли Куусинена в последовавшим развале СССР, об его ученике Андропове. А также о советско-финской войне.




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Метки: андропов, власть, война, Горбачёв, ельцин, КПСС, партия, перестройка, советский, ссср, сталин, финляндия, хрущев, Чубайс, экономика

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5271266.html

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